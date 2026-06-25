Mafalda, uno de los reyes del campero en Málaga, echa el cierre: "No podemos abrir"

Las obras del paseo marítimo de Pedregalejo siguen cobrándose víctimas entre los negocios del barrio. Esta vez le ha tocado a Mafalda, uno de los establecimientos más conocidos de Málaga por sus camperos, que ha anunciado su cierre: "Mientras esté así la plaza no podemos abrir, seguiremos informando", reza el mensaje difundido por el propio establecimiento.

El cierre está relacionado con las actuaciones que se desarrollan en el entorno del paseo. Aunque el proyecto de renovación integral arrancó oficialmente tras el verano pasado, el tramo que afecta a este negocio familiar empezó a complicar su actividad de forma determinante en marzo, cuando se retiró la terraza - donde se desarrolla toda su actividad comercial- y la zona quedó condicionada por zanjas, tierra y maquinaria.

Tres meses después, según denuncian desde el entorno de los afectados, la situación apenas ha cambiado. La plaza continúa levantada, con pasos complicados, maquinaria de obra y un escenario que hace inviable la reapertura normal de algunos negocios que dependen del tránsito peatonal y del verano para sostener buena parte de su facturación.

Las obras no avanzan y los negocios intentan sobrevivir

La renovación del paseo marítimo de Pedregalejo fue adjudicada por el Ayuntamiento de Málaga por más de 5,7 millones de euros y un plazo de ejecución de diez meses. El calendario inicial situaba el final de los trabajos en torno a agosto de 2026, con la intención de que el nuevo paseo pudiera estar listo durante el verano.

Sin embargo, los hosteleros y comerciantes de la zona llevan semanas alertando del impacto de las obras. A la retirada de terrazas se suman el polvo, el ruido, las dificultades de acceso y la pérdida de clientes.

"Se van a cargar el verano": la reacción del barrio al cierre de Mafalda

El anuncio de Mafalda ha provocado una oleada de mensajes de apoyo y malestar. "Es una vergüenza, se van a cargar el verano", lamenta una vecina tras conocer que el establecimiento no podrá abrir mientras continúe así la plaza.

Otros clientes han respondido con nostalgia: "Una pena, sin Mafalda mi barrio no es el mismo, espero que pronto volváis y volver a comer esos maravillosos camperos", señala otro de los mensajes compartidos tras el anuncio.

Más víctimas de las obras

Mafalda no es el único negocio golpeado por las obras de Pedregalejo. También han sufrido cierres o parones temporales locales como Miguelito El Cariñoso, Las Palmeras, Los Cuñaos, Kanaloa o la Coctelería Vox.