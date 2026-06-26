Fundación Unicaja entrega sus Becas USA para pasar una estancia lingüística y cultural en EEUU

Fundación Unicaja ha hecho entrega de las ayudas y plazas de su programa de intercambio cultural Becas USA que, con la colaboración de la organización especializada en educación internacional Aston Herencia, permitirá a cerca de un centenar de jóvenes disfrutar de una experiencia lingüística y cultural en Estados Unidos.

La Sala Fundación Unicaja María Cristina de Málaga ha acogido el acto de entrega de las becas en el que han participado el director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral; el director general de Aston Herencia, Enrique León; la directora de División de Actividades de la Fundación Unicaja, Cristina Rico; el director de Actividades Sociales, Gerardo Lerones, y el responsable de Educación, Enrique Gómez-Puig.

En esta edición se han ofertado más de un centenar de becas para jóvenes con edades entre los 14 y 17 años: 10 becas totales que sufragan de forma íntegra el coste del programa -4.400 euros- y destinadas a jóvenes de familias con escasos recursos económicos; 70 becas parciales que suponen una ayuda de 2.200 euros para sufragar parte del coste total a la que se suma otra ayuda adicional de 200 euros por parte de Aston Herencia; y 25 plazas de libre acceso a un precio reducido para aquellos jóvenes que no consiguieron beca.

Más de 300 jóvenes procedentes de todos los puntos de la geografía española han participado en la convocatoria de este año, cuyo viaje se realizará del 23 de agosto al 14 de septiembre y tendrá como destinos Utah, Arizona, Illinois, Michigan, Carolina del Norte y Georgia.

Más de tres décadas

El programa Becas USA Fundación Unicaja ofrece una estancia de tres semanas en ciudades de Estados Unidos, conviviendo con una familia norteamericana y asistiendo a clases en centros públicos del país. Los participantes son seleccionados en base a su expediente académico, con un peso del 80% en la baremación, y su conocimiento del idioma y motivación, que se evalúa a través de una entrevista personal.

Fundación Unicaja, con la colaboración de Aston Herencia, lleva contribuyendo al impulso del aprendizaje del inglés desde 1989 a través de este proyecto, alineado con su interés en iniciativas que favorezcan la formación integral de los jóvenes. Desde su creación, las Becas USA Fundación Unicaja han posibilitado la estancia de más de 3.000 jóvenes en destinos de Estados Unidos como Boston, Chicago, Indiana, Washington, Nueva York, Maryland, Baltimore e Indianápolis, entre otros.