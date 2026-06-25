Alquilar una habitación en Málaga se lleva ya el 23% del sueldo: "Compartir vivienda es una necesidad incluso entre trabajadores con empleo estable"

El precio de alquiler de una habitación en una vivienda compartida en la provincia de Málaga requiere el 23% del sueldo bruto de un ciudadano medio, según revela el estudio ‘Relación de salarios y viviendas compartidas en 2025’, publicado ayer por Fotocasa e Infojobs. El peso que supone el pago del arrendamiento sobre el salario medio de los malagueños ha aumentado dos puntos en un un año (en 2024 era del 21%) y cinco puntos en relación a 2023 (cuando era del 18%), lo que revela el progresivo distancimiento de la evolución de los valores del mercado inmobiliario y de los sueldos ofertados. La renta de alquiler mensual de una habitación se sitúa en los 515 euros de media.

Este informe recoge los datos de los sueldos medios de las ofertas de empleo en la plataforma Infojobs y de los precios medios de habitaciones de pisos compartidos del Índice Inmobiliario de Fotocasa. Así, el salario bruto medio de las ofertas de empleo en Málaga en 2025 fue de 26.966 euros (2.247 euros mensuales en 12 pagas) frente a un alquiler de habitaciones que se situó en los mencionados 512 euros, lo que supone 6.175 de desembolso anual para el arrendamiento. De esta forma, el estudio estima que los malagueños destinaron un 23% del salario al pago del alquiler en esa modalidad.

"Compartir vivienda tiene un coste personal y social"

“Compartir vivienda se ha convertido en la única vía que tienen muchos inquilinos para reducir el esfuerzo salarial y no sobrepasar el umbral recomendado del 30%. Mientras vivir solo supone destinar la mitad del sueldo al alquiler, compartir piso permite no entrar en situación de vulnerabilidad económica. Sin embargo, esta solución también tiene un importante coste personal y social", ha comentado María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

La modalidad de compartir vivienda implica, según añade, "renunciar a la intimidad, estabilidad y calidad de vida, además de retrasar proyectos vitales como emanciparse plenamente o formar una familia".

Una vista aérea de Málaga capital. / La Opinión

Lo preocupante, prosigue Matos, es que esta fórmula "ya no responde a una decisión puntual o vinculada a la juventud, sino que se está consolidando como una necesidad incluso entre trabajadores con empleo estable, reflejando hasta qué punto se ha agravado la crisis de accesibilidad a la vivienda".

Brecha entre salarios y vivienda

A nivel nacional, el español medio dedicó el 23% de su sueldo bruto al pago del alquiler de una habitación en 2025, una tasa similar a la de 2024.

En 2025, el precio de la vivienda en alquiler por habitaciones en España cerró con un incremento anual del 0,1% y situó el precio en diciembre en 521 euros al mes. Mientras, el salario bruto medio de las ofertas de empleo registrado por InfoJobs fue de 27.336 euros (2.278 euros en 12 pagas).

Por su parte, la directora de comunicación de InfoJobs, Mónica Pérez, señala que el avance de los salarios ofertados "no está siendo suficiente para compensar el elevado coste del acceso a la vivienda".

"Aunque compartir piso permite reducir el porcentaje de ingresos destinado al alquiler y mantenerse, en la mayoría de los casos, por debajo del umbral del 30%, el hecho de que esta opción se haya convertido en una necesidad para muchos trabajadores evidencia las dificultades que siguen existiendo para acceder a una vivienda en solitario. La brecha entre la evolución de los salarios y el coste residencial continúa condicionando las decisiones vitales y la capacidad de emancipación de una parte importante de la población", expone.

Esfuerzo exigido por alquiler una habitación por provincias

Según el salario medio de los españoles y el valor de las habitaciones en alquiler en 2025, el orden de las 10 provincias que dedicaron más sueldo al pago de las habitaciones en alquiler de una vivienda es: Barcelona (28%), Madrid (26%), Álava (25%), Balears (25%), Tenerife (23%), Málaga (23%), Vizcaya (21%), Navarra (20%), Las Palmas (20%) y Castellón (19%).

La habitación mas cara en España se paga en Barcelona (646), seguida de Madrid (608), Álava (603) y Baleares (580), con Málaga en quinta posición.

Por otro lado, las 10 provincias que destinaron menos sueldo bruto al pago de una habitación en alquiler son: Jaén (11%), Cáceres (11%), Ciudad Real (12%), Córdoba (12%), Albacete (13%), Valencia/València (14%), Ourense (14%), Badajoz (14%) y León (14%).