La Policía Nacional detiene en Málaga a dos atracadores que se llevaron a punta de pistola un botín de 25.000 euros tras amordazar a un matrimonio de joyeros en Huelin

La Policía Nacional ha esclarecido en menos de veinticuatro horas el atraco a mano armada perpetrado el pasado lunes en una joyería del barrio malagueño de Huelin. Los investigadores han detenido a los dos presuntos autores materiales del asalto y a la persona a la que uno de ellos quería vender el botín. Los tres implicados tienen entre 53 y 64 años.

Los hechos ocurrieron sobre las 10.00 horas de la mañana en un establecimiento localizado en la calle Goya, donde los dos presuntos autores materiales del asalto accedieron "amablemente" simulando que eran clientes. Según ha informado la Comisaría Provincial este miércoles, una vez dentro actuaron de forma sorpresiva y violenta contra el matrimonio que está al frente del negocio. A ella la golpearon, a él le apuntaron con una pistola y finalmente fueron amordazados mientras los atracadores se hacían con varias bandejas de joyas valoradas en más de 25.000 euros y varios sobres que contenían alhajas de clientes pendientes de unos arreglos.

El arma y joyas recuperadas en la vivienda. / L.O.

Negociando el botín

Un aviso al 091 convocó a varias patrullas de Seguridad Ciudadana cuyos agentes asistieron a las víctimas y recabaron los primeros datos del robo. La investigación la asumió el Grupo de Atracos, que poco a poco fueron reuniendo datos, imágenes y otras evidencias para poner rostro a los ladrones y seguir el rastro de la huida. El trabajo de los agentes, apuntalado por sus compañeros de la Policía Científica, permitieron identificar plenamente a uno de los autores materiales del robo. Esto llevó a la policía a activar un dispositivo de vigilancia para localizar al sospechoso, hecho que ocurrió cuando se encontraba con un conocido receptador de efectos robados de la capital.

La versión policial añade que, en el momento en el que fueron sorprendidos, ya habían iniciado conversaciones sobre una posible transacción. Uno fue detenido por robo con violencia y tenencia ilícita de armas y el otro por receptación. Sobre las 17.00 horas del martes, tras su correspondiente identificación, los agentes detuvieron en plena calle al segundo autor material del atraco.

Los escondites

El siguiente paso fue el registro de la vivienda en la que los dos principales implicados convivían. Los agentes localizaron en los tambuchos de las persianas de las habitaciones de los detenidos un total de 10.000 euros, el arma que presuntamente usaron en el atraco y algunas de las joyas que se llevaron. La inspección también permitió localizar las prendas usadas en el asalto; una gorra, un sombrero y las gafas con las que pretendían dificultar la labor policial.