Amilry Rothe, testigo del terremoto en Venezuela: "Cuando había bajado cuatro plantas me volví a por mi perrito"

Los dos fuertes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que han sacudido el litoral de Venezuela y han afectado a ciudades como la capital, Caracas, o Maracay mantienen a casi 70 españoles desaparecidos, según informa el Gobierno a través del Ministerio de Exteriores. La incertidumbre sobre el estado de sus familiares se extiende por todas las comunidades autónomas, especialmente Canarias, Andalucía o Galicia, y en Málaga son numerosos los testimonios de personas con allegados casi en el epicentro de la catástrofe.

Hemos podido hablar, después de toda una noche casi sin poder pegar ojo, con Amilry Rothe o Juan Fernando Marrero. Son testigos directos de una experiencia que, desde ciudades distintas, describen de la misma manera. Fue la vivencia más aterradora desde que nacieron. Menos de un minuto que, al sentir el temblor del suelo, de manera tan intensa, convirtió cada segundo en horas.

Casi 200 muertos, con los peores presagios

Apenas pudieron en las primeras horas poder conocer la magnitud de la tragedia, así como comunicarse con padres, madres o hermanos, que en España sí que lograban ver aterradoras imágenes en televisión o en la prensa digital. "Hemos visto en web de La Opinión de Málaga lo que estaba pasando, porque de repente volvieron los datos y pude mandar un audio a la familia", expresa Luisa Vázquez. En su caso, el punto más cercano con víctimas mortales se halla a más de diez minutos en coche.

"Que haya casi dos centenares de muertos, en camino hacia las 24 horas de los terremotos, nos dicen que es un milagro. Seguramente puedan ser miles, porque se oye gente gritar entre los restos de los edificios que han colapsado", agrega. Para esta otra descendiente de malagueños "fue el peor terremoto que se recuerda en más de medio siglo".

Cuerpos de emergencia buscan víctimas entre los restos de varios edificios derrumbados por los terremotos en Caracas. / Rayner Peña / EFE

Parecía un único temblor, pero luego se supo que eran dos

Según expresa Amilry Rothe, otra venezolana con familiares en Málaga, "vivimos mi esposo y yo, que acabábamos de llegar de trabajar, el peor momento de nuestras vidas. Sentimos un temblor muy largo, sin pensar que eran dos. Fue terrible. No podíamos salir de casa, porque era en los primeros instantes tan fuerte, estando nosotros en un séptimo piso, que nos golpeábamos bastante uno contra el otro".

En ese camino hacia la salida, lograron salir al rellano, "el umbral de la puerta. Y había mucha gente; decidimos irnos todos, escaleras abajo", matiza la propia Amilry. Ahí cada peldaño era una aventura, porque con el temblor constante no era ni mucho menos fácil bajar las escaleras sin perder el pie y poder enfrentarse a una caída también mortal.

Subir cuatro pisos para volver aterrada a por el perrito

Cuando ya se encontraba en la tercera planta, esta superviviente de la catástrofe reparó en que la vida de su perrito podía estar también en peligro. Así que sin pensárselo dos veces volvió sobre sus pasos hasta su vivienda y, afortunadamente, aún tuvo tiempo para poder salir del edificio y reencontrarse con sus vecinos.

"Fue una experiencia terrible. Los primeros pisos de mi edificio tenían daños estructurales, pero afortunadamente no hubo derrumbe, como en otras zonas. Lueg vinieron las réplicas, que se repitieron muy fuertes durante toda la noche y la madrugada. Pasamos las horas fuera de casa, porque dentro sabíamos que había bastantes daños y era peligroso seguir dentro", matiza.

"Doy gracias a Dios por poder seguir vivos"

Para esta venezolana con familiares en Málaga "lo material se puede recuperar, pero damos gracias a Dios por seguir vivos, puesto que la vida sí que no hay forma de recuperarla. Con el paso de las horas sabemos que en la costa hay muchos pisos caídos y bastantes víctimas. Así valoramos mucho más la suerte que hemos tenido", concluye.

Otro superviviente es Juan Fernando Marrero, de 63 años de edad, por lo que recuerda cómo muy niño experimentó el terremoto del año 1967. Pero considera que el vivido en esta jornada festival nacional de San Juan supera a todos los temblores de menor magnitud que ha sentido en tantas y tantas décadas.

Pesadilla en las calles de la ciudad de Maracay

"Aquí en Maracay, en la zona norte, en Las Delicias, lo pasamos muy mal. Vivo con mi esposa y mi hijo y en este día de San Juan andábamos compartiendo velada entre amigos. Mi mujer y yo somos profesores universitarios y estábamos pasando las últimas horas de la jornada festiva entre cuentos y relatos. Ahí es cuando empieza un pequeño temblor, que pensamos que era breve y de poca intensidad, hasta que se fue incrementando, fuertemente. Una de las señoras empezó a rezar y nos incorporamos al rezo todos los demás", expresa Marrero.

Duró unos 45 segundos, "no llegó al minuto, pero parecía una eternidad, porque pronto empezaron a crujir las estructuras, a caer las cosas en el apartamento. Fue una sensación terrible. Mi esposa María José empezó entonces a nombrar a mi hijo, que estaba en otra vivienda, y logramos bajar las escaleras para poder encontrarlo bien, afortunadamente", abunda el propio Juan Fernando.

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A partir de ahí la angustia se extendió. Cortes de electricidad, de conexión telefónica, con la que poder hablar con su hermano en Málaga, el fotoperiodista Gregorio Marrero, "no había manera de trasladar la información de que estábamos bien", matiza. Un poco más tarde sí que volvieron los datos al móvil, y ya pudo tranquilizar a sus allegados en Málaga. "Estamos en una de las zonas más afectadas. Hay muchos fallecidos, mucha desolación, muchas familias damnificadas", finaliza con la voz entrecortada. Nunca olvidará tan angustiosa tarde de San Juan.