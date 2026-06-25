Málaga aprueba la segunda ampliación del PTA tras más de siete años de trámites

La segunda ampliación del Parque Tecnológico de Andalucía ha llegado al pleno del Ayuntamiento después de una tramitación que se ha prolongado durante más de siete años. El expediente, llamado a desbloquear el crecimiento del PTA, sufrió su último contratiempo cuando la Junta de Andalucía declaró caducado el informe ambiental y exigió iniciar de nuevo ese trámite, una circunstancia que ha retrasado alrededor de un año más el proceso. Superado ese escollo, el Ayuntamiento ha incorporado ahora la aprobación definitiva del proyecto como punto urgente en la sesión plenaria.

Qué incluye la segunda ampliación del PTA

La segunda ampliación del PTA de Málaga incluye un máximo de 200 viviendas destinadas a trabajadores del parque. Este es uno de los principales cambios que se han incluido en el Plan Parcial que ordenará esta extensión de 500.000 metros cuadrados del Málaga Tech Park, un proyecto que arrastra ya tres años de tramitación.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy el texto refundido del Plan Parcial, que en 2021 obtuvo la aprobación inicial pero que ahora deberá empezar la tramitación urbanística desde cero, primero saliendo a información pública y posteriormente sometiéndose a los trámites pertinentes para alcanzar la aprobación inicial de nuevo y, posteriormente, la definitiva.

"Intentaremos correr lo máximo posible para que pronto empiece la urbanización del suelo que, además, tiene un importe importante, por lo que además tendrán que ir haciendo ajustes de financiación desde el parque", ha explicado la concejala de Urbanismo Carmen Casero. "Estamos siendo un referente a nivel internacional en la atracción de empresas tecnológicas y por lo tanto iniciativas de este tipo nos van a ayudar a ofrecer espacios en la ciudad para seguir siendo competitivos".

Esas obras de urbanización se desarrollarán en dos fases y requerirá una inversión de 18.439.647 euros, para desarrollar medio millón de metros cuafrados donde se prevé implantar nuevos proyectos de I+D+i, nuevas zonas verdes, comunitarias y la incorporación de nuevos usos, entre ellos, el uso residencial, que ha sido desde siempre una de las grandes reivindicaciones del parque.

De hecho, en el recinto ya se han impulsado iniciativas residenciales para facilitar a las empresas que sus empleados encuentren vivienda y, además, cerca de su puesto de trabajo, como la propuesta de coliving que el Grupo Lar está desarrollando y que espera tener listo en verano. Como ya publicó este periódico, contará con 186 plazas de residencia, y estará destinado en régimen de alquiler a un perfil de usuarios compuesto principalmente por trabajadores de fuera que llegan a Málaga y que buscan un primer lugar de alojamiento.

Más de 7.000 plazas de aparcamiento

Así, la superficie verde pública prevista se amplía de 135.747,15 metros cuadrados a 144.839,06 metros cuadrados. En cuanto al techo edificable máximo asciende a 155.767 metros cuadrados, divididos entre el uso empresarial (132.401 metros cuadrados) y el uso comercial/residencial, con 23.366 metros cuadrados. Además, este nuevo Plan Parcial contempla 22.925 metros cuadrados con alternancias de uso, incluyendo el hotelero, comercial, cultural y residencial.

Se contemplan también 3.657,07 metros cuadrados para dotaciones, esto es, jardines, áreas de juego y recreo, y 2.400 metros cuadrados de equipamiento, de interés público, social y docente que estarán asociados al uso residencial.

También se reservarán 97.366,32 metros cuadrados de viario y se amplía el número de plazas de aparcamiento hasta las 7.199.

"Tras la aprobación del Texto Refundido y la presentación por parte de los promotores de las certificaciones registrales correspondientes a las fincas que integran el sector, el Plan Parcial será sometido al trámite de información pública correspondiente", señala el consistorio en un comunicado.