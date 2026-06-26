El mejor restaurante casual de Europa está en Málaga: "No puede irte sin probar su salmonete"

El mejor restaurante 'casual' de Europa está en Málaga. Así lo revela la Opinionated About Dining (OAD), publicación independiente americana, en su lista de 1076 restaurantes 'casual Europe'. Una categoría que hace referencia a restaurantes que no son ni clásicos ni formales.

El OAD (Opinionated About Dining) se dedica a puntuar y listar restaurantes de todo el mundo, mediante un sistema de participación completamente abierto y democrático, pero que otorga mayor peso a los prescriptores que visitan más y mejores restaurantes.

Por tercer año consecutivo, la publicación americana nombra a Los Marinos José como "el mejor restaurante casual de Europa": "No se pierda los bolos de concha fina y su característico salmonete marcado. Pescados enteros como el mero, el rape o la lubina pueden prepararse en salmuera, al horno o fritos", destaca la guía.

Bajo las directrices de Pablo Sánchez, la marisquería de Fuengirola está considerada el templo de los mariscos de la Costa del Sol desde hace más de 30 años. Un establecimiento cuenta con un gran prestigio gastronómico que ha refrendado la Guía Repsol otorgándoles dos Soles.

La Guía Michelin los definió como un icono de la cocina marinera en la Costa del Sol". Aquí ofrecen pescados y mariscos de la zona, “siempre frescos al provenir de la lonja o de las capturas en sus propios barcos”, destacaba la Guía.

Los hermanos José y Pablo Sánchez dirigen, actualmente, este establecimiento. La familia Sánchez ha conseguido la cadena perfecta, pues además del restaurante, son propietarios de un barco con el que cada día consiguen las capturas más frescas que da la bahía malagueña y que luego pasan por su cocina.

Por sus mesas han pasado rostros tan conocidos como Jennifer López, Rafa Nadal y chefs de prestigio internacional como José Andrés y Dabiz Muñoz.

Otros malagueños de la lista

La presencia malagueña en el ranking es amplia, con 23 restaurantes de la provincia incluidos en la clasificación. Málaga capital concentra buena parte de la representación, con nombres como Hermanos Alba, que alcanza el puesto 16, además de La Taberna de Mike Palmer en el 277, Chinchín Puerto en el 309, Uvedoble Taberna en el 353, El Yerno en el 382, Marisquería Jacinto en el 403, Marisquería Godoy en el 738, El Pimpi en el 911, Finca Cortesin en el 1010 y Misuto en el 1026.

También destacan otros establecimientos de la provincia. En Fuengirola aparecen Restaurante Tánicos, en el puesto 73, y El Higuerón, en el 770. En Marbella figuran Tragabuches, de Dani García, en el 100; Sidrería Usategui en el 372; La Milla Marbella en el 386; Bar Fiesta en el 595; Leña en el 766; y las nuevas entradas Taberna Casa Curro, Roostiq Marbella y El Brote.

La representación malagueña se completa con Don Joaquín Asador, en Pizarra; El Campanario Golf & Country House, en Estepona; y Tragatá, en Ronda.