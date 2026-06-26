Antonio Vasco Company, periodista venezolano con familia en Málaga: "Estos terremotos marcan un antes y un después en el mundo"

El comunicador venezolano Antonio Vasco Company, hijo de españoles y con hermana residiendo en Málaga, jamás olvidará lo que sintió bajo sus pies durante la tarde del día festivo de San Juan. "Estos terremotos casi simultáneos marcan un antes y un después, incluso a nivel mundial, porque la diferencia entre uno y otro fue de apenas medio minuto, máximo 40 segundos", explica. Su relato sucede al de otros familiares de malagueños que durante horas no supieron del paradero de sus seres queridos.

"Para nosotros fue eterno. A gritos pedía que parara. El piso era como una gelatina", relata todavía con la voz emocionada por la magnitud de la catástrofe que no deja de incrementar su balance de víctimas humanas. "Todo se movía como en ondas de arriba a abajo. Es una situación complicada de describir, igual que el sonido previo al temblor. Ese crujir de la tierra y ese sonido tan extraño. Los seres humanos no tenemos registrada en la cabeza una situación de esta magnitud", argumenta.

Los más mayores recuerdan el grave seísmo de 1967

En tierras venezolanas, o consultando a los emigrados en Málaga de mayor edad, algunos recuerdan el grave terremoto de 1967. Vasco Company rememora el testimonio de sus padres, catalana y madrileño, que optaron por abrirse camino al otro lado del Atlántico: "Ahora ya están ambos fallecidos, pero al vivir esta experiencia he podido comprender lo que ellos siempre decían. Aseguraban que los segundos previos eran ensordecedores".

En los primeros balances, después de superarse las primeras 24 horas, el balance de edificios que terminaron derruidos da cuenta de lo ocurrido. En el litoral más próximo a Caracas, donde se localiza el aeropuerto de mayor tráfico del país, que quedó cerrado por los daños registrados (como refleja en una de sus publicaciones, sobre estas mismas líneas, el propio periodista), más de 150 estructuras cayeron como una baraja de naipes. Y en Caracas se han reportado más de 20 edificios caídos.

Justo a esa hora la pasión por ver a Brasil en el Mundial mantenía a la gente en casa

Antonio Vasco sostiene que el día festivo, unido a que jugaba la selección brasileña, muy seguida en el país, mantenía a las seis de la tarde a mucha gente en casa, pendiente de la televisión. "En esos edificios derrumbados había mucha gente que, o están fallecidos o en los escombros, pero tengo que destacar lo solidario que es este pueblo. Aquí todo el mundo ayudando. No tenemos infraestructuras ni equipos de rescate, pero puedes ver a la gente ayudando con pico y pala, retirando material incluso con sus manos", defiende.

"Por ese lado saldremos de nuevo repotenciados. En las grandes desgracias salimos muy fortalecidos, aunque no tengamos mucho. Esperemos que esto se vaya normalizando a partir de ahora, gracias a que las réplicas, que se siguen sucediendo, aunque sean de mucha intensidad, son mucho más cortas. Queremos asimismo agradecer el apoyo que hemos recibido desde Málaga y el resto de España", finaliza este afamado comunicador.