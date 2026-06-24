Últimos días para optar a las 91 VPO de alquiler en Málaga impulsadas por Lagoom Living: el plazo acaba este viernes 26 de junio

La promotora Lagoom Living recuerda que este próximo viernes 26 de junio finaliza el plazo de inscripción para optar a una de las 91 viviendas en régimen general destinadas a alquiler asequible de la parcela R15, integrada en el desarrollo residencial Distrito Universidad, en Málaga. La promoción forma parte del proyecto global de 530 viviendas destinadas a alquiler asequible impulsado por Lagoom Living en la capital malagueña. Las viviendas, con garaje y trastero, tienen dos dormitorios y el alquiler oscila entre los 508 los 512 euros mensuales más gastos,

Lagoom Living ha afirmado este miércoles que el elevado interés generado por el proyecto quedó reflejado ya en la primera fase, correspondiente a la parcela R3, lanzada el pasado mes de marzo y que superó las 7.000 solicitudes registradas.

La nueva parcela -R15- está compuesta por 91 viviendas de dos dormitorios con una superficie útil aproximada de 70 metros cuadrados, cinco de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida, además de plaza de garaje y trastero vinculados.

El complejo residencial dispone de piscina, zonas ajardinadas, juegos infantiles, gimnasio exterior, siete locales comerciales y plazas de garaje adicionales vonfigurando un modelo residencial pensado para favorecer la calidad de vida de los futuros inquilinos.

El piso piloto de las VPO en alquiler que desarrolla Lagoom Living en su proyecto Distrito Universidad, situado en Málaga capital. / L. O.

El proyecto Distrito Universidad se enmarca en un modelo de colaboración público-privada, desarrollado conjuntamente entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga. La promoción, con fondos Next Generation de la Unión Europea, está financiada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Proceso de adjudicación de las VPO de Lagoom Living

El proceso de adjudicación se realiza en coordinación con el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), encargado de gestionar las inscripciones, elaborar los listados provisionales y definitivos, así como desarrollar el sistema de adjudicación mediante sorteo y el correspondiente periodo de alegaciones.

Entre los requisitos de acceso se encuentran estar inscrito en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Málaga, acreditar al menos un año de empadronamiento en el municipio y cumplir con los límites económicos establecidos para la promoción. Toda la información relativa al proceso, bases y documentación necesaria se encuentra disponible en la web de Lagoom Living: www.laggomliving.es.