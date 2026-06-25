Fiesta del agua gratuita, conciertos y atracciones a 2,50 euros: así celebra este pequeño pueblo de Málaga sus Fiestas de San Pedro

Atracciones, castillos hinchables acuáticos, conciertos y pasacalles. Todo esto y mucho más es lo que se podrá disfrutar en la Feria y Fiestas de San Pedro y Corpus de la localidad malagueña de Arriate, que desde este viernes hasta el martes se llenará de música, cultura, arte y gastronomía para celebrar su feria.

Para ello, contará con una amplia programación en la que vecinos y visitantes podrán disfrutar de actuaciones musicales de todos los estilos, desfiles de carrozas, fiestas del agua, sorteos y procesiones, además de diversas atracciones para todas las edades, que estarán disponibles durante las cinco jornadas festivas.

Desfile de carrozas y pasacalles por las calles de Arriate

Las actividades de esta Feria de San Pedro comenzarán el viernes a las 21.00 horas con el tradicional desfile de carrozas por las calles de la localidad, que saldrá desde la Ermita de las Casas Nuevas para continuar por las calles Carril, Ronda, Marbella, Málaga, José Montes, Cordones, Hornos, Ronda, Avenida Andalucía, Erillas y Caseta Municipal.

Durante su desfile, estarán acompañados por la Banda Municipal de Música Maestro Paco Tenorio, así como distintos pasacalles infantiles, charangas y carrozas infantiles.

Proclamación de reinas, orquesta y Fiesta del Agua

La inauguración oficial de la feria se celebrará a las 22.30 horas en la Caseta Municipal con la proclamación de la Reina Infantil, la Reina de la Feria y el Rey Infantil, a lo que seguirá a las 00.45 horas la actuación de la Orquesta Alma Joven.

La programación continuará el sábado a las 17.00 horas con la Fiesta del Agua, en la que se instalarán castillos hinchables de agua en la calle Ronda, que se podrán disfrutar de forma totalmente gratuita.

Flamenco, sorteo y concierto en la feria del centro

Además, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una iniciativa por el Día del Flamenco en la que se realizará un sorteo de un vestido de flamenca de la tienda arriateña Flamenca Mayra valorado en 200 euros para quienes acudan vestidos de flamenco o flamenca.

De igual modo, desde las 17.30 a las 20.30 horas en la feria del centro se celebrará el concierto del grupo De Jerez pá Jerez en la plaza Profesor D. José Díaz Mena.

Las Carlotas, reggaeton antiguo y feria de día

Además, a las 22.00 horas se llevará a cabo la actuación del Quinteto Obsesión, así como de Las Carlotas a las 00.00 horas.

A continuación, a las 1.45 horas, se llevará a cabo la Noche del Reggaeton antiguo con Miguel Sáez, que estará acompañado por los artistas invitados Khiara y Clase A.

Recinto ferial, residencia de mayores y música nocturna

La jornada del domingo comenzará a las 13.30 horas con la feria de día, que este año se celebrará en el recinto ferial y en la que las casetas que lo deseen pueden abrir sus puertas.

Además, a las 17.00 horas se llevará a cabo una merienda en la residencia de ancianos.

Corpus Christi, copla y día del niño en Arriate

Por la noche, será el momento de la actuación del Quinteto Odara a las 22.00 horas, así como de la Orquesta Vintash a las 00.00 horas.

Uno de los momentos claves de esta tradicional festividad llegará el lunes con la procesión del Corpus Christi, mientras que a las 23.30 horas se llevará a cabo un concierto de copla con Ismael Rodríguez, Lidia Gómez y María Espinosa.

Uno de los días más esperados por los pequeños llegará el martes con el día del niño, en el que las atracciones de feria tendrán un precio de 2,50 euros.