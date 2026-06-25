Málaga aprueba la segunda ampliación del PTA tras más de siete años de trámites: "Es una gran satisfacción"

La segunda ampliación del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) ha llegado este jueves al pleno del Ayuntamiento de Málaga después de una tramitación que se ha prolongado durante más de siete años. El expediente, llamado a desbloquear el crecimiento del PTA, sufrió su último contratiempo cuando la Junta de Andalucía declaró caducado el informe ambiental emitido en su momento, con lo que se tuvo que iniciar de nuevo ese trámite, una circunstancia que ha retrasado alrededor de un año más el proceso. Superado ya ese escollo, el Ayuntamiento ha aprobado de forma definitiva el proyecto como punto urgente en la sesión plenaria, con el apoyo unánime de todos los grupos.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha explicado tras el pleno que con esta ampliación se "garantizan las necesidades" que tenga el PTA para sus nuevos desarrollos, en un momento además en el que el próximo desembarco del centro de microelectrónica del instituto belga IMEC, cuyas obras arrancarán a inicios de 2027, puedan atraer otros proyectos relacionados con ese vector.

"Van a tener espacio físico para ello", ha comentado el regidor durante la clausura de unas jornadas técnicas organizadas en el PTA por la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) que sirven de lanzamiento para el proyecto de construcción del IMEC.

De la Torre ha resaltado que, junto a la microelectrónica, el potencial tecnológico de Málaga también se sustenva en verticales como la IA, la ciberseguridad o la computación cuántica.

Felipe Romera, director del PTA: "Es una gran satisfacción"

El director general del PTA de Málaga, Felipe Romera, ha mostrado a este periódico su satisfacción por la aprobación definitiva de la segunda ampiación de la tecnópolis. "Hemos conseguido después de mucho tiempo tener el plan parcial local, es una gran satisfacción. Tenemos mucho interés en este proyecto y vamos a empezar cuando antes los concursos para licitar el equipo técnico de urbanización. A ver si podemos correr un poquito", ha explicado.

La nueva ampliación pone 160.000 metros cuadrados edificables a disposición del PTA en una superficie general de entre 500.000 y 600.000 metros cuadrados. Ese suelo equivale a expandir la tecnópolis alrededor de un 25% y un 30% en relación a su tamaño actual.

Felipe Romera, Karel van Gils, Francisco de la Torre, Carolina España, Javier Salas y José María García Orois, en las Jornadas Técnicas de Construcción del IMEC este jueves en el PTA de Málaga.. / Álex Zea

Según ha afirmado el responsable del parque, el PTA apostará con estos terrenos por el nuevo modelo que representan vectores como la microelectrónica y todos sus equipos de desarrollo, que estarán muy en boga en los próximos años con el desembarco del IMEC.

Romera espera que las obras de urbanización en los suelos de la ampliación puedan empezar a lo largo de 2027, aunque antes habrá que sacar las licitaciones para quienes vayan a desrrollar los proyectos.

Qué incluye la segunda ampliación del PTA

La segunda ampliación del PTA de Málaga incluye un máximo de 200 viviendas destinadas a trabajadores del parque. Según se contemplaba en el proyecto, las obras de urbanización se desarrollarán en dos fases y requerirán de una inversión de 18.439.647 euros, para desarrollar medio millón de metros cuafrados donde se prevé implantar nuevos proyectos de I+D+i, nuevas zonas verdes, comunitarias y la incorporación de nuevos usos, entre ellos, el uso residencial, que ha sido desde siempre una de las grandes reivindicaciones del parque.

De hecho, en el recinto ya se han impulsado iniciativas residenciales para facilitar a las empresas que sus empleados encuentren vivienda como el coliving del Grupo Lar.

Más de 7.000 plazas de aparcamiento

Así, la superficie verde pública prevista se amplía de 135.747,15 metros cuadrados a 144.839,06 metros cuadrados. En cuanto al techo edificable máximo asciende a 155.767 metros cuadrados, divididos entre el uso empresarial (132.401 metros cuadrados) y el uso comercial/residencial, con 23.366 metros cuadrados. Además, este nuevo Plan Parcial contempla 22.925 metros cuadrados con alternancias de uso, incluyendo el hotelero, comercial, cultural y residencial.

Se contemplan también 3.657,07 metros cuadrados para dotaciones, esto es, jardines, áreas de juego y recreo, y 2.400 metros cuadrados de equipamiento, de interés público, social y docente que estarán asociados al uso residencial.

También se reservarán 97.366,32 metros cuadrados de viario y se amplía el número de plazas de aparcamiento hasta las 7.199.