El PP pide al Gobierno «transparencia y seguridad» para los chiringuitos de Málaga

La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, Margarita del Cid, ha exigido al Gobierno de España garantizar «la transparencia, la seguridad jurídica y la lealtad institucional» ante lo que ha considerado «otro ataque del Ejecutivo sanchista a los chiringuitos con el nuevo Reglamento de Costas, que genera una profunda preocupación a ayuntamientos, empresarios y vecinos del litoral malagueño».

A través de una nota, Del Cid, junto a la senadora popular por Málaga Lucía Yeves, ha criticado que el Gobierno pretende «introducir cambios que afectan a derechos reconocidos por ley, alterando el régimen de concesiones y el marco jurídico de los chiringuitos que durante años ha permitido el desarrollo económico y social de las zonas costeras».

«El Gobierno está impulsando una reforma que incrementa la inseguridad jurídica, amenaza inversiones ya realizadas y pone en riesgo miles de empleos relacionados con la hostelería, el turismo, la pesca y los servicios vinculados a nuestro litoral», ha subrayado la popular.

Del Cid, que acudió ayer al Senado junto a representantes del PP de municipios costeros de Málaga, ha señalado que en la provincia 60 chiringuitos están pendientes de regularización administrativa y que podrían verse afectados por el endurecimiento de las condiciones para renovar concesiones, la limitación de infraestructuras o nuevas exigencias derivadas de los deslindes del dominio público marítimo-terrestre.

De esta forma, ha criticado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico haya impulsado esta reforma «sin la necesaria participación de las comunidades autónomas y sin atender adecuadamente las alegaciones presentadas durante el proceso de consulta pública». Asimismo, ha recordado que los gobiernos autonómicos han reclamado reiteradamente una cogobernanza efectiva en materia de costas.