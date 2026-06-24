Suciedad
Los vecinos de La Luz limpian la calle en protesta por la suciedad de este barrio de Málaga
Málaga Ha Vesos, la plataforma vecinal que organizó la acción, reclama la tasa turística para Málaga, con el fin de que se aplique en los barrios
La esquina de la avenida Isaac Peral con Torres Quevedo, en el barrio de La Luz, fue el sitio elegido ayer por la plataforma de vecinos Málaga Ha Vesos, para escenificar, un verano más, una protesta por la suciedad en los barrios, en forma de vecinos limpiando las calles con sus cubos de agua, escobas y lejía.
Para Miguel Jiménez, portavoz del colectivo, la situación «es la misma que el año pasado», y recordó que fue la movilización vecinal, con acciones de este tipo en Miraflores de los Ángeles, Dos Hermanas, Las Delicias o Victoria Eugenia; la petición de dimisión de la concejala de Servicios Operativos, Teresa Porras, o actos simbólicos como el arrojar bolsas de basura delante del Consistorio, lo que provocó «que el Ayuntamiento se pusiera las pilas, hiciera un esfuerzo especial que no había hecho en años, y contratara personal de refuerzo, algo que se notó en el final de junio y las tres primeras tres semanas de julio».
Miguel Jiménez recordó que la acción de protesta iba a tener lugar inicialmente en la plaza Larita, en La Luz, pero el Consistorio, al conocer la movilización, limpió la zona. «Pero apenas a 80, 100 metros, la calle está con algunas esquinas comidas de mierda», describió.
El portavoz volvió a pedir el mismo esfuerzo al Ayuntamiento, para que, con la llegada de la Feria, «los barrios estén mínimamente dignos». Además, recalcó que inversiones como «las hidro y mini hidro valen de poco» y abogó por el retorno de «cubas grandes» para baldear las calles.
Una tasa turística que revierta en los barrios
Por último, Miguel Jiménez reclamó al alcalde, Francisco de la Torre, que implante en Málaga, «una cosa se llama la tasa turística, que la hay en toda Europa, y para la que tiene competencias la Junta de Andalucía», con el fin de que, «por ejemplo, revierta en más limpieza» en los barrios.
"Sucios están todos los barrios por igual"
Y entre los vecinos que participaron en la protesta, las críticas eran muy parecidas. Para Mónica, "sucios están todos los barrios por igual, no hay unos mejores que otros". En opinión, de Carmen, La Luz "es uno de los barrios con más densidad de población", y no se nota en la limpieza. Y para Francisco, solo se limpian las zonas principales, y únicamente si hay lluvias intensas, el agua "te hace un favor".
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