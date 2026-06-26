Andalucía prepara multas de hasta 60.000 euros por agresiones a sanitarios: Málaga suma 310 casos en 2025

La Junta de Andalucía prepara una ley específica contra las agresiones a profesionales sanitarios que podrá contemplar sanciones de hasta 60.000 euros. Así lo ha anunciado este viernes el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, tras presidir una nueva reunión del Pleno del Observatorio de Agresiones a las Personas Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

La iniciativa será, según ha avanzado Sanz, «la primera iniciativa parlamentaria» que tramitará la Consejería cuando se inicie el periodo de sesiones. El objetivo, ha subrayado, es ofrecer una respuesta «rápida, eficaz y de efecto disuasorio» ante las agresiones que sufren los profesionales del sistema sanitario público andaluz.

Multas por insultos, amenazas, agresiones físicas y ataques digitales

La futura ley incluirá un régimen sancionador específico orientado a reforzar la protección de los profesionales sanitarios. Según ha detallado la Junta, la norma contemplará conductas como la agresión verbal, incluidos insultos y vejaciones; las amenazas, las coacciones, la agresión física y también las agresiones cometidas a través de medios digitales o redes sociales.

Las sanciones se regularán en función de la gravedad de los hechos, con infracciones leves y graves que podrán alcanzar los 60.000 euros. Además, la ley podrá incorporar medidas complementarias como la restricción o condicionamiento del acceso a centros sanitarios, el cambio de centro o de profesional asignado al agresor y la coordinación con las medidas judiciales que puedan adoptarse.

Sanz ha defendido que la norma supone «una demostración» del compromiso de la Junta para ser «contundentes» y plantear «una auténtica batalla» contra las agresiones a los trabajadores del sistema sanitario público andaluz.

Málaga, segunda provincia andaluza con más agresiones sanitarias

Durante la reunión se analizaron los datos de 2025, año en el que Andalucía registró 1.976 agresiones a profesionales sanitarios. De ellas, 387 fueron físicas y 1.589 no físicas. En el conjunto de España se contabilizaron 18.563 agresiones durante el mismo periodo.

Por provincias, Sevilla fue la que acumuló más casos, con 569 agresiones, seguida de Málaga, con 310. A continuación se situaron Cádiz, con 282; Granada, con 201; Almería, con 184; Córdoba, con 173; Jaén, con 162; y Huelva, con 95.

Según los datos expuestos por la Consejería, en todas las provincias se produjo un aumento de las agresiones respecto a 2024, salvo en Cádiz, donde descendieron un 18%.

El 74% de las agresiones fueron contra mujeres

La tasa de incidencia en Andalucía, medida en notificaciones por cada 1.000 profesionales, fue de 15,41, nueve puntos por debajo de la tasa del Sistema Nacional de Salud, situada en 24,37.

El informe también refleja que el 74% de las agresiones se produjeron contra mujeres, frente al 26% registradas sobre hombres. La Junta ha detectado además un aumento de las agresiones cometidas por personas con patologías mentales o deterioro cognitivo.

En cuanto a las causas, en Atención Primaria el 52% de los casos estuvieron relacionados con demandas del usuario. En el ámbito hospitalario, la causa más frecuente fue también la demanda del usuario, con un 22%, seguida del desacuerdo con el trato del profesional, con un 21%.

Dónde se producen las agresiones en centros sanitarios

El lugar en el que se producen las agresiones varía según el ámbito asistencial. En Atención Primaria, el 33% de los casos se registró en la consulta médica. En los hospitales, el principal escenario fue la habitación del paciente, donde se produjeron el 24% de las agresiones.

La Junta insiste en que este fenómeno afecta tanto a Andalucía como al conjunto de comunidades autónomas y ha defendido la necesidad de combinar sanciones, prevención, formación y acompañamiento a los profesionales afectados.

Apoyo psicológico y asistencia jurídica para los profesionales agredidos

Antonio Sanz ha recordado que, dentro del Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, la Junta viene desarrollando acciones de formación para profesionales, campañas de comunicación y medidas de concienciación en los centros sanitarios.

El consejero en funciones ha destacado que los profesionales que sufren una agresión física o verbal reciben apoyo psicológico y asistencia jurídica. En 2025, los letrados del SAS realizaron 195 asistencias letradas, de las que 33 fueron tipificadas como delito de atentado.

También se han reforzado los vigilantes de seguridad en los centros considerados más conflictivos y se han desplegado más de 50.000 dispositivos de seguridad, entre cámaras, dispositivos de aviso en consultas y alarmas individuales.

La inversión en seguridad sanitaria crece un 60,7%

La Junta sostiene que la inversión en seguridad en los centros sanitarios se ha incrementado un 60,7% en los últimos cinco años. Según Sanz, se ha pasado de 37 millones de euros en 2020 a cerca de 60 millones en 2025.

El consejero también ha puesto en valor el refuerzo de la Unidad Sócrates, el Servicio Operativo Contra las Reiteradas Agresiones a Trabajadores y Especialistas Sanitarios, gracias al reciente incremento de plantilla de la Policía Adscrita.

Desde su puesta en marcha, esta unidad ha realizado 694 entrevistas con directores y responsables de centros sanitarios, así como contactos con vigilantes de seguridad, además de activar actuaciones preventivas ante situaciones de riesgo detectadas.

Cinco grupos de trabajo en el Observatorio de Agresiones

El Observatorio de Agresiones a las Personas Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía se constituyó formalmente el pasado 5 de noviembre. En él están representados la Consejería, el SAS, la Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Andaluza, la Guardia Civil, la Policía Nacional, colegios profesionales y representantes sindicales.

En el pleno celebrado este viernes se han definido cinco grupos de trabajo para valorar los datos, diseñar estrategias e implementar medidas concretas. Estos grupos abordarán el ámbito jurídico y de protección institucional; la evaluación y conocimiento de los datos; la sensibilización y cultura del buen trato; la formación, investigación e innovación; y los ámbitos asistenciales y colectivos específicos.