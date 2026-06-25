El problema de la vivienda tensa el pleno, en vísperas de la manifestación de este sábado en Málaga

La cuarta manifestación por la vivienda este sábado 27 en Málaga sobrevoló el pleno municipal de mayo, celebrado ayer, que tuvo como novedad la incorporación de la concejala socialista Lorena Doña, tras la marcha del portavoz Daniel Pérez. Además, tampoco faltó el propio cartel de la manifestación, con la que el concejal de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, cerró su intervención mientras invitaba a acudir a los vecinos.

La socialista Lorena Doña vivió su primer pleno en esta legislatura. / Álex Zea

Tres mociones de los grupos municipales PP, PSOE y Con Málaga (las dos últimas urgentes) fueron el telón de fondo para que la oposición desplegara duros reproches al equipo de gobierno.

Para el nuevo portavoz socialista, Mariano Ruiz Araujo, Málaga vive «un drama habitacional tremendo», que ha provocado la salida de «40.000 malagueños en los últimos seis años». A este respecto, denunció que el Ayuntamiento otorgue «20 licencias de apartamentos turísticos donde podían ir viviendas». Por eso, se preguntó «si estamos haciendo una Málaga para vivir o para invertir» y lamentó que la capital lidere «los ránking de vergüenza en materia de vivienda».

Un momento de la intervención del socialista Mariano Ruiz Araujo. / Álex Zea

Polémica entre Nicolás Sguiglia y Teresa Porras

Por su parte Nicolás Sguiglia, de Con Málaga, encendió la temperatura del pleno al preguntar al alcalde si algún miembro de su equipo de gobierno estaba vinculado a la explotación de viviendas turísticas, y dirigirse directamente a los concejales Teresa Porras y Jacobo Florido, lo que hizo que la primera le llamara «sinvergüenza» en varias ocasiones, al tiempo que lo negaba tener vivienda turística alguna.

El concejal de Con Málaga, Nicolás Sguiglia. / Álex Zea

Francisco de la Torre, que medió entre las protestas de ambos, pidió a Teresa Porras que retirara el insulto y calificó a Nicolás Sguiglia de «provocador» y pidió a sus dos concejales que no «le entraran al trapo», mientras Sguiglia se defendió asegurando que había hecho una pregunta retórica.

Además, el portavoz de Con Málaga acusó al alcalde de haber «favorecido y ser responsabilidad suya la absoluta locura de los pisos turísticos que se ha dado en esta ciudad, con una rentabilidad obscena que está causando dolor y son un problema para el acceso a un bien tan básico como la vivienda».

El concejal de Con Málaga animó al equipo de gobierno a poner en marcha «mañana mismo, una moratoria de 5 años» para los apartamentos turísticos, con el fin de que Málaga pase «del ‘Far West’ a la democracia».

La discusión de las mociones de vivienda fueron las de mayor tensión en el pleno. En la foto, los concejales populares Jacobo Florido y Teresa Porras. / Álex Zea

Por su parte la concejala de Vox, Yolanda Gómez, acusó a socialistas y populares de ser los partidos «que se están enriqueciendo con prácticas especulativas con la vivienda, con una recaudación obscena», y apuntó que en el precio de una vivienda, «el 30 por ciento se va en impuestos».

En construcción más de mil viviendas municipales

Por parte del grupo popular, el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, defendió la gestión municipal que, desde 2023, ha hecho que se aprueben «más de 5.000 viviendas» y de ellas mil estén «en construcción, sobre todo para los jóvenes, y recordó que la inversión para que esto sea posible, sumada la colaboración público-privada es de 900 millones de euros.

También habló el alcalde, Francisco de la Torre, para desvincularse de las críticas de la oposición, al asegurar que los apartamentos turísticos ligados al alcalde de Estepona son, un expediente más y recalcó no tener «ni puñetera idea» de la identidad detrás de cada expediente.

En relación con las moratorias exigidas por la oposición, subrayó que la de viviendas turísticas «existe ya», y la de apartamentos turísticos va en camino».

La concejala de Vox, Yolanda Gómez. / Álex Zea

«Necesitamos energía»

Francisco de la Torre también aprovechó para admitir que en Málaga «necesitamos más vivienda para vender y en alquiler asequible», pero ligó esta necesidad a contar con «más potencia energética; necesitamos energía para hacer 6.000 viviendas paradas porque el Gobierno no se ha preocupado por este tema».

Fruto de la disparidad de puntos de vista entre el equipo de gobierno y la oposición, el dato de que un único punto, de las tres mociones presentadas sobre vivienda, fue aprobado por unanimidad del pleno.

Otro momento del pleno, presidido por Francisco de la Torre. / Álex Zea

En concreto, el punto número 7 de la moción socialista, que instaba al equipo de gobierno «a reforzar los mecanismos de protección de las personas inquilinas frente a los desahucios, impulsando servicios de mediación, asesoramiento jurídico y acompañamiento social», además de «ayudas al alquiler y soluciones habitacionales de emergencia».

Expediente a la UTE de los socorristas

También hubo acuerdo por unanimidad en una moción de Con Málaga, para «perfeccionar» el expediente abierto hace ya dos semanas -informó la concejala Teresa Porras- a la UTE SGG-Atlantic, concesionaria del servicio de socorrismo, ante las denuncias de despidos de socorristas en huelga e incumplimientos del pliego de condiciones.

Tres de los socorristas del comité de huelga despedidos, delante del Ayuntamiento. / A.V.

«Terapia de grupo»

Concluyó la mañana con el ruego general de Mariano Ruiz Araujo de moderar el tono de los debates, para evitar las descalificaciones, una «terapia de grupo», en palabras del alcalde; al tiempo que las concejalas populares Teresa Porras, Carmen Casero y Elisa Pérez de Siles pidieron la misma moderación a la oposición. Y entre medias, el reproche de la concejala de Juventud, Mercedes Martín, al concejal socialista Jorge Quero de trato "machistas" y de "edadismo". Así de tenso fue el pleno.