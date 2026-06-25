El mercadillo de artesanía que se celebra este domingo en el Centro de Málaga con ropa de diseño, ilustraciones y arte: habrá un taller de arcilla, minerales y astrología

Uno de los rastros de artesanía más emblemáticos del Centro de Málaga, el Mercado Urbano del Soho, celebrará este domingo una nueva edición en la que el mítico barrio de las artes se llenará de ropa de diseño, joyería de autor, cosmética natural y talleres en vivo, entre otras alternativas perfectas para quien desee encontrar piezas únicas hechas a mano.

Este mercadillo se llevará a cabo este domingo en la calle Tomás Heredia en horario de 11.00 a 19.00 horas, donde decenas de artesanos y diseñadores locales mostrarán sus creaciones artesanas, además de mostrar su talento en directo con sus demostraciones en vivo en las que realizarán sus mejores piezas al momento.

Artesanía, moda sostenible y productos locales en el Soho

De ese modo, este entorno se convierte en el lugar idóneo para disfrutar de arte, cultura y belleza en el que los usuarios podrán adquirir toda clase de artesanía, moda sostenible y productos locales.

En los puestos que se instalarán en este céntrico enclave, se podrán adquirir desde ropa de diseño, bolsos y complementos, hasta ilustraciones, cerámica, literatura, joyas de autor, cosmética natural, costura creativa, artículos de regalo y diversidad de piezas completamente artesanas.

Diseñadores locales y taller de arcilla en el mercado

"Decenas de artesanos, diseñadores y creadores locales mostrarán piezas realizadas a pequeña escala y alejadas de la producción en serie", señalan desde la organización del mercadillo.

Pero los malagueños y visitantes no solo podrán adquirir una amplia variedad de objetos y artículos, sino que también podrán aprender a hacer sus propias creaciones a través de un taller de arcilla, minerales y astrología impartido por la artesana Lorena Zayas, de Loren Blues.

Minerales, conchas y piezas artesanas hechas a mano en Málaga

Con esta iniciativa, los participantes podrán crear su propia pieza de arcilla y decorarla con minerales naturales, conchas y otros elementos del mar.

Asimismo, durante el taller podrán descubrir algunas de las propiedades y significados que, según la tradición, tienen estos minerales.

Inscripciones, entidades solidarias y literatura malagueña en el rastro

Las inscripciones se realizarán el mismo día del mercadillo en el propio puesto del rastro, aunque también se puede hacer con antelación a través del Instagram de la artesana, @loren_bluess.

Este rastro también contará con un importante contenido solidario gracias a los puestos cedidos a Proyecto Berta, Oxfam Intermón Málaga y Todos los caballos del mundo.

El mercado también dispondrá de la agrupación literaria Generación del 22, con la que se dará a conocer el trabajo de autores malagueños y se acercará la literatura al público.