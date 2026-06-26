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Bomberos de Málaga viajan a Venezuela tras los terremotos: «La prioridad es rescatar gente con vida»

El operativo del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación parte con diez efectivos, un perro de rescate, cámaras térmicas, sensores sísmicos y un dron para localizar víctimas atrapadas

Salida de los bomberos de Málaga para ayudar en el rescate tras el terremoto de Venezuela

Salida de los bomberos de Málaga para ayudar en el rescate tras el terremoto de Venezuela

La Opinión

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Málaga

El operativo del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga movilizado por los terremotos de Venezuela tiene una prioridad clara: llegar cuanto antes a la zona afectada para buscar supervivientes. Así lo ha explicado el oficial responsable del dispositivo, Alfonso Parada, que ha subrayado que el objetivo inmediato es «ponernos a trabajar para localizar gente con vida y rescatar».

«Lo que nos mueve es poder ayudar y, si tenemos la posibilidad de dar una segunda oportunidad a una persona que ha quedado sepultada, es el culmen de nuestra profesión», ha señalado Parada en una nota de audio difundida por la institución provincial.

Un equipo de bomberos de Málaga especializado en rescate

El dispositivo movilizado por la Diputación de Málaga está integrado inicialmente por diez efectivos, aunque no se descarta la incorporación de un bombero más. El operativo viaja además con un perro de la unidad canina y material técnico específico para la búsqueda y localización de posibles víctimas atrapadas bajo estructuras colapsadas.

Entre el equipamiento desplazado figuran cámaras térmicas, dispositivos de detección por infrarrojo y equipos con sensores sísmicos, herramientas clave en las labores de rescate tras grandes terremotos. El equipo también cuenta con cámaras preparadas con cable de hasta 60 metros, diseñadas para introducirse en espacios confinados y comprobar si hay personas atrapadas en el interior de edificios derrumbados.

Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga envía un dispositivo de búsqueda y rescate a Venezuela tras los dos terremotos registrados en el país.

Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga envía un dispositivo de búsqueda y rescate a Venezuela tras los dos terremotos registrados en el país. / DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

La importancia de las primeras 72 horas tras un terremoto

Alfonso Parada ha insistido en que las primeras horas son decisivas en este tipo de emergencias. El oficial ha recordado que existe un margen crítico de 72 horas en el que las posibilidades de encontrar personas con vida son más elevadas.

A partir de ese plazo, ha advertido, «empieza a disminuir el porcentaje de hallar gente con vida desgraciadamente». Por eso, ha explicado, la rapidez en la salida y en la llegada a la zona de intervención resulta fundamental para aumentar las opciones de rescate.

Cámaras, sensores y drones para buscar supervivientes

El operativo del CPB también incluye un dron que permitirá sobrevolar las zonas más delicadas y obtener una visión aérea de los daños. Según ha explicado Parada, esta herramienta servirá para identificar posibles puntos de riesgo, detectar zonas en las que pueda haber personas atrapadas e incluso localizar supervivientes para facilitar su rescate.

El equipo desplazado teme encontrarse una zona «devastada» tras los seísmos, por lo que el trabajo se centrará en coordinarse con la dirección de la emergencia sobre el terreno y actuar allí donde se considere más urgente la intervención de los especialistas.

Salida hacia Bogotá para llegar a la zona afectada

La intención del operativo es salir de Málaga cuanto antes, entre última hora de la mañana y primera hora de la tarde de este viernes. El destino inicial será Bogotá, en Colombia, ya que, según ha explicado el oficial, Caracas permanece cerrado para vuelos comerciales.

Desde la capital colombiana, los bomberos malagueños se desplazarán hacia la zona de emergencia «previa consulta con la dirección de la emergencia que tengan allí planteada», ha indicado Parada.

Integrantes de equipos de rescate trabajan en un edifico afectado por el terremoto en Venezuela. EFE/ Boris Vergara

Integrantes de equipos de rescate trabajan en un edifico afectado por el terremoto en Venezuela. EFE/ Boris Vergara / Boris Vergara / EFE

Málaga se moviliza ante la emergencia en Venezuela

La salida de este equipo especializado refuerza la respuesta solidaria de Málaga ante una catástrofe que ha provocado una amplia movilización internacional. El operativo provincial acudirá con medios técnicos de búsqueda y rescate, experiencia en emergencias y capacidad de intervención en estructuras colapsadas.

Noticias relacionadas y más

«Nuestro destino es ayudar, ya sea para cosas tan desgraciadas y tan graves como estas, como para cosas más leves», ha afirmado el responsable del dispositivo, que ha resumido así el espíritu con el que viajan los bomberos de Málaga: llegar rápido, trabajar sobre el terreno y tratar de salvar vidas.

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