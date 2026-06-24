El torneo solidario de fútbol de IBIMA y el Hospital Regional de Málaga recauda 16.190 euros para la investigación

La cuarta edición del Torneo Solidario de Fútbol 7 organizado por el Hospital Regional Universitario de Málaga e IBIMA Plataforma BIONAND ha logrado recaudar 16.190 euros, un nuevo récord que se destinará íntegramente a financiar proyectos de investigación biomédica con impacto en la salud de los pacientes.

Ambas instituciones han celebrado este miércoles un acto para hacer entrega del cheque con la recaudación obtenida durante el campeonato, celebrado los días 22 y 23 de mayo en el Complejo Deportivo de la Universidad de Málaga.

Más de 16.000 euros para impulsar la investigación biomédica

El torneo, que cada año suma más participación y apoyó institucional, reunió a cientos de personas en torno al deporte, la salud y la ciencia. En total, contó con la participación de 16 equipos integrados por profesionales sanitarios, investigadores, estudiantes universitarios, asociaciones de pacientes, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, entidades sociales y empresas colaboradoras.

El equipo Hospital Regional Gestión y Servicios, ganador del campeonato, ha sido el encargado de realizar la entrega simbólica del cheque. La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Málaga obtuvo el segundo puesto, mientras que IBIMA Plataforma BIONAND y el Centro de Emergencias Sanitarias 061 completaron la clasificación final.

El equipo del Hospital Regional entrega el cheque solidario

El director gerente del Hospital Regional Universitario de Málaga, José Antonio Ortega, ha destacado que el torneo muestra cómo la colaboración entre instituciones, profesionales, empresas y ciudadanía puede convertirse en “oportunidades reales para avanzar en investigación y mejorar la atención sanitaria”.

Asimismo, ha señalado que “cada euro recaudado contribuirá a impulsar proyectos científicos que tendrán una repercusión directa en la salud y la calidad de vida de los pacientes”.

Acto de entrega del cheque solidario de 16.190 euros a IBIMA. / L.O.

“La investigación biomédica necesita del compromiso de toda la sociedad para seguir generando conocimiento y trasladar los avances científicos a la práctica clínica”, ha subrayado el director científico de IBIMA Plataforma BIONAND, Francisco J. Tinahones, que ha agradecido la implicación de todas las personas y entidades que han hecho posible esta nueva edición.

La neurología, protagonista de la cuarta edición del torneo

El torneo de este año, según ha informado IBIMA en un comunicado, ha tenido a la neurología como temática protagonista. Por ello, Pedro Serrano, jefe de Servicio de Neurología del centro, ha puesto el foco en la importancia de la investigación en enfermedades neurológicas y en la necesidad de seguir impulsando proyectos científicos capaces de mejorar la calidad de vida de pacientes y familias.

Tanto el hospital como el instituto de investigación malagueño han agradecido la implicación de todos los equipos participantes en esta cuarta edición: AECC, AMFACIJ, 061 Centro de Emergencias Andalucía, Consorcio Provincial de Bomberos, Consulting1, Facultad de Ciencias, Facultad de Medicina, Fundación Sando, Guardia Civil, Hospital Regional Gestión y Servicios, Hospital Regional Sanitarios, Hospital Vithas Málaga, IBIMA Plataforma BIONAND, Malaka Medici, Policía Nacional y Serveo.

La UMA vuelve a apoyar una cita que une deporte y salud

El campeonato contó nuevamente con la cesión de las instalaciones deportivas por parte de la Universidad de Málaga y con la colaboración de numerosas entidades, patrocinadores y empresas. Entre ellas se encuentran Air Liquide, Albus, Biomol, Centro Comercial Rosaleda, Comercial Trujillo, Copyrap, Dcoop, Diputación de Málaga, Fundación Málaga CF, Kedeke Sports, Linet, Mabega, Mapfre, Museos Málaga, R. Benítez, Toldos Juan del Río y Vasco Informática.

La organización también ha agradecido el trabajo realizado por las entidades colaboradoras, el voluntariado y los equipos de emergencias sanitarias, cuya labor, han subrayado, resulta “fundamental” para garantizar cada año el correcto desarrollo del torneo y la seguridad de todos los participantes y asistentes.

El acto de entrega del cheque ha contado con la participación del director gerente del Hospital Regional Universitario de Málaga, José Antonio Ortega, acompañado por parte de su equipo directivo; el gerente de IBIMA Plataforma BIONAND, José Miguel Guzmán; el director de Deportes de la Universidad de Málaga, Cristóbal Moreno; el vicedecano de Ordenación Académica y Calidad de la Universidad de Málaga, Juan Antonio López Villodres; el delegado territorial de Sanidad, Carlos Bautista; el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado; el director gerente del Centro de Emergencias de Andalucía 061, Francisco Pozo; la directora general de Fundación Sando, Rosana Sánchez; la directora regional de Andalucía Sur de Mapfre, Elena Muñoz; el delegado comercial Mapfre Málaga, Antonio Javier Moreno; la presidenta de AMFACIJ, Marisa Jiménez y la coordinadora Voluntariado de la AECC Málaga, Laura Cobo.