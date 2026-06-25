El pleno rechaza suspender las sanciones de la ZBE en Málaga tras la sentencia del TSJA

El pleno del Ayuntamiento de Málaga ha rechazado las dos iniciativas que pedían suspender el régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anuló la regulación de acceso de vehículos a esta área.

La primera moción, presentada por Vox con carácter urgente, reclamaba dejar sin efecto las sanciones vinculadas a la ZBE. La segunda, impulsada por Con Málaga, pedía que el Consistorio no recurriera el fallo judicial, paralizara el régimen sancionador y modificara la ordenanza con criterios de justicia social y equidad. Ninguna de las dos prosperó.

Zonas de Bajas Emisiones en Málaga. / Gregorio Marrero

Dos mociones rechazadas en el Pleno de Málaga

El debate llevó al Pleno una cuestión con impacto directo en la movilidad diaria de vecinos, trabajadores, autónomos y conductores que acceden al centro de la ciudad. La sentencia del TSJA ha abierto un nuevo escenario jurídico para la ordenanza, aunque el equipo de gobierno sostiene que el expediente municipal está correctamente tramitado.

La decisión sobre los próximos pasos queda ahora en manos de la asesoría jurídica municipal, que estudia el fallo desde un punto de vista técnico.

Vox pide dejar sin efecto las sanciones

Vox defendió que la ZBE debía quedar suspendida tras el pronunciamiento judicial. Su portavoz adjunta, Yolanda Gómez, acusó al Ayuntamiento de mantener una medida perjudicial para trabajadores y autónomos y sostuvo que el fallo del TSJA avala las críticas que su grupo ha realizado desde el inicio contra la ordenanza.

Gómez afirmó que la implantación de la ZBE “vulnera derechos fundamentales” y acusó al equipo de gobierno de mantener la medida con un objetivo recaudatorio. También instó al Ayuntamiento a suspender el régimen sancionador, como, según señaló, han hecho otras ciudades.

Algunos ciudadanos han manifestado su disconformidad con la ZBE. / Gregorio Marrero

Con Málaga reclama una ordenanza más justa

Con Málaga también reclamó un cambio de rumbo. Toni Morillas insistió en que su grupo no se opone a la lucha contra la emergencia climática, sino a la forma en la que el Ayuntamiento ha diseñado la zona.

La formación pidió no recurrir la sentencia y aprovechar el nuevo escenario para reforzar medidas como los aparcamientos disuasorios, la intermodalidad y el transporte público. Morillas sostuvo que Málaga contaba con herramientas para aprobar una ZBE distinta y criticó que el Ayuntamiento haya llegado a esta situación por no haber hecho antes sus deberes en materia de movilidad.

El PSOE critica la gestión municipal

El PSOE centró sus críticas en la gestión del equipo de gobierno del PP y en las consecuencias jurídicas del proceso. El concejal Jorge Quero reprochó al Ejecutivo local una implantación “mal y tarde”, aunque también cuestionó el planteamiento de Vox.

Quero advirtió de que la situación puede acabar generando problemas para los malagueños y rechazó que Vox presente la sentencia como una victoria sin asumir, según su valoración, los efectos del nuevo escenario jurídico.

Ciudadanos, disconformes con la ZBE en Málaa. / Gregorio Marrero

El Ayuntamiento defiende la obligación legal de la ZBE

La concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, defendió la actuación municipal y recordó que la implantación de zonas de bajas emisiones responde a una obligación establecida por la normativa nacional.

Hernández sostuvo que el expediente administrativo está “correctamente tramitado y suficientemente motivado” y señaló que el fallo del TSJA se centra en el tratamiento temporal previsto para determinados vehículos domiciliados en Málaga.

Vehículos registrados y no empadronados en Málaga

La sentencia del TSJA ha situado el foco en el trato previsto para los vehículos dentro de la Zona de Bajas Emisiones de Málaga. Según se expuso en el debate, el tribunal anuló parte de la normativa al apreciar una diferencia de trato entre los vehículos registrados en la capital y los no empadronados en Málaga.

Ese punto es clave para entender el conflicto. El Ayuntamiento había planteado un periodo transitorio para permitir que determinados vehículos domiciliados en Málaga pudieran seguir circulando temporalmente. La concejala de Movilidad defendió que esa excepción buscaba facilitar la adaptación de los vecinos de la ciudad, pero sostuvo que el fallo judicial cuestiona precisamente esa ventaja.

El TSJA anuló parte de la normativa al apreciar una diferencia de trato entre los vehículos registrados en la capital y los no empadronados en Málaga. / álex Zea

Qué pasa ahora con las multas de la ZBE

La consecuencia política inmediata es que el Pleno no ha aprobado la suspensión del régimen sancionador. Las propuestas de Vox y Con Málaga pretendían frenar las sanciones mientras se aclaraba el escenario abierto por la sentencia, pero ambas fueron rechazadas.

Por ahora, el equipo de gobierno mantiene que debe esperar al criterio de los servicios jurídicos municipales antes de decidir si recurre o modifica la ordenanza.

Una situación pendiente de los servicios jurídicos

Para los conductores, el elemento de servicio público está en esa situación de incertidumbre. La sentencia existe, pero el Ayuntamiento no ha acordado en el Pleno paralizar las sanciones ni renunciar al recurso.

La asesoría jurídica municipal estudia el fallo y será la que marque la respuesta técnica del Consistorio. Hernández insistió en que el Ayuntamiento respeta la justicia y que el análisis se está haciendo desde una perspectiva técnica, no política.

El debate sobre la movilidad en Málaga

El debate también deja una cuestión de fondo sobre el modelo de movilidad de Málaga. Con Málaga reclama una ZBE ligada a más transporte público, aparcamientos disuasorios y alternativas reales al vehículo privado.

Vox exige eliminar o suspender el régimen sancionador. El equipo de gobierno, por su parte, defiende la obligación legal de implantar la zona y rechaza que la ordenanza tenga un objetivo recaudatorio.

La ZBE queda en el centro del pulso político

La Zona de Bajas Emisiones queda así en el centro de una disputa jurídica y política que afecta a una de las medidas de movilidad más sensibles de la ciudad.

El fallo del TSJA obliga al Ayuntamiento a revisar su margen de actuación, pero el Pleno ha descartado, al menos de momento, la suspensión que pedían los grupos de la oposición.