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Transporte

Renfe habilita autobuses entre Málaga y Antequera para los trenes de Media Distancia con Sevilla desde el 30 de junio y hasta el 31 de agosto

La medida, vigente hasta finales de agosto, busca garantizar la movilidad ante las actuales condiciones de la infraestructura ferroviaria

Trayecto en autobús desde el 30 de junio en el tramo Antequera - Málaga.

Trayecto en autobús desde el 30 de junio en el tramo Antequera - Málaga. / l.o.

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Antonio Pedrajas

Antonio Pedrajas

Málaga

Los viajeros del Media Distancia Sevilla-Málaga de Renfe tendrán que hacer por carretera parte del recorrido a partir del 30 de junio. La compañía ha anunciado un plan alternativo de transporte entre Antequera Santa Ana y Málaga para garantizar la movilidad en este servicio ferroviario.

La medida afectará al tramo final del trayecto y contempla autobuses entre Antequera Santa Ana y Málaga, con atención también a las paradas intermedias de Bobadilla y El Chorro. Para Álora y Las Mellizas, Renfe prestará el servicio mediante trenes de proximidad.

Autobuses entre Antequera Santa Ana y Málaga

Renfe ha explicado que este dispositivo se pone en marcha "debido a las condiciones actuales de la infraestructura y limitaciones de velocidad, que afectan a la operativa habitual del servicio ferroviario".

La compañía sitúa la aplicación del plan alternativo entre el 30 de junio y el 31 de agosto. Durante ese periodo, los usuarios deberán tener en cuenta este cambio antes de organizar sus desplazamientos entre Sevilla, Antequera y Málaga.

Billetes, cambios y devoluciones sin coste

Para viajar será necesario comprar o formalizar el billete con antelación. Como medida de atención al cliente, Renfe mantiene activados los cambios y devoluciones sin coste para los viajeros afectados por esta modificación del servicio.

La compañía está informando a los usuarios a través de sus canales oficiales, tanto en los puntos de venta como en la cartelería y la megafonía de las estaciones. También ofrece información actualizada en la web de Renfe y en el perfil @Inforenfe de X.

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Servicio alternativo hasta finales de agosto

El plan busca mantener la conexión para los pasajeros del Media Distancia Sevilla-Málaga mientras persisten las limitaciones que condicionan la circulación ferroviaria habitual. La principal recomendación para los viajeros es revisar el estado del servicio antes del desplazamiento y confirmar el billete con antelación.

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