Málaga comienza la construcción de su futuro Centro de Protonterapia, una de las tecnologías más avanzadas contra el cáncer

Málaga está un paso más cerca de tener su futuro Centro de Protonterapia. Según ha informado la Junta de Andalucía, el Hospital Regional Universitario de Málaga ha firmado este jueves el acta de inicio de las obras de este nuevo centro, que permitirá incorporar al sistema sanitario público andaluz una de las tecnologías más avanzadas para el tratamiento del cáncer.

El nuevo edificio se ubicará junto al Hospital Materno Infantil y contará con una inversión aproximada de 11,7 millones de euros. El proyecto, según han explicado, supondrá un “importante avance” en la capacidad asistencial y tecnológica del centro.

Beneficios de la protonterapia: más precisión, mayor efectividad y menos efectos secundarios

“La protonterapia es una técnica avanzada de radioterapia que utiliza haces de protones acelerados para tratar determinados tumores”, ha detallado la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias en un comunicado.

Su principal ventaja frente a la radioterapia convencional, según han resaltado, radica en su capacidad para concentrar la radiación de forma “muy precisa” en el área tumoral, reduciendo la exposición de los tejidos sanos cercanos.

Gracias a esta precisión, aumenta la efectividad del tratamiento, mejorando las tasas de curación. Asimismo, reduce los efectos secundarios y las secuelas a largo plazo, siendo especialmente útil en pacientes pediátricos y en tumores situados cerca de órganos o estructuras especialmente sensibles.

El Hospital Regional de Málaga firma el acta de inicio de las obras del futuro Centro de Protonterapia. / L.O.

Un hito para la sanidad pública andaluza

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha destacado que “la firma del acta de inicio supone un hito para el hospital y para la sanidad pública andaluza, ya que nos permite avanzar en la incorporación de una tecnología de vanguardia que ampliará las opciones terapéuticas disponibles para nuestros pacientes”.

Sanz también ha subrayado que "este proyecto refuerza la apuesta del centro por la innovación, la excelencia asistencial y la medicina de precisión".

La actuación contempla la construcción de todo un nuevo edificio que estará conectado con las actuales instalaciones de Oncología Radioterápica y Tomoterapia del Hosital Materno, lo que, según la Junta, permitirá ampliar las capacidades terapéuticas del centro y reforzará su posición como referente en el abordaje integral del cáncer.

Un búnker de alta complejidad para albergar el acelerador de protones

En concreto, el nuevo centro albergará uno de los aceleradores que forman parte de la iniciativa impulsada por la Fundación Amancio Ortega para la implantación de la protonterapia en el sistema público de salud de España.

En total, la entidad destina 280 millones de euros a la financiación de la compra de aceleradores de protones para el sistema nacional, así como programas de formación clínica para los especialistas médicos y servicios de asistencia en todo el proceso técnico de instalación de esta innovadora tecnología.

Más de 4.600 metros cuadrados para ampliar la atención oncológica

Según ha detallado la Junta, la nueva infraestructura se desarrollará mediante la ampliación del actual edificio de Tomoterapia y la construcción de un nuevo volumen asistencial de cuatro niveles. El elemento central del proyecto será el búnker que albergará el equipo de protonterapia, una instalación de "gran complejidad técnica" diseñada específicamente para este tipo de tecnología.

El edificio incluirá además áreas ambulatorias, espacios clínicos, instalaciones técnicas y zonas destinadas a profesionales y mantenimiento.

La actuación contempla también la remodelación de los espacios exteriores, la reorganización de accesos y la mejora de las conexiones con los distintos edificios hospitalarios, garantizando la integración funcional del nuevo centro dentro del complejo asistencial. La superficie total prevista supera los 4.600 metros cuadrados.

A principios de mayo, la Junta de Andalucía adjudicó las obras a la empresa Bilba Construcción e Infraestructuras, que tendrá un plazo de ejecución de 22 meses.