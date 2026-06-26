Las ONG Nada es Imposible y Nunca Solas activan una campaña en Málaga para ayudar a los afectados por el terremoto en Venezuela
Las entidades piden productos básicos, medicamentos y donaciones económicas para atender la emergencia en Venezuela
Las ONG Nada es Imposible y Nunca Solas han activado una campaña de ayuda humanitaria de emergencia para los afectados por el terremoto en Venezuela.
La iniciativa busca reunir material de primera necesidad para apoyar a las personas afectadas por el seísmo en Venezuela. Las entidades hacen un llamamiento a la solidaridad y recuerdan que “toda colaboración, por pequeña que sea, puede marcar una gran diferencia”.
Entre los productos más urgentes se solicitan artículos para bebés, productos de higiene personal, medicamentos, gasas y material de primeros auxilios, además de alimentos no perecederos.
Como hacer donaciones económicas
Las ONG también han habilitado vías para realizar donaciones económicas. El Bizum solidario disponible es el 666 378 333 y la cuenta bancaria facilitada por la organización es ES7601824272370201653400.
Para las aportaciones desde Venezuela, se ha habilitado el pago móvil 04142079584, con Banplus 17770755, y el Banco de Venezuela 17770755 / 04125779369.
Las personas interesadas en colaborar o ampliar información pueden contactar por WhatsApp en los números 666 378 333 y 00584129838605.
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