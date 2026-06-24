Una posible sumisión química a una menor marca el balance de la Noche de San Juan en Málaga

La Policía Local de Málaga intervino durante la Noche de San Juan por una posible sumisión química a una menor, que fue entregada a sus padres. La investigación ha quedado en manos de la Policía Nacional.

Desde la Policía Nacional han señalado que se están realizando gestiones para esclarecer si los hechos se produjeron. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la intervención ni sobre las circunstancias en las que fue atendida la menor.

Dos detenidos por presuntas agresiones a sus parejas

La actuación se enmarca en el dispositivo especial desplegado en Málaga con motivo de la Noche de San Juan, activo en las playas y paseos marítimos desde las 18.00 horas del martes hasta las 10.00 horas de este miércoles.

Entre las intervenciones más destacadas, además del caso de la menor, figuran dos detenciones: un hombre y una mujer fueron arrestados por presuntas agresiones a sus respectivas parejas.

La Noche de San Juan se ha desarrollado con la relativa normalidad en las playas de Málaga. / l.o.

Denuncias a locales y uso de pirotecnia

El balance policial incluye también tres denuncias a establecimientos públicos. Una fue por incumplir el horario máximo de cierre, otra por superar el horario permitido de ocupación de la vía pública y una tercera por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario legalmente establecido.

La Policía Local tramitó además cinco denuncias por explosionar petardos o artículos pirotécnicos. Durante la noche también se intervinieron temporalmente una veintena de farolillos voladores.

Farolillos prohibidos por la cercanía al aeropuerto

El Ayuntamiento ha recordado que el lanzamiento de farolillos voladores no es posible en las playas de Málaga por su ubicación y por la distancia con el aeropuerto, en aplicación del Reglamento del aire y de las disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea.

Desde las 18.00 horas del martes hasta las 10.00 horas de este miércoles permaneció activado el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local de Málaga en fase de Preemergencia, situación operativa 0, por concentraciones humanas.

La Policía Local de Málaga ha visto reforzado el servicio en playas durante las horas previas a la Noche de San Juan. / l.o.

Refuerzo policial en playas, centro y paseos marítimos

El dispositivo de la Policía Local contó con 329 agentes en el servicio ordinario, a los que se sumaron otros 88 efectivos para cubrir el centro y los litorales este y oeste entre las 19.00 horas del día 23 y las 07.00 horas del día 24.

Dentro de ese refuerzo participaron miembros del Grupo Operativo de Apoyo, con agentes de paisano y una unidad canina. También intervino el Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados, que realizó controles preventivos de alcohol, drogas y velocidad en distintos puntos de la ciudad.

Casi 3.000 vehículos controlados en Málaga

En los controles de velocidad se supervisaron 2.971 vehículos, con un resultado de 249 infracciones por exceso de velocidad. En cuanto a alcohol y drogas, se practicaron 287 controles, con 18 positivos por alcoholemia —15 administrativos y tres penales— y uno por drogas.

Como consecuencia de estas actuaciones, nueve vehículos fueron inmovilizados. El operativo contó además con el apoyo de la unidad de drones para controlar el flujo de personas y vigilar infracciones como la realización de hogueras en la arena.

Operario de la empresa municipal de limpieza limpian la basura acumulada en las playas tras la Noche de San Juan. / Álex Zea

Bomberos y Protección Civil

El Ayuntamiento reforzó también el servicio de Bomberos, con retenes en el espigón de la Térmica por los fuegos artificiales y en la playa de la Misericordia por la quema del júa. Los bomberos extinguieron además un incendio en Camino de la Térmica que afectó a varias palmeras, sin que se registraran daños personales.

Protección Civil desplegó a 22 miembros de la Agrupación de Voluntariado, que colaboraron con la Policía Local en la localización de hogueras en la arena, informaron a la ciudadanía sobre su prohibición, realizaron curas a personas con heridas leves y prestaron apoyo al servicio sanitario ubicado en la playa de la Misericordia.

Balance de una noche con alta vigilancia en Málaga

El dispositivo especial de San Juan en Málaga deja un balance marcado por la investigación de la posible sumisión química a una menor, las dos detenciones por presuntas agresiones en el ámbito de la pareja y el refuerzo de la vigilancia en playas, tráfico y espacios públicos. El operativo municipal permitió controlar incidencias vinculadas a la seguridad, la pirotecnia, los farolillos voladores y las hogueras en la arena durante una de las noches con mayor concentración de personas en el litoral.