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El PP pide al Gobierno «transparencia y seguridad» para los chiringuitos de Málaga

Margarita del Cid critica el «ataque» del Ejecutivo con el nuevo Reglamento de Costas

La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, Margarita del Cid, entre otros dirigentes.

La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, Margarita del Cid, entre otros dirigentes. / l.o.

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La Opinión

Málaga

La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, Margarita del Cid, ha exigido al Gobierno de España garantizar «la transparencia, la seguridad jurídica y la lealtad institucional» ante lo que ha considerado «otro ataque del Ejecutivo sanchista a los chiringuitos con el nuevo Reglamento de Costas, que genera una profunda preocupación a ayuntamientos, empresarios y vecinos del litoral malagueño».

A través de una nota, Del Cid, junto a la senadora popular por Málaga Lucía Yeves, ha criticado que el Gobierno pretende «introducir cambios que afectan a derechos reconocidos por ley, alterando el régimen de concesiones y el marco jurídico de los chiringuitos que durante años ha permitido el desarrollo económico y social de las zonas costeras».

«El Gobierno está impulsando una reforma que incrementa la inseguridad jurídica, amenaza inversiones ya realizadas y pone en riesgo miles de empleos relacionados con la hostelería, el turismo, la pesca y los servicios vinculados a nuestro litoral», ha subrayado la popular.

Del Cid, que acudió ayer al Senado junto a representantes del PP de municipios costeros de Málaga, ha señalado que en la provincia 60 chiringuitos están pendientes de regularización administrativa y que podrían verse afectados por el endurecimiento de las condiciones para renovar concesiones, la limitación de infraestructuras o nuevas exigencias derivadas de los deslindes del dominio público marítimo-terrestre.

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De esta forma, ha criticado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico haya impulsado esta reforma «sin la necesaria participación de las comunidades autónomas y sin atender adecuadamente las alegaciones presentadas durante el proceso de consulta pública». Asimismo, ha recordado que los gobiernos autonómicos han reclamado reiteradamente una cogobernanza efectiva en materia de costas.

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