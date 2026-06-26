El Colegio de Arquitectos entrega los Premios Málaga de Arquitectura 2026 y homenajea a José Seguí

El Colegio de Arquitectos de Málaga ha celebrado este jueves el acto de entrega de los Premios Málaga de Arquitectura 2026, que ha reunido a personalidades de los ámbitos institucional, empresarial y cultural de la provincia además de numerosos arquitectos, constructores, promotores y otros profesionales del sector. La edición de 2026 ha distinguido con 12 premios y 11 accésits las intervenciones, proyectos e iniciativas más destacadas presentadas a esta convocatoria. A estos reconocimientos, articulados en siete modalidades, se suma la Distinción Especial Excelencia a la Trayectoria, otorgada en esta ocasión al arquitecto colegiado José Seguí en reconocimiento a una labor profesional «desarrollada con oficio, responsabilidad y dedicación y, en definitiva, con excelencia», que le ha convertido en un referente del colectivo.

Con más de 50 años de trayectoria, ha desarrollado una intensa labor en las distintas escalas de la arquitectura, desde la edificación hasta la planificación urbanística, contribuyendo de manera decisiva a la construcción y transformación de la ciudad. La institución colegial ha querido destacar la trascendencia de su obra, "versátil y prolífica", y, "más allá de los debates generados por la complejidad de algunas de sus soluciones", reconocer "su capacidad para comprender los procesos que han hecho posible el desarrollo y el éxito de cada proyecto".

La foto de familia de los galardonados en los Premios Málaga de Arquitectura 2026 del Colegio de Arquitectos de Málaga. / Alvaro Cabrera

127 proeyctos presentados a los Premios Málaga de Arquitectura

El Colegio de Arquitectos ha destacado la "excelente respuesta" obtenida en esta edición de los Premios Málaga de Arquitectura, una cita de carácter bienal a la que se han presentado 127 proyectos, una cifra superior a la registrada en convocatorias anteriores. Asimismo, ha destacado la calidad de las propuestas concurridas, que evidencian el dinamismo y el alto nivel de la arquitectura desarrollada por los profesionales vinculados a la provincia.

El jurado ha estado compuesto por los arquitectos Fernando Martín, Izaskun Chinchilla, Rocío Pina, María José Andrade, Javier Valverde, Nuria Prieto y Luis Frade.

Premios Málaga de Arquitectura Obra Nueva

El Premio Málaga de Arquitectura Obra Nueva tiene como objetivo premiar aquellas obras de edificación de nueva planta ubicadas en la provincia de Málaga, que por sus propios valores supongan una destacada aportación a la arquitectura. Se subdivide en tres categorías: Vivienda Unifamiliar, Vivienda Plurifamiliar, y Equipamiento y Otros Usos.

En la categoría de Vivienda Unifamiliar, el premio ha sido concedido a la obra Casa Cantal (Rincón de la Victoria), de los arquitectos Francisco Padilla Durán y María Martín Sánchez (Endosdedos Arquitectura). El jurado ha valorado «el ejemplar diseño de su arquitectura doméstica», adaptada al lugar, utilizando con oficio la técnica tradicional de la fábrica y la celosía cerámica en «un desarrollo residencial contemporáneo con control de la sostenibilidad».

El jurado ha otorgado un accésit a la obra Casa Acordeón (Arriate), del arquitecto Francisco Ortega Ruiz (FORarquitectura).

El premio en Vivienda Plurifamiliar ha sido otorgado a la obra 28 patios y 14 viviendas sociales, en Almargen, de los arquitectos Carlos Arias Garnelo y Rafael González García (CREARCTIVE). En esta obra el jurado ha resaltado que se proyecta con «destacable solvencia la composición de varias unidades residenciales, utilizando el volumen construido y el vacío interior para resolver cada vivienda».

Una imagen de los Premios Málaga de Arquitectura 2026 del Colegio de Arquitectos, con José Seguí, Francisco de la Torre y Susana Gómez de Lara en el centro de la imagen. / Alvaro Cabrera

En esta misma categoría, ha obtenido accésit la obra Oceanika Coliving en Torremolinos, de un amplio equipo de arquitectos integrado por Juan José Baena Martínez, Marta Gómez Martínez, Joanna Jedrus Cabrera, José de la Peña Gómez-Millán, Borja Navarro Ibáñez de Aldecoa, José María González Chamorro, José Antonio Pavón González y Myriam Rego Gómez (EOVASTUDIO+BAKPAK).

Además, se ha otorgado el Premio Promotor de Arquitectura de Calidad a Nuovit, por impulsar Oceanika, apoyando la arquitectura modular e industrializada de calidad para espacios habitables, y proporcionando una mejora en la identidad de las actuaciones de alojamiento temporal en la Costa del Sol.

El Premio Málaga de Arquitectura en la categoría de Equipamiento y otros usos se ha concedido de manera excepcional ex aequo a dos obras: Facultad de Turismo de Málaga, de los arquitectos Antonio Vaillo i Daniel y Yago Vaillo Usón (Vaillo+Architects) y Joaquín López Baldán; y Funker. Hostel en la Trinidad, de los arquitectos Antonio José Galisteo Espartero, Álvaro Fernández Navarro y Francisco Jesús Camacho Gómez (GANA Arquitectura).

En el primer proyecto, se ha valorado «la monumentalidad, que deriva de su estricto orden y su volumen, apropiada a su destino», mientras que en el caso de Funker. Hostel en la Trinidad, el jurado ha destacado «cómo se acomoda la arquitectura a escala humana, proporcionando vitalidad a su entorno urbano y confortabilidad para los visitantes».

Asimismo, se ha concedido el Premio Obra Joven a la obra Casa Nuez Moscada (Málaga), del arquitecto Álvaro Carrillo Eguilaz, en la que el jurado valora «la valentía del desarrollo de la arquitectura convencida de un ideal, pero adecuándola a lo económico».

Premio Málaga de Arquitectura Guerrero Strachan

En la modalidad Guerrero Strachan se premia la intervención en edificaciones o enclaves preexistentes ubicados en la provincia de Málaga, en todas sus escalas y modalidades de intervención: rehabilitación, conservación, restauración y/o puesta en valor de restos arquitectónicos y/o arqueológicos.

El premio ha sido para el proyecto Rehabilitación de edificio Call Center a espacio educativo en Málaga, de los arquitectos Ignacio Merino Rivero y Gonzalo Merino Rivero (Flow81). En la sede de UTAMED «la experimentación de los materiales, la generación de espacios interiores de relación comunitaria y la ejemplar adaptación de su estructura original se realiza con equilibrio entre la sostenibilidad de la actuación y su identidad relacionada con su emplazamiento en esta ciudad mediterránea», ha señalado el jurado.

Se han otorgado además los siguientes accésits: Rehabilitación del Antiguo Hospital de la Caridad e Iglesia de San Andrés de Coín y Casa Sotarrá en Málaga, de los arquitectos Joaquín López Baldán y Francisco Ortega Ruiz, respectivamente.

Premio Málaga de Arquitectura Espacio Público y Regeneración Urbana

El galardón de Espacio Público y Regeneración Urbana ha recaído en el proyecto Urbanización del Sendero del Cau. Caudal y Acueducto de San Telmo en Málaga, de los arquitectos Juan Gavilanes Vélaz de Medrano y Francisco González Fernández (GG2 Arquitectos). El jurado ha subrayado su configuración como espacio público lineal que contribuye a «revivir» el entorno, así como la incorporación de miradores hacia el paisaje y de elementos vinculados a la memoria histórica del lugar.

La obra Naturalezas docentes Isla y Senda Verde de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga, de los arquitectos Nerea Salas Martín y Ferran Ventura Blanch, ha recibido un accésit.

Premio Málaga de Arquitecturas Mínimas

El Premio Málaga de Arquitecturas Mínimas reconoce y premia obras de pequeña escala que abarcan desde interiorismo hasta instalaciones artísticas, ubicadas específicamente en la provincia de Málaga. Además, se consideran obras no estrictamente arquitectónicas pero que implican a profesionales del diseño gráfico, mobiliario, artesanía y joyería, siempre y cuando representen intervenciones significativas dentro de sus respectivos campos.

En esta edición ha sido para el proyecto Kiosquito en Málaga, del arquitecto Francisco Toré Mesa. En un momento en el que los kioscos están desapareciendo, el jurado ha valorado la transformación «con brillantez» del objeto contenedor de pequeña escala, rehabilitándolo en su uso mínimo como librería con cafetería, destacando el uso de los materiales en la reforma sin perder el necesario diálogo con su entorno en el espacio público. El accésit ha sido para la obra El Corralón en Málaga, de los arquitectos Carlos Arias Garnelo y Rafael González García.

Premio María Eugenia Candau

El Premio María Eugenia Candau, que reconoce las obras de arquitectos colegiados en Málaga, pero realizadas fuera del ámbito colegial, ha sido otorgado a la obra Zona Base Incubazul en Cádiz, de los arquitectos Carlos Quevedo Rojas y Carlos Peinado Madueño (Carquero Arquitectura). Destaca «el diseño modélico de la plástica de su composición» en un uso no habitacional, como incubadora de empresas, así como el atractivo de la intervención, en la que la utilización de contenedores marítimos permite estructurar los espacios de trabajo y de relación comunes.

El jurado ha concedido además los siguientes accésits: la Casa cueva de la Bola de Oro en Granada, de los arquitectos Pablo Farfán Manzanares y Monika Brummer; y el proyecto I+D+i Smart Tree UJA en Jaén, de los arquitectos Alberto García Marín, Juan Manuel Sánchez La Chica y María José Márquez Ballesteros.

Premio Década

En esta modalidad, que premia obras destacadas con más de diez años en la provincia malagueña, valoradas por su vigencia, conservación y mantenimiento, el galardón ha sido para el proyecto Recuperación del Caminito del Rey en Ardales, del arquitecto Luis Machuca Santa Cruz y su equipo de la Diputación Provincial de Málaga.

El jurado ha identificado la obra como «un símbolo mundial», con repercusión más allá de Málaga, destacando su diseño minimalista y adaptado al entorno, así como la durabilidad de sus materiales, lo que ha permitido dar continuidad a la labor de conservación y mantenimiento.

El proyecto Rehabilitación de la casa taller de Pedro de Mena para uso museístico en Málaga, del arquitecto Francisco González Fernández, ha recibido un accésit.

Premio José Moreno Villa

El Premio José Moreno Villa de Fomento de la Arquitectura reconoce la labor de divulgación cultural que promueve y defiende la arquitectura y el urbanismo en la provincia. En esta edición se le ha concedido al proyecto de comisariado de la exposición ‘Más que un grano de arena. Málaga y el arquitecto Guerrero Strachan’, de los arquitectos Enrique Bravo Lanzac, Francisco González Fernández, Juan José Gutiérrez Blanco y Luis Ruiz Padrón.

El jurado ha destacado la labor de comisariado de la exposición como medio de difusión de la arquitectura y ha valorado especialmente «la contextualización de la ciudad en su tiempo, la ordenación del espacio expositivo, la puesta en valor del contenedor museográfico y la espacialidad de la propia arquitectura histórica, que han conducido al espectador al conocimiento de la laboriosa recopilación de información sobre las obras del arquitecto malagueño».

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Han obtenido accésits el proyecto de divulgación ‘La democratización del conocimiento arquitectónico a escala masiva’, del arquitecto Juan Alejandro Goñi, y el Catálogo de Pinturas Murales de Málaga, instrumento redactado por Lourdes Royo-Naranjo, Beatriz Prado-Campos, Aurora Zafra Gutiérrez y Cristina Gallardo Ramírez.