Publicidad para ‘vender bien’ lo mejor de la ONG malagueña Admundi

Con la cantidad de urgencias que la vida diaria exige atender, a los responsables de la ONG malagueña Admundi lo que más le llamó la atención de la campaña publicitaria fue su llamativo título: «Cuando vi lo de ‘No es urgente’ dije: es esto», confiesa Miguel Caffarena, cofundador de Admundi.

En la web ‘noesurgente.org’ están las líneas maestras de la campaña publicitaria ya en marcha, que cinco alumnas de la UMA de la asignatura de Creatividad Publicitaria, del grado de Publicidad y Relaciones Públicas, han hecho para esta ONG con 20 años de vida.

Cabecera de la campaña publicitaria para la ONG Admundi en la web 'noesurgente.org'. / Admundi

Implicación «a largo plazo»

Como explica Pepe Albújar, presidente y otro de los fundadores de Admundi, el objetivo es que las empresas se impliquen «a largo plazo» para mantener el Centro de Atención Temprana de Cuzco (Perú), montado en 2023 por Admundi y la Fundación Almería Solidaria.

Gracias a este equipamiento, unos 300 niños y niñas de 0 a 12 años, con dificultades en su desarrollo y algunos «con discapacidad severa», marchan más seguros por la vida por la atención que reciben de un equipo que les ofrece pediatría, fisioterapia, psicología, logopedia, nutrición... siete especialistas en total, lo que hace que el centro necesite para funcionar unos 35.000 euros al año.

Otras actividades en el Centro de Atención Temprana de Cuzco (Perú). / Admundi

«La gente está yendo mucho allí porque los centros de salud no tienen pediatría, así que nos derivan casos de estos centros y de escuelas», explica a La Opinión Pepe Albújar.

La casualidad del gimnasio

Y para llamar la atención de las empresas, la casualidad hizo que Pepe y Marcial García López, profesor de Creatividad Publicitaria en la UMA, que acuden al mismo gimnasio, se pusieran de acuerdo para que el alumnado de Marcial desarrollara un caso práctico real de campaña publicitaria para Admundi.

Vista del Centro de Atención Temprana de Cuzco (Perú). / Admundi

Cada grupo funcionó "como una agencia"

«Como tienen que hacer una campaña para terminar la asignatura, procuro que sea un caso práctico y con enfoque social, porque siempre a lo largo del grado se suele hablar más del enfoque comercial», detalla. el profesor, que resalta que cada grupo funcionó «como una agencia», señala el profesor.

Finalmente, la ONG malagueña decidió elegir dos de esos trabajos, fusionados en la campaña actual, que además tenía el hándicap de contar con un presupuesto modesto.

Como explica María Marín, una de las alumnas autoras de la campaña, el trabajo le hizo esforzarse más, «porque puede ayudar de verdad a una causa bonita».

El encuentro con La Opinión de las alumnas y los cofundadores de Admundi tuvo lugar en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. / A.V.

Otra alumna, Irene García, cuenta que para la campaña diseñaron «unas gráficas para marquesinas, un correo electrónico para enviar a los empresarios o al público, y luego la web».

«Era como enfrentarse un poco a la realidad y al ser una ONG, un tema social que me llegaba mucho», indica otra alumna, Kyana de Orbe, que es voluntaria de Cruz Roja.

Otro momento del encuentro de las alumnas de Publicidad y la ONG Admundi con La Opinión. / A.V.

A su lado, su compañera Carolina Culebras señala que las dos propuestas fusionadas tenían un mensaje «muy similar» y, en el caso de su grupo, pensaron en un correo electrónico que se saliera de la norma «y no fuera urgente».

En la no urgencia, en ese tomarse un respiro para ver qué ocurre en este centro asistencial de Perú ha estado su éxito. Ya solo queda que la campaña publicitaria cumpla su objetivo y dé sus frutos.