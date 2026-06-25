Transporte
Renfe habilita autobuses entre Málaga y Antequera para los trenes de Media Distancia con Sevilla desde el 30 de junio y hasta el 31 de agosto
La medida, vigente hasta finales de agosto, busca garantizar la movilidad ante las actuales condiciones de la infraestructura ferroviaria
Los viajeros del Media Distancia Sevilla-Málaga de Renfe tendrán que hacer por carretera parte del recorrido a partir del 30 de junio. La compañía ha anunciado un plan alternativo de transporte entre Antequera Santa Ana y Málaga para garantizar la movilidad en este servicio ferroviario.
La medida afectará al tramo final del trayecto y contempla autobuses entre Antequera Santa Ana y Málaga, con atención también a las paradas intermedias de Bobadilla y El Chorro. Para Álora y Las Mellizas, Renfe prestará el servicio mediante trenes de proximidad.
Autobuses entre Antequera Santa Ana y Málaga
Renfe ha explicado que este dispositivo se pone en marcha "debido a las condiciones actuales de la infraestructura y limitaciones de velocidad, que afectan a la operativa habitual del servicio ferroviario".
La compañía sitúa la aplicación del plan alternativo entre el 30 de junio y el 31 de agosto. Durante ese periodo, los usuarios deberán tener en cuenta este cambio antes de organizar sus desplazamientos entre Sevilla, Antequera y Málaga.
Billetes, cambios y devoluciones sin coste
Para viajar será necesario comprar o formalizar el billete con antelación. Como medida de atención al cliente, Renfe mantiene activados los cambios y devoluciones sin coste para los viajeros afectados por esta modificación del servicio.
La compañía está informando a los usuarios a través de sus canales oficiales, tanto en los puntos de venta como en la cartelería y la megafonía de las estaciones. También ofrece información actualizada en la web de Renfe y en el perfil @Inforenfe de X.
Servicio alternativo hasta finales de agosto
El plan busca mantener la conexión para los pasajeros del Media Distancia Sevilla-Málaga mientras persisten las limitaciones que condicionan la circulación ferroviaria habitual. La principal recomendación para los viajeros es revisar el estado del servicio antes del desplazamiento y confirmar el billete con antelación.
- El único parque acuático de agua salada de Andalucía está a una hora de Málaga: el paraíso veraniego con toboganes, cascadas y jacuzzi
- El chiringuito en pleno paseo marítimo de Málaga que lleva desde 1973 sirviendo el mejor pescaíto frito y espetos a 4 euros: 'Es el mejor restaurante de las playas de El Palo
- El pueblo 'mágico' de Málaga que celebra este sábado su Día de la Cereza con mercadillo, bailes y degustaciones gratuitas de gazpacho y ‘catana’: habrá un concurso de tiro de huesos de fruta
- Una de las piscinas naturales más visitadas de Málaga, en este pequeño pueblo de 800 habitantes: una enorme poza con cascadas y senderos
- Cientos de personas en la Marcha Cobarde de Málaga: así ha sido el homenaje a Chiquito de la Calzada
- Este pueblo costero de Málaga celebra esta semana su 'Mercado Mágico' con espectáculos de fuego, cetrería y talleres para todas las edades: horario, fechas y programación completa
- La Noche de San Juan toma hoy las playas de la provincia de Málaga con música, júas y actividades
- El barrio malagueño de Churriana, más cerca de ser una asignatura en Bachillerato