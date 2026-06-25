Urbanismo
En busca de una solución para el hotel Ibis de Málaga: "Hay que buscar un remedio, que a lo mejor no es la demolición"
El concejal de Seguridad destaca la resistencia de la estructura del hotel, pero la decisión final sobre su futuro recae en Urbanismo y la propiedad
El Ayuntamiento de Málaga estudia junto a los técnicos la mejor forma de actuar en Hotel Ibis, que cumple un mes desde que se declará el incendio.
El concejal de Seguridad, Avelino Barrionuevo, ha señalado este jueves que la prioridad es encontrar una salida que no genere más daños que el propio incendio.
El edil ha explicado, a preguntas de los periodistas, que la intervención debe basarse en criterios técnicos y no necesariamente en la demolición inicial que se planteó para el tejado. Barrionuevo ha defendido que hay que buscar una solución en la que "hay que buscar que el remedio no sea peor que la enfermedad; es decir, una solución técnica, que a lo mejor no es la demolición que se quería en un primer momento del tejado".
La estructura del edificio incendiado en Málaga será analizada por Urbanismo
Sobre una posible demolición total o parcial del inmueble, el concejal ha indicado que "la estructura ha resistido suficientemente el incendio". No obstante, ha precisado que la decisión dependerá de las valoraciones posteriores y del análisis estructural.
Barrionuevo ha matizado que ese proceso corresponde ya al área de Urbanismo y a la propiedad del edificio. Será ese estudio el que determine si finalmente es necesario demoler alguna parte del inmueble o si se opta por otra solución técnica.
Por qué siguen apareciendo focos de fuego en el hotel incendiado
El concejal de Seguridad ha recordado que el incendio quedó "prácticamente" controlado desde el primer día. Sin embargo, ha explicado que el forjado de madera, recubierto por un falso techo de escayola, obliga a esperar a que el material se vaya consumiendo.
Barrionuevo ha señalado que la extinción desde el exterior resulta menos eficaz que una intervención desde dentro del edificio. Aun así, ha defendido que los técnicos tomaron esa decisión para evitar riesgos personales a los bomberos de Málaga que trabajan en la zona.
El Ayuntamiento pide retirar el forjado para enfriar los últimos focos
Según ha detallado el edil, el responsable de la cátedra de Emergencia, Jesús Miranda, ha advertido de que este tipo de construcción puede favorecer corrientes de aire que actúan como una chimenea. Esa circunstancia puede provocar que el fuego se reactive de forma intermitente en puntos concretos de la parte superior.
El Ayuntamiento de Málaga ha pedido a la propiedad que se vaya retirando el forjado del techo para poder enfriar la zona desde allí y atacar los últimos focos. "No es un incendio que veamos que esté ardiendo, sino que estamos ahí de forma preventiva y cuando se aviva algo, intervenimos", ha concluido Barrionuevo.
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