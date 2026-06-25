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Previsiones económicas

La economía de Málaga modera su crecimiento en 2026 pero encabezará el avance del PIB en Andalucía

El gabinete de estudios de Unicaja cifra en un 2,4% la subida del PIB para este año, frente al 3,7% de 2025 - Andalucía crecerá un 2% con una actividad que "puede verse lastrada" por el contexto internacional, el impacto de las inundaciones de inicios de año y los "problemas en las infraestructuras de transporte"

Un grupo de turistas visita la Alcazaba de Málaga.

Un grupo de turistas visita la Alcazaba de Málaga. / Álex Zea

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José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

La economía de la provincia de Málaga volverá a encabezar el crecimiento andaluz en este 2026 con una subida estimada del 2,4% del Producto Interior Bruto (PIB), según las previsiones publicadas este jueves por Analistas Económicos de Andalucía, el gabinete de estudios del Grupo Unicaja Banco. La media andaluza se situará en el 2%, algo por debajo de la media prevista en España (2,2%).

Para el presente ejercicio, las perspectivas apuntan a tasas que podrían oscilar entre el 1,3%, de Jaén y del citado 2,4%, de la provincia de Málaga. Sevilla alcanzaría un 2,2%, Cádiz un 2,2%, Granada un 2%, Almería un 1,7%, Córdoba un 1,6%, Huelva un 1,5% y Jaén un 1,3%

Málaga registrá así un ritmo económico más suave que en 2025, donde el PIB creció un 3,7% ( en este caso fue segunda tras el 5% que firmó Huelva).

Previsiones económicas de Andalucía para 2026 y 2027

Las previsiones de Analistas Económicos de Andalucía apuntan a que el PIB andaluz podría crecer en el conjunto de 2026 un 2% (2,2% en España).

"Este crecimiento seguirá sustentado en la demanda interna, especialmente en el consumo privado, aunque la actividad puede verse lastrada, además del contexto internacional, por el impacto de las inundaciones de principios de año y los problemas en las infraestructuras de transporte", comenta.

Se estima que el número de ocupados crezca un 2,5% en el promedio de 2026, con aumentos relativos más destacados en industria o construcción.

Por su parte, el número de parados mantendría su trayectoria descendente, aunque a menor ritmo, dado el crecimiento de la población activa, y la tasa de paro se reduciría hasta el 14,3%. Esta tasa disminuiría de nuevo en 2027, hasta el 13,7% en media anual (9,5% en España), en tanto que el empleo crecería un 1,5%.

Una joven trabajadora en un establecimiento de hostelería en Málaga.

Una joven trabajadora en un establecimiento de hostelería en Málaga. / Álex Zea

En cuanto a 2027, las primeras estimaciones de Analistas Económicos de Andalucía sitúan la tasa de crecimiento del PIB en el 1,8%, similar al promedio nacional.

"Los riesgos para estas perspectivas se inclinan a la baja, con tasas que podrían ser inferiores en un escenario marcado por un conflicto en Oriente Medio más intenso y duradero", añade.

Entorno económico mundial y nacional

El gabinete de estudios de Unicaja señala que el conflicto en Oriente Medio lastrará el crecimiento e intensificará las presiones inflacionistas. Según la OCDE, el crecimiento de la economía mundial podría haberse revisado al alza en alrededor de 0,3 puntos porcentuales, una revisión que ha sido anulada por el impacto de la crisis.

"Para 2026 y 2027, se prevé un crecimiento en torno al 3%, aunque si se prolongasen las actuales tensiones y los precios de la energía se mantuviesen en niveles altos más allá de mediados de 2026, estas perspectivas se verían muy afectadas", comenta Analistas Económicos de Andalucía.

Respecto a la economía española, el PIB ha crecido en el conjunto de 2025 un 2,8%, 0,7 puntos menos que en 2024, debido a la aportación negativa del saldo exterior neto, a consecuencia del mayor crecimiento de las importaciones que de las exportaciones. Por el contrario, la demanda interna ha tenido una mayor contribución, creciendo a mayor ritmo que en 2024 tanto el consumo privado como la inversión, sobre todo en maquinaria y bienes de equipo.

Según las proyecciones del Banco de España, la revisión de los supuestos técnicos y, especialmente, el repunte de los precios energéticos restaría cuatro décimas al crecimiento del PIB en 2026, aunque las medidas adoptadas para mitigar las consecuencias del conflicto contrarrestarían en gran medida esta revisión.

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"De este modo, se estima un crecimiento del 2,3%, una décima más de lo proyectado en diciembre, pero una menos de lo esperado antes del estallido de la guerra, pudiendo ser inferior en escenarios más adversos", prevé Unicaja en este análisis.

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