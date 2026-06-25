Marca Málaga IX: crecimiento, talento y futuro en una nueva era

La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica organizaron en la tarde de hoy miércoles en la Universidad Europea de Andalucía la novena edición del evento Marca Málaga, una jornada dedicada al análisis en profundidad y la discusión de las nuevas realidades y futuras potencialidades del tejido productivo malagueño, en un periodo protagonizado desde hace ya unos años por el despegue de la capital de la Costa del Sol como polo de atracción de empresas tecnológicas y de última generación. Nuestro periódico publicará el próximo martes, 30 de junio un completo suplemento con toda la información del evento, el ránking de las cien principales empresas de la provincia y el análisis más exhaustivo de la nueva realidad que afronta Málaga y provincia desde el punto de vista socioeconómico con presencia en las páginas del suplemento de buena parte del tejido empresarial malagueño.

El evento, patrocinado por el Ayuntamiento de Málaga, Unicaja Banco, la Universidad Europea de Andalucía, Mariana Arocha Alta Estética Dental e Internalia Group, contó con la intervención de Daniel Hormigo, rector de la Universidad Europea de Andalucía, con la intervención de Juan Carlos Jiménez-Alfaro, director territorial Empresas Sur de Unicaja Banco, con la ponencia principal del economista José Carlos Díez, titulada “Málaga en la nueva era” y una mesa redonda, “Málaga Ciudad de Oportunidades”, en la que participaron Mariana Arocha, odontóloga en Mariana Arocha Alta Estética Dental, Ignacio de la Vega, decano del área de Ciencias Sociales y Tecnología de la Universidad Europea de Andalucía, Francisco Orellana, CEO de Internalia e Internalia Group, e Íñigo Molina, director de Andalucía en Colliers. José María de Loma, redactor jefe y articulista de La Opinión, fue el conductor del evento.

Miguel Ferrary, director de La Opinión de Málaga, fue el primero en intervenir en la jornada, e indicó que Marca Málaga es una cita que se ha consolidado como un referente para reflexionar sobre la empresa en Málaga, añadiendo que en su novena edición aspira, y con éxito, a crear un espacio de reflexión, pensamiento y compartir ideas.

Miguel Ferrary, director de La Opinión de Málaga / Álex Zea / LMA

Reflexión profunda

Realizando un balance del contexto social actual, Miguel Ferrary explicó que, en los últimos tiempos, la sociedad se encuentra en un bucle, donde lo inmediato prima sobre aquello que requiere más tiempo: "Muchas veces se aplaude lo rápido y lo ingenioso, dejando de lado la reflexión profunda. Sin embargo, es en ese pensamiento lento y reposado; en saber escuchar, no oír; en compartir, no mirar solo a la individualidad; donde las personas hemos sido capaces de dar más de sí".

En este sentido, el director de este periódico continuó, resaltando que esta cita anual, que pretende realizar un paréntesis fuera del ruido externo, "quiere ser esa ágora de debate, entendimiento y comprensión del mundo, de conectar con otros empresarios, de crear relaciones y seguir engrandeciendo esa marca que nos define a todos: Málaga".

Crecer, pero bien

Tras Ferrary, tomó la palabra el rector de la Universidad Europea de Andalucía, Daniel Hormigo, que incidió en que Marca Málaga es "mucho más profundo" que hablar de una etiqueta, o un posicionamiento de la ciudad. Esto se debe a que Málaga se encuentra en actualmente posicionada como un referente en “atracción de talento, de inversión, de empresa, de proyectos tecnológicos, de turismo de calidad y de nuevas oportunidades”, explicó.

Daniel Hormigo, rector de la Universidad Europea de Andalucía / Álex Zea / LMA

De este modo, a pesar de estas nuevas oportunidades, la ciudad de Málaga también se enfrenta al reto de, en palabras de Hormigo, gestionar bien todo ese éxito: “El reto ya no es crecer, sino de crecer bien”.

En este sentido, el rector explicó el papel de las universidades, incluida la Universidad Europea de Andalucía, en este desafío: “Creo que las universidades tenemos una responsabilidad muy clara: Tenemos que formar al talento que necesita esta ciudad, conectar mejor con las empresas y con el tejido social, impulsar la investigación aplicada y una transferencia tecnológica real y efectiva y ayudar a que Málaga siga siendo un ecosistema sólido y sostenible por muchos más años”.

Para Hormigo, la ciudad de Málaga se encuentra en una “oportunidad extraordinaria” para posicionarse como una ciudad mediterránea de referencia en materias como el talento, la innovación tecnológica, el emprendimiento, el turismo, la salud y el bienestar. “Y para que eso sea una marca auténtica, real y duradera, debe estar sustentada en proyectos reales, en la colaboración público-privada y en formar a los líderes que deben gestionar esta ciudad en los próximos años”.

Presente y futuro de Málaga

Después de Hormigo, llegó el turno de palabra de Juan Carlos Jiménez-Alfaro, director territorial de Empresa Sur de Unicaja Banco, que reflejó la necesidad de foros de diálogo como Marca Málaga para debatir sobre el presente y el futuro de la ciudad de Málaga: “Foros como este no solo favorecen el diálogo, sino que contribuyen a alinear visiones y a identificar líneas de actuación entre empresas, regiones y agentes sociales, algo especialmente relevante en un momento como el de hoy”.

Juan Carlos Jiménez-Alfaro, director territorial Empresas Sur de Unicaja Banco / Álex Zea / LMA

Desde la perspectiva del director territorial, Málaga se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales focos económicos de España, principalmente por “su capacidad de atraer inversión, generar actividad empresarial y posicionarse en sectores clave" como el tecnológico y el turístico.

Pese a ello, para Jiménez-Alfaro la ciudad también se enfrenta a ciertos desafíos, aunque estos están compartidos por otros territorios, refiriéndose a retos de envergadura nacional, como la necesidad de mantener un crecimiento sostenible, diversificado y que sea a su vez respetuoso con el entorno. “Cuestiones como infraestructura, la movilidad y la vivienda tienen un impacto directo tanto en las empresas como en las personas”, añadió.

Málaga, en la nueva era

Tras la intervención de Jiménez-Alfaro, llegó el turno de palabra del economista José Carlos Díez, que comenzó su ponencia titulada "Málaga en la nueva era". Para Díez, la transformación que ha tenido la ciudad de Málaga ha sido "espectacular", y, desde su perspectiva, el mundo “ahora es de las ciudades, ya no es de los países”, aludiendo a cómo Málaga, progresivamente, se ha convertido un referente internacional.

José Carlos Díez, Economista / Álex Zea / LMA

Asimismo, para el economista, el Aeropuerto de Málaga – Costa del Sol es una de las grandes ventajas que ha convertido a Málaga en referente: “El aeropuerto es una ventaja muy importante para una ciudad, y este cuenta con una conectividad muy importante con países europeos y con externos a la Unión Europea”.

Ante este progreso y buen posicionamiento de Málaga, el economista cree, desde su visión experta, que la ciudad lo aprovechará: “Creo que la ciudad va a ir a mucho mejor. Y el reto ahora, alcalde, y todos los que estáis aquí, es gestionar el éxito”, refiriéndose a que la ciudad también cuenta con diferentes retos, como el de la vivienda.

“A todos nos interesa que a Málaga le vaya bien, que la ciudad funcione bien y que se generen empleos muy buenos. Creo que, del lado empresarial, también existe el reto de que el talento se va fuera. Tenéis en la ciudad muy buen nivel de capital humano con la Universidad de Málaga, tenéis ahora la Universidad Europea que acaba de abrir, y ese es el reto de la ciudad, de formar bien el capital humano y pagarle bien con empresas buenas que lo fidelice y se quede”, añadió.

Mesa redonda

Tras la ponencia tuvo lugar la mesa redonda ‘Málaga Ciudad de Oportunidades’ en la que, en primer lugar, se preguntó por los grandes atributos que Marca Málaga debería transmitir en los próximos años para ser reconocida internacionalmente. Para Mariana Arocha, de Alta Estética Dental, Málaga tiene tres atributos principales a resaltar como marca: bienestar, tecnología y calidad humana. Ignacio de la Vega, decano del área de Ciencias Sociales y Tecnología de la Universidad Europea de Andalucía, cree que “Málaga se ha convertido en un polo muy interesante en los últimos años”, y destaca la calidad de vida y la gastronomía. Para Francisco Orellana, de Internalia e Internalia Group, también existen tres atributos esenciales: el talento, el bienestar y la innovación aplicada, mientras que Íñigo Molina, de Colliers halaga la transformación que la ciudad ha experimentado.

Sobre cómo puede Málaga competir con otras ciudades y marcas, Molina considera que todavía queda trabajo por hacer en el sector de la inmobiliaria. Por su parte, de la Vega cree que en Málaga “todo el mundo rema en la misma dirección”, cosa que para él, es de agradecer, al existir “un entorno de polarización política tan grande" como el que existe en España, y considera que este ambiente resulta muy atractivo para “gente de fuera”. Ante el debate de la polarización política, Arocha declaró que parte de la fuga de talento y de capital de su país, Venezuela, se debió a eso.

Mesa redonda. / Álex Zea / LMA

Ante la implementación de las inteligencias artificiales, de la Vega la considera una preocupación en el sector formativo, dada la tendencia que presentan los alumnos a utilizarla en sus trabajos académicos. Por su parte, Orellana considera que Málaga, “en la posición que está y con la trayectoria que lleva, puede convertirse en el laboratorio de inteligencia artificial de Europa”. Arocha, por su parte, explica que en su empresa sí se ha implementado en su clínica para facilitarle el diseño de sus tratamientos, mientras Molina la ve como una herramienta esencial.

Clausuró esta novena edición de Marca Málaga el alcalde Francisco de la Torre, que, siguiendo el debate de esta IX edición de Marca Málaga, mencionó que el capital humano es lo fundamental en un territorio, puesto que “da un resultado formidable si es bien cuidado”. Asimismo, el alcalde popular de Málaga señaló también la importancia de la cooperación al desarrollo: "He defendido que Europa hace décadas tendría que haber mirado hacia África y América Latina a través de España para plantear políticas de cooperación de desarrollo con la educación como herramienta, para que esos países eleven su nivel y al mismo tiempo crear una generación de gente formada que pueda nutrir la inmigración necesaria en Europa por el descenso en la natalidad. Me sorprende que en Europa no haya habido liderazgos capaces de ver esta necesidad”.