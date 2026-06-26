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Crisis de la vivienda

Málaga sale este sábado a la calle contra la especulación y la crisis de la vivienda: "Málaga para vivir"

La manifestación partirá a las 11:30 horas desde la Plaza de la Merced y viene a denunciar la precariedad y el modelo de ciudad que "nos echa de nuestros barrios"

Imagen de la manifestación 'Málaga para vivir y no para sobrevivir' celebrada el 29 de junio de 2024.

Imagen de la manifestación 'Málaga para vivir y no para sobrevivir' celebrada el 29 de junio de 2024. / Álex Zea

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Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Málaga volverá a echarse a la calle este sábado 27 de junio para denunciar la crisis de la vivienda. La manifestación partirá a las 11:30 horas desde la Plaza de la Merced bajo el lema: "Ni alquileres por las nubes ni salarios por los suelos". Se trata de la cuarta protesta por la vivienda en Málaga en los dos últimos años. La última fue el pasado 5 de abril de 2025.

La plataforma "Málaga para vivir" vuelve a denunciar los precios abusivos del alquiler, "la precariedad y la destrucción del territorio; contra un modelo de ciudad que especula con nuestras casas y nos echa de nuestros barrios"

La manifestación por la vivienda no se limitará a la capital. Los organizadores también hacen un llamamiento a otras ciudades y pueblos de Málaga, Andalucía y del resto del territorio estatal para multiplicar las protestas y coordinar las luchas.

La manifestación partirá desde la Plaza de la Merced

La manifestación partirá desde la Plaza de la Merced / La Opinión

De forma paralela, ese 27J habrá una ola de movilizaciones en ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza o Cádiz. Desde la organización piden a los malagueños volver a salir a la calle: "Hace falta ya una huelga general por la vivienda", indican.

Precios del alquiler al alza

Según el informe mensual de pisos.com, Málaga registró en enero un precio medio del alquiler de 14,37 euros por metro cuadrado, lo que la sitúa como la quinta provincia más cara de España para alquilar vivienda. En términos interanuales, el precio en la provincia creció un 7,61%.

Edificio del centro de Málaga convertido en apartamentos turísticos.

Edificio del centro de Málaga convertido en apartamentos turísticos. / La Opinión

Desde la organización denuncian que esta situación se traduce en una media de 1.200 euros mensuales de alquiler, una cifra difícilmente asumible para buena parte de la población inquilina.

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Señalan, además, que este encarecimiento no va acompañado de subidas salariales sustanciales, sino que se produce en un contexto marcado por un mercado laboral precarizado, con horarios difíciles, condiciones inaceptables y una relación entre renta y salario que, según advierten, condena a muchas personas a la inestabilidad e incluso al riesgo de desahucio.

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