Condenado a 44 años de cárcel por matar a un joven y herir a tres personas con su coche a la salida de una discoteca en Málaga

Un joven ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Málaga a una pena total de 44 años de prisión por atropellar mortalmente a otro joven y herir a tres personas más a la salida de una discoteca en la capital malagueña. La sentencia lo considera autor de un delito de asesinato en concurso ideal con un delito de conducción temeraria, además de otros tres delitos de asesinato en grado de tentativa, según la resolución judicial a la que ha tenido acceso EFE.

Los hechos ocurrieron el 15 de mayo de 2022, cuando el acusado celebraba su 26 cumpleaños en una discoteca junto a varios amigos. En el mismo establecimiento se encontraba también el joven que resultó fallecido, de 25 años, que celebraba otro cumpleaños acompañado por dos amigos y por una joven con la que había iniciado una relación.

Un jurado popular lo declaró culpable por unanimidad

El pasado febrero, un jurado popular declaró culpable por unanimidad al procesado. En su veredicto, además, apreció los atenuantes de reparación parcial del daño y confesión, que han sido tenidos en cuenta en la sentencia.

La resolución considera probado que, pasadas las 6.00 horas, ambos grupos salieron por separado a la calle sin conocerse entre ellos. En ese momento se encontraron con una pelea entre otros jóvenes que se agredían con botellas de cristal en las inmediaciones del local.

La víctima recibió un botellazo y quedó inconsciente en la calzada

Durante la reyerta, y por motivos que se desconocen, un joven de uno de los grupos implicados en la pelea golpeó con una botella en la cabeza a la víctima, que cayó inconsciente sobre la calzada. Sus dos amigos y su pareja acudieron de inmediato a socorrerlo.

Mientras tanto, el grupo del acusado se dirigió hacia el coche para marcharse. Cuando el procesado ya se encontraba al volante, otro joven que iba en el asiento del copiloto sacó por la ventanilla una botella de vodka.

El acusado giró el coche y embistió al grupo que auxiliaba al joven

Al pasar por la puerta del establecimiento, el acusado y sus acompañantes vieron al joven tendido en el suelo, asistido por sus amigos. En ese momento, una persona que participaba en la reyerta ajena a ambos grupos golpeó con otra botella la que llevaba el copiloto asomada por la ventanilla, lo que provocó que se rompiera y le causara una herida sangrante en la cara.

Según la sentencia, pese a que el acusado tenía libre la salida de la zona, realizó de forma repentina un giro de 180 grados, cambió su trayectoria y, «asumiendo las consecuencias» de su acción, embistió de manera intencionada y con ánimo de venganza al grupo que estaba socorriendo a su amigo, que no tenía relación con el incidente sufrido por el copiloto.

La víctima fue arrastrada más de 13 metros

La Audiencia Provincial destaca que las víctimas no pudieron advertir ni defenderse de la acción violenta del acusado. Como consecuencia del atropello, los acompañantes del joven fallecido salieron despedidos, mientras que la víctima fue arrollada y arrastrada durante más de 13 metros.

La sentencia impone así una condena de 44 años de cárcel por unos hechos que la resolución enmarca en una acción deliberada contra un grupo de personas que se encontraba auxiliando a un joven inconsciente en plena calzada.