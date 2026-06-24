La UMA recibe 1,4 millones para acreditar a La Mayora como Unidad de Excelencia en Investigación

La Universidad de Málaga (UMA) ha conseguido financiación autonómica para el impulso de sus institutos de Investigación. En concreto, la institución malacitana ha logrado la máxima puntuación alcanzada en esta convocatoria de la Junta de Andalucía -94,50 sobre 100- para la acreditación del IHSM ‘La Mayora’ como Unidad de Excelencia en Investigación del Sistema Andaluz del Conocimiento, según resolución provisional.

Asimismo, la Unidad de Tecnologías de Comunicación y Sistemas Autónomos, fruto de la propuesta conjunta entre el Instituto Universitario en Mecatrónica y Sistemas Ciberfísicos (Imech-UMA) y el Instituto Universitario en Telecomunicación (Telma), ha sido acreditada como Unidad de Investigación Competitiva.

La Universidad ha recibido una inyección económica de más de 2,6 millones de euros de esta subvención, en cuya financiación también participa la Unión Europea a través de Fondos Feder, de los que, en concreto, 1.492.650 euros irán a parar al Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea ‘La Mayora’ -centro mixto de la UMA y el CSIC-, y 1.199.893,68 a la nueva Unidad de Tecnologías de Comunicación y Sistemas Autónomos, ha indicado la UMA en un comunicado.

Investigación de vanguardia

De las 40 solicitudes presentadas a esta Convocatoria 2025 de Acreditaciones y Subvenciones a las Unidades de Excelencia en Investigación y a las Unidades de Investigación Competitiva del Sistema Andaluz del Conocimiento se han concedido un total de siete.

La UMA, que cuenta con dos entidades beneficiarias, ocupa, además, en esta relación provisional la primera posición en puntuación en la categoría de Unidad de Excelencia en Investigación con el IHSM.

«Este reconocimiento destaca el alto impacto de la investigación universitaria y, en concreto, la calidad de la actividad científica que se desarrolla en nuestra Universidad, cuyos institutos se sitúan en la vanguardia de la I+D+i», ha afirmado el rector de la UMA, Teodomiro López.

Así, las dos nuevas Unidades de Investigación, de Excelencia y Competitiva, de la Universidad de Málaga seleccionadas dispondrán de un periodo de cuatro años para consolidar sus capacidades y contribuir al liderazgo de la investigación andaluza.

Además, esta financiación permitirá preparar a estas estructuras de investigación para competir en mejores condiciones en las convocatorias estatales para su reconocimiento como Centro Severo Ochoa o Unidad María de Maeztu.