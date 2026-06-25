Renfe habilita autobuses entre Málaga y Antequera para los trenes de Media Distancia con Sevilla desde el 30 de junio y hasta el 31 de agosto

Los viajeros del Media Distancia Sevilla-Málaga de Renfe tendrán que hacer por carretera parte del recorrido a partir del 30 de junio. La compañía ha anunciado un plan alternativo de transporte entre Antequera Santa Ana y Málaga para garantizar la movilidad en este servicio ferroviario.

La medida afectará al tramo final del trayecto y contempla autobuses entre Antequera Santa Ana y Málaga, con atención también a las paradas intermedias de Bobadilla y El Chorro. Para Álora y Las Mellizas, Renfe prestará el servicio mediante trenes de proximidad.

Autobuses entre Antequera Santa Ana y Málaga

Renfe ha explicado que este dispositivo se pone en marcha "debido a las condiciones actuales de la infraestructura y limitaciones de velocidad, que afectan a la operativa habitual del servicio ferroviario".

La compañía sitúa la aplicación del plan alternativo entre el 30 de junio y el 31 de agosto. Durante ese periodo, los usuarios deberán tener en cuenta este cambio antes de organizar sus desplazamientos entre Sevilla, Antequera y Málaga.

Billetes, cambios y devoluciones sin coste

Para viajar será necesario comprar o formalizar el billete con antelación. Como medida de atención al cliente, Renfe mantiene activados los cambios y devoluciones sin coste para los viajeros afectados por esta modificación del servicio.

La compañía está informando a los usuarios a través de sus canales oficiales, tanto en los puntos de venta como en la cartelería y la megafonía de las estaciones. También ofrece información actualizada en la web de Renfe y en el perfil @Inforenfe de X.

Servicio alternativo hasta finales de agosto

El plan busca mantener la conexión para los pasajeros del Media Distancia Sevilla-Málaga mientras persisten las limitaciones que condicionan la circulación ferroviaria habitual. La principal recomendación para los viajeros es revisar el estado del servicio antes del desplazamiento y confirmar el billete con antelación.