Catástrofe
El Consorcio de Bomberos de Málaga envía un equipo de rescate a Venezuela tras los terremotos
El equipo malagueño, compuesto por diez efectivos y una unidad canina, espera el visto bueno para volar a Caracas y colaborar en la búsqueda de supervivientes
El Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga prepara el envío de un dispositivo especializado de búsqueda y rescate a Venezuela tras los dos terremotos de gran magnitud registrados este jueves. La intervención, movilizada por la Diputación de Málaga, tiene como objetivo colaborar en la localización de posibles víctimas atrapadas en las zonas afectadas.
El operativo estará integrado por diez efectivos, una unidad canina y material técnico específico para este tipo de emergencias. El equipo permanece listo para salir desde Málaga hacia Madrid-Barajas, desde donde viajará a Caracas cuando se reabra el aeropuerto y se garantice la operatividad del vuelo.
Bomberos de Málaga, listos para viajar a Caracas
El desplazamiento queda condicionado por la situación del aeropuerto de Caracas, cerrado a vuelos comerciales como consecuencia de los daños y las alteraciones provocadas por los seísmos. La salida se realizará en cuanto existan condiciones seguras de llegada y las autoridades permitan la entrada de equipos internacionales.
La misión principal será reforzar las tareas de búsqueda y localización de víctimas, una labor especialmente urgente durante las primeras horas posteriores a un terremoto. Para ello, los bomberos desplazarán sensores, cámaras térmicas, cámaras infrarrojas y una unidad canina adiestrada para intervenir en escenarios de derrumbe.
Un dispositivo especializado en búsqueda y rescate
El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha destacado: "El Consorcio Provincial de Bomberos vuelve a demostrar que Málaga es una provincia solidaria y preparada para responder cuando más se necesita. Ya lo hizo en emergencias como la DANA y en los terremotos de Turquía y Marruecos, y ahora vuelve a poner su experiencia, sus medios y su vocación de servicio al lado de quienes sufren una catástrofe".
Salado ha añadido: "Contamos con bomberos altamente cualificados, con una enorme capacidad técnica y, sobre todo, con un compromiso humano que es motivo de orgullo para toda la provincia".
Las primeras 48-72 horas, claves tras el terremoto
La Diputación de Málaga ha señalado que las primeras 48-72 horas son determinantes en una catástrofe de estas características. Por ese motivo, el operativo permanece preparado para embarcar en el primer vuelo disponible hacia Caracas en cuanto se den las condiciones necesarias.
El doble terremoto registrado en Venezuela ha dejado una situación de emergencia todavía provisional, con daños en infraestructuras, edificios colapsados y servicios esenciales afectados en distintas regiones del país. Las labores de rescate continúan en un contexto complejo, en el que la rapidez de la intervención resulta fundamental para aumentar las posibilidades de localizar personas con vida.
Ayuda malagueña para localizar víctimas atrapadas
El dispositivo del Consorcio Provincial de Bomberos está concebido para intervenir en escenarios de movimientos sísmicos, derrumbes o colapsos estructurales. Su trabajo se centra en la detección de personas atrapadas, una fase previa y esencial antes de las tareas de retirada de escombros con maquinaria pesada.
La operación se activará cuando el aeropuerto de Caracas vuelva a estar operativo y el vuelo pueda realizarse con garantías de seguridad. Hasta entonces, el equipo permanece preparado para salir desde Málaga y sumarse a las labores internacionales de respuesta ante la emergencia en Venezuela.
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