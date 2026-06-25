Las acusaciones piden llevar a juicio a Marco por asesinar a su expareja Sibora y emparedar el cadáver en Torremolinos

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torremolinos número 3 ha acogido este jueves la audiencia preliminar en la causa por el crimen de Sibora, joven desaparecida en 2014 y cuyo cuerpo fue encontrado en 2023 emparedado en una vivienda, por el que está acusado el que fuera su pareja, para el que las acusaciones han pedido en esta comparecencia la apertura de juicio oral.

Esta audiencia preliminar se convocó, tal y como regula la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, para decidir, tras la fase de instrucción, si procede abrir el juicio oral y determinar la práctica de diligencias; y se produce una vez presentados los escritos de las partes.

En este caso, según ha informado a Europa Press el letrado Guillermo Smerdou, que ejerce la acusación particular en representación de la familia de la víctima, la Fiscalía y esta parte han pedido en la vista la apertura de juicio oral ante el Tribunal del Jurado y la defensa no se ha opuesto. Asimismo, ninguna de la partes ha solicitado ninguna diligencia.

22 años de prisión

En esta causa, las acusaciones piden 22 años de prisión para el procesado, Marco, por los delitos de asesinato en el ámbito de la violencia de género, con alevosía y la agravante de parentesco, por el que pide 20 años de prisión; y contra la integridad moral, por el que solicita una pena de dos años.

Por su parte, la defensa considera en su escrito que su cliente sería autor de un delito de homicidio y de la conducta posterior de ocultación, solicitando penas mínimas. El acusado "reconoce su intervención en el episodio que determinó el fallecimiento de Sibora y la ocultación del cuerpo", pero rechaza el resto de acusaciones y que fuera una acción planificada.

Agravantes de parentesco y de género

Este acusado ya fue condenado, el pasado mes de marzo, a 24 años de prisión por un delito de asesinato, con las agravantes de parentesco y de género, y otro de maltrato habitual en relación con el crimen de una segunda pareja, Paula. Esta sentencia no es firme al haberla recurrido la defensa.

Pero, recientemente, la Audiencia de Málaga ha acordado prorrogar la prisión, dada "la gravedad de dicha pena que hace que exista un riesgo fundado de que de quedar en libertad trate de eludir la acción de la justicia máxime cuando es extranjero y no consta arraigo económico, laboral, familiar ni de ningún otro tipo en nuestro país", dice en un auto.

En dicha resolución, consultada por Europa Press, la Sala de Málaga alude a la existencia del procedimiento por el crimen de Sibora, que pone como otra de las razones por las que consideran que procede la prórroga de su situación de prisión del acusado hasta la mitad de la pena impuesta, es decir, 12 años.

Sibora llega con identidad falsa

Según las acusaciones, el procesado conoció en 2009 a Sibora, cuando ella tenía casi 19 años, en la localidad italiana de Nettuno, donde ambos residían, y en 2010 la pareja se trasladó a vivir a España, concretamente a Torremolinos. La fiscal señala que como ella no tenía su documentación en regla, llegó con una identidad falsa, como nacida en Roma.

Tras convivir en varios lugares de Torremolinos, en 2013, y con la relación temporalmente cesada a finales de ese año, volvieron a convivir en la fecha de los hechos en un inmueble en la zona de El Calvario, que el acusado había alquilado y donde fue encontrado el cadáver.

En día y hora indeterminados, en cualquier caso durante la semana del 7 al 14 de julio de 2014, en dicha vivienda, presuntamente, considera la acusación, "el investigado atacó a Sibora --entonces con 22 años-- con un arma blanca y, tras asestarle al menos cuatro puñaladas, tres de ellas por la espalda, le causó la muerte".

Tras esto, estuvo "con el cadáver un tiempo no determinado". Según el fiscal, pensó "cómo deshacerse del cuerpo, hasta que finalmente decidió esconderla en la propia vivienda, en un habitáculo obrado en un hueco de la segunda planta abuardillada del ático", que construyó con ayuda.

En los días y meses sucesivos se esforzó en hacer creer a todos los conocidos de Sibora que ella se había marchado. A la madre le dijo que no sabía nada de su hija, que habían discutido, e incluso llegó a comparecer en la Comisaría de Policía para denunciar su desaparición, tras lo que se abrieron diligencias judiciales.

Falsas esperanzas

La última vez que el acusado acudió a declarar a comisaría por esto fue en septiembre de ese año, cuando se hizo eco de supuestas noticias de otras personas sobre que la habían visto. Además, dice el fiscal, en los ocho meses siguientes dio a la madre falsas esperanzas de que siguiera viva y le hizo creer que se fue voluntariamente.

El escrito de conclusiones provisionales describe todas las versiones que dio a distintas personas, en ocasiones, "llorando, diciendo que quería que Sibora volviera, que estaba enamorado, que se querían casar".

"Pasados nueve años desde que causara intencionadamente la muerte a Sibora", dice el ministerio fiscal, el día 17 de mayo de 2023, el investigado fue detenido como presunto autor de la muerte, también usando un arma blanca, de la que había sido su pareja hasta ese momento, Paula, crimen por el que ya ha sido condenado a 24 años de cárcel.

"Enterrada en una pared"

Dentro de esta última investigación, el acusado tuvo unas manifestaciones "espontáneas" en las que, al ver una fotografía de Sibora en el despacho policial, dijo que Sibora estaba "en una casa, enterrada en una pared". Las investigaciones llevaron a encontrar el cuerpo de la chica.

La defensa, por contra, sostiene inicialmente que los hechos se produjeron en el contexto de una discusión entre acusado y víctima, "con tensión y confrontación física entre ambos" y que hubo "un forcejeo relacionado con el arma blanca, generándose las lesiones que causaron el fallecimiento", negando que se produjera "de forma reflexiva, fría, preparada".

Además, la letrada destaca que el acusado colaboró en fase policial proporcionando información relevante para la localización del cadáver, indicando el lugar en que se encontraba. Por esto, insta a que se le aplique las circunstancias que atenúan la pena de confesión y de colaboración.

Así, considera que se trató de un delito de homicidio, sin alevosía ni de circunstancia agravante, por el que con carácter previo considera que se le debe imponer la pena mínima de diez años de prisión; y de otro de ocultación de cadáver o, subsidiariamente, contra la integridad moral, apuntando a una pena mínima.