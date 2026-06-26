Margarita del Cid (PP) defiende la igualdad LGTBI: «La libertad sólo es completa cuando es para todos»

La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, Margarita del Cid, ha defendido este viernes el compromiso de la formación con la igualdad de todos los ciudadanos con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI. La también alcaldesa de Torremolinos ha subrayado que «la libertad sólo es completa cuando es para todos».

Del Cid ha participado en una reunión junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el vicesecretario nacional de Educación e Igualdad del partido, Jaime de los Santos, en la que ha destacado el rechazo de la formación a los discursos de odio y su defensa de la diversidad, la dignidad humana y la convivencia.

Margarita del Cid reivindica una España «abierta y plural»

La dirigente popular ha señalado que el PP cree en «una España abierta y plural, donde nadie tiene que justificarse o vivir con miedo por su orientación sexual». En este sentido, ha defendido que el país ha demostrado que es posible avanzar «desde el respeto y la convivencia».

Del Cid ha situado su mensaje en el marco del Orgullo LGTBI, una fecha en la que ha reivindicado la necesidad de mantener el compromiso institucional y político con la igualdad ante la ley y con la protección de la dignidad de cada persona.

Rechazo a los discursos de odio y defensa de la diversidad

La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga ha insistido en que la formación seguirá trabajando por una convivencia basada en el respeto mutuo, la igualdad y la defensa de la libertad. «La defensa de la dignidad humana no admite pasos atrás», ha afirmado.

Asimismo, ha remarcado que la diversidad «lejos de debilitar a la sociedad, la hace más humana, más rica y más libre». Para Del Cid, una democracia sólida también se mide por su capacidad para proteger la dignidad de cada ciudadano y garantizar que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en libertad.

Torremolinos y Málaga, referentes en diversidad

El mensaje de Margarita del Cid cobra especial relevancia en el contexto de Torremolinos, municipio del que es alcaldesa y una de las localidades malagueñas con mayor vinculación histórica a la diversidad y al colectivo LGTBI.

Con motivo del Día Internacional del Orgullo, Del Cid ha defendido que la igualdad, la convivencia y la libertad deben seguir siendo ejes centrales de una sociedad democrática, plural y respetuosa con todas las personas.