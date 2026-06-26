Disneyland Paris busca artistas en Málaga: fecha, requisitos y cómo apuntarse al casting

Disneyland Paris celebrará en Málaga un casting para seleccionar artistas que puedan incorporarse a sus espectáculos, eventos y desfiles dentro del universo Disney y Marvel. La audición tendrá lugar el viernes 10 de julio de 2026, a partir de las 9.30 horas, en Headway Dance Studio, de Málaga, situadi en la calle Lima 7, de la Cruz del Humilladero.

La convocatoria está dirigida a intérpretes de personajes Disney, candidatos con parecido físico para determinados personajes y artistas de desfile. La compañía busca perfiles dinámicos, creativos, puntuales y con capacidad para trabajar en equipo dentro de un entorno multicultural.

Qué perfiles busca Disneyland Paris en Málaga

Entre los puestos ofertados figuran los character performers, perfiles para los que se requiere energía, buena orientación espacial, creatividad y resistencia física. También se buscan character & parade performers, artistas para personajes y desfiles que, además de esas cualidades, cuenten con buen nivel de danza.

En este último caso, Disneyland Paris valorará especialmente la formación o experiencia escénica en estilos como danza clásica o modern jazz, dentro de una convocatoria pensada para personas con perfil artístico, expresividad corporal y capacidad para integrarse en espectáculos de gran formato.

Requisitos para presentarse al casting de Disney

Los candidatos deberán tener una altura comprendida entre 1,37 y 1,93 metros. La convocatoria está abierta a hombres, mujeres y personas no binarias.

Para poder trabajar en Francia, será necesario tener 18 años cumplidos, de acuerdo con la normativa laboral francesa de protección de los trabajadores jóvenes. La organización también pide disponibilidad para permanecer en la audición durante la jornada, hasta las 18.00 horas como máximo.

Contratos temporales e indefinidos en Disneyland Paris

Disneyland Paris ofrece la posibilidad de acceder a contratos temporales e indefinidos, con fechas de incorporación disponibles durante los seis meses posteriores a la audición.

En el caso de los contratos temporales, la duración mínima será de tres meses. La empresa también contempla opciones de alojamiento y orientará sobre el proceso de visado a los candidatos seleccionados que lo necesiten.

Cómo inscribirse en la audición de Disneyland Paris en Málaga

Las personas interesadas deben inscribirse antes del día de la audición a través de la página oficial de Disney Auditions, creando un perfil de artista en el apartado “My Profile”.

Después, deberán completar el check-in seleccionando la convocatoria “Disneyland Paris - Character & Parade Audition – 10/07/2026 – Malaga (Spain)”.

No hay que preparar material previo

La organización recuerda que no será necesario preparar ningún material previo para la prueba. Un representante de Disneyland Paris estará en el estudio entre las 9.30 y las 10.00 horas para recibir a los participantes.

Durante la jornada, un equipo de Disneyland Paris podrá captar imágenes para sus redes sociales oficiales. Los candidatos que no deseen aparecer en las grabaciones deberán comunicarlo a su llegada.