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Prorrogan la prisión al hombre que asesinó a su ex en Torremolinos años después de emparedar a otra

Condenado en primera instancia por matar a Paula, la Audiencia de Málaga rechaza que salga de la cárcel mientras se resuelve el recurso que ha presentado su abogado

Una imagen del juicio.

Una imagen del juicio. / álex zea

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EFE

EFE

Málaga

La Audiencia de Málaga ha prorrogado la prisión provisional al italiano condenado a 24 años por asesinar en 2023 en Torremolinos a su exnovia Paula y madre de su hijo, y que en 2014 había matado y emparedado a su anterior pareja, de 22 años, en el mismo municipio. En un auto al que ha tenido acceso EFE se prorroga la prisión al acusado, Marco R., por el riesgo de fuga dada la gravedad de la pena a la que fue condenado por el crimen de Paula, 24 años de prisión por asesinato con agravante de parentesco y de género y maltrato habitual.

El tribunal ha considerado que existe riesgo de fuga «máxime cuando es extranjero y no consta arraigo económico, laboral, familiar ni de ningún otro tipo en España», y los magistrados han recordado que contra él se sigue otro procedimiento ante el tribunal del jurado por un delito de asesinato cometido respecto de otra pareja, Sibora, de 22 años. La Sala ha acordado su continuación en prisión hasta la mitad de la pena impuesta en el fallo (12 años) debido a que la sentencia no es firme porque su letrado ha interpuesto un recurso contra la misma.

Sobre el crimen de Sibora, desaparecida en 2014 y cuyo cuerpo fue encontrado en 2023 emparedado en una vivienda, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torremolinos número 3 ha fijado para este jueves la celebración de la audiencia preliminar previa a la apertura del juicio oral, según la resolución judicial, a la que ha tenido acceso EFE. A dicha vista el acusado no acudirá presencialmente ya que comparecerá por videoconferencia desde la prisión de Huelva, según han indicado a EFE fuentes judiciales, que han precisado que esta audiencia preliminar se ha convocado tras presentarse el escrito de calificación de defensa.

Noticias relacionadas y más

Por el crimen de Sibora, el fiscal y la acusación particular piden 22 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía en el ámbito de la violencia machista, con el agravante de parentesco, y otro contra la integridad moral.

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