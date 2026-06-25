El IMEC calienta motores en el PTA de Málaga, con unas obras que empezará a inicio de 2027: "No podíamos haber elegido un lugar mejor"

El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), situado en Málaga, ha acogido estos días una jornadas técnicas organizadas por la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) que sirven de lanzamiento para el proyecto de construcción del futuro centro de microelectrónica del instituto belga IMEC. Este encuentro se prodce tras la adjudicación por parte del Ministerio para la Transformación Digital de las primeras grandes obras del complejo, formalizadas por más de 168 millones de euros. Las obras del centro comenzarán, tal y como se había bajarado, a lo largo del primer timestre de 2027, según ha explicadoeste jueves el subelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, y el director del IMEC en Málaga, Karel van Gils, en la clasura del encuentro.

Van Gils ha celebrado que el proyecto siga cumpliendo los plazos previstos y ha señalado que en esa segunda parte de 2026, antes de comenzar las obras, se finalizará el diseño del centro y la preparación de los terrenos. Además, ha elogiado a Málaga como sede para lo que será el segundo centro del IMEC en el mundo tras la sede ceneral de Lovaina: "No podíamos haber elegido una ubicación mejor".

El centro, que tendrá una inversión de más de 500 millones de euros por parte del Gobierno a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia cuenta también con la colaboración de la Junta de Andalucía, el ayuntamiento de Málaga y la coordinación técnica de INECO e IMEC como socio tecnológico.

"Con el lanzamiento del proyecto, ponemos en marcha el contrato de construcción de la sala blanca de Málaga, un primer paso para convertir esta ciudad en un polo de semiconductores mundial. Desde hoy Málaga se consolida como la referencia en microelectrónica del sur de Europa”, ha afirmado el director ejecutivo de Desarrollo de Negocio de la SETT, José María García Orois.

La reunión de cierre de las jornadas ha contado con la presencia del subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social en funciones, Carolina España, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el director general de Málaga TechPark.

El contrato de las obras, por un valor de 168 millones de euros de inversión del Gobierno de España, está dividido en dos lotes: el primero, por valor de 4,9 millones de euros, que contempla la redacción del proyecto ejecutivo y ejecución de obras para la línea subterránea y el centro de seccionamiento de 66kv (central eléctrica suministradora de energía), adjudicado a la empresa RENDER.

El segundo, por valor de más de 163 millones de euros, incluye la redacción del proyecto de ejecución y ejecución de obras del complejo de I+D+i para obleas de 300 mm, incluyendo la construcción de una sala blanca, cuya valoración fue delegada a un comité de expertos internacionales en construcción y semiconductores adjudicado a y la Unión Temporal de Empresas formada por OHLA, Sando e Intercon, para el segundo.

Un proyecto adjudicado a la UTE formada por OHLA, Sando e Itercon

La UTE formada por OHLA, Sando e Itercon, que ha resultado adjudicataria del contrato para la redacción del proyecto y ejecución de las obras del nuevo centro del IMEC en el PTA de Málaga, tiene previsto que las obras se prolonguen hasta 2028, con un presupuesto de 168 millones de euros.

El contrato contempla el desarrollo integral de un complejo industrial de alta especialización en la zona de la ampliación del PTA, con una superficie construida de aproximadamente 45.000 metros cuadrados, que integrará espacios de investigación, producción piloto y servicios técnicos orientados a la fabricación de obleas de 300 milímetros. El IMEC tiene previsto inaugurar su centro en el año 2030.

Una imagen recreada del futuro centro del IMEC en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga. / L. O.

Una sala blanca de casi 2.000 metros cuadrados y una urbanización completa del entorno

Entre las principales actuaciones destaca la construcción de una sala blanca de última generación de cerca de 2.000 metros cuadrados, concebida como el núcleo del complejo, junto con edificios técnicos de soporte, áreas de I+D, espacios de control y servicios generales necesarios para garantizar la operativa del centro. Asimismo, el proyecto incluye la urbanización completa del entorno, con la ejecución de viales internos, accesos, zonas peatonales, aparcamientos y áreas ajardinadas, que permitirán la puesta en marcha de "un complejo plenamente funcional".

"Se trata de una infraestructura estratégica de última generación, destinada a la investigación y desarrollo de semiconductores avanzados, impulsada por la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), que constituye una de las mayores iniciativas tecnológicas actualmente en marcha en España y refuerza el posicionamiento del país como actor clave en la Unión Europea en un sector esencial para la autonomía tecnológica", recordaban hace unos días las adjudicatarias.

El futuro centro que se construirá en el PTA ha sido concebido bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, con el objetivo de alcanzar la certificación LEED Gold, incorporando soluciones orientadas a optimizar la coordinación técnica, reducir el impacto ambiental y garantizar elevados estándares de calidad en todo el proceso constructivo.