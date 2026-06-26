Incorporar la voz de pacientes a la investigación: CITAC organiza un encuentro con asociaciones de Málaga para conocer sus necesidades

Casi una veintena de representantes de asociaciones de pacientes de Málaga, todos ellos armados con papel y bolígrafo, se han reunido este viernes en el Hotel Larios con la Fundación CITAC (Centro de Investigaciones y Terapias Avanzadas del Cáncer) para conocer de primera mano la labor que realizan los investigadores y trasladarles sus necesidades, inquietudes y propuestas.

Se trata del primer encuentro del Observatorio CITAC, un nuevo espacio de participación y diálogo puesto en marcha por la Fundación con el objetivo de escuchar a pacientes, familias e industria farmacéutica para comprender mejor cuáles son sus necesidades y hacer que esa información forme parte de su trabajo investigador. En definitiva, tender puentes entre ambas partes y alinear prioridades para que investigadores y pacientes avancen en una misma dirección.

Observatorio CITAC: un espacio para escuchar a pacientes y familias

Reunidos en torno a una larga mesa, la sesión se ha concebido, más que como una presentación al uso, como una conversación abierta y cercana en la que compartir experiencias, plantear dudas y debatir sobre aquellos aspectos que preocupan a quienes conviven con la enfermedad. Rápidamente se creó un clima de confianza entre las asociaciones y los investigadores, entre los que había muchos rostros conocidos.

La jornada comenzó con la bienvenida del director científico de CITAC, Emilio Alba; la gerente de la Fundación, Itziar Ochotorena, y el vicedirector, Javier Pascual, seguida de la proyección del vídeo institucional de la entidad. A continuación, realizaron una breve presentación sobre la Fundación CITAC y sus principales líneas estratégicas, antes de dar paso al coloquio e invitar a las asociaciones a compartir sus opiniones e inquietudes. “Queremos preguntaros cómo lo veis, escucharos”, subrayó el doctor Alba.

Un canal directo entre asociaciones e investigadores

“Una cosa es lo que nosotros pensamos que es relevante para los pacientes y otra lo que realmente es importante para ellos", resaltó el doctor Pascual, que insistió en la importancia de estos encuentros y de incorporar la perspectiva de quienes conviven con la enfermedad al diseño de la investigación.

Itziar Ochotorena, Emilio Alba y Javier Pascual durante el encuentro. / L.O.

Según explicó, este tipo de encuentros ha permitido comprobar que el esfuerzo investigador no siempre se dirige hacia los aspectos que más preocupan a pacientes y familiares. Escuchar su experiencia resulta, por tanto, fundamental para orientar mejor los recursos y acelerar la llegada de los avances científicos a la práctica clínica. “La reunión de hoy es, sobre todo, al revés: queremos que nos contéis cuáles son vuestras prioridades”, remarcó.

Cómo lograr que los avances científicos lleguen antes: uno de los objetivos de CITAC

Las diez asociaciones participantes —AECC Málaga, Fundación Cudeca, AVOI, ASAMMA, Un Sí por la Vida, FMAEC, Esperanza, AYUCA y AMFACIJ— coincidieron en felicitar a la Fundación por la puesta en marcha de la iniciativa y se mostraron dispuestas a colaborar en todo aquello en lo que puedan ser de ayuda.

Entre las principales cuestiones planteadas estuvo cómo conseguir que los resultados de la investigación no se queden únicamente en publicaciones científicas, sino que se traduzcan en mejoras concretas para los pacientes. “Hay mucha publicación pero no se hace realidad, ¿cómo podría ayudar el CITAC a que eso pase?”, planteó la gerente y directora médica de la Fundación Cudeca, Marisa Martín.

Del laboratorio a la vida cotidiana de los pacientes

A este respecto, el doctor Alba respondió que, precisamente, el objetivo de la Fundación CITAC no es únicamente impulsar la producción científica, sino conseguir que ese conocimiento genere un beneficio tangible para la sociedad.

"No queremos hacer ciencia solo para publicar más artículos. Queremos crear estructuras que tengan repercusión sobre la vida cotidiana de la gente", aseguró. Como ejemplo, señaló que cuatro de cada diez personas que fallecen por cáncer lo hacen por cinco tipos de tumores —cáncer de estómago, cáncer de estómago, cáncer de páncreas, cáncer de vía biliar y cáncer hepático— para los que todavía no existen estrategias de cribado eficaces.

“Nuestra idea sería poner en marcha un programa a nivel poblacional. Es algo muy complicado y ahí, cuando llegue el momento, necesitaremos vuestro apoyo. Ese es el tipo de iniciativas que queremos desarrollar”, explicó.

La calidad de vida, una prioridad para los pacientes

También surgieron otras cuestiones como la necesidad de reforzar la prevención, dudas sobre el grado de avance de la medicina personalizada y los retos que aún existen para desarrollar tratamientos cada vez más eficaces y menos tóxicos. En este sentido, Fátima Moral, psicooncóloga de FMAEC, puso el foco en la calidad de vida de los pacientes y en el hecho de que muchos llegan a preguntarse hasta qué punto les compensa una terapia si las secuelas condicionan gravemente su día a día.

Primera sesión del Observatorio CITAC. / L.O.

Desde la asociación Un Sí por la Vida señalaron que echan en falta un mayor nexo de unión con los profesionales médicos. Por su parte, la Asociación Esperanza de Vélez-Málaga puso sobre la mesa las dificultades que a veces tienen para acceder a información actualizada, pese a ser con frecuencia quienes reciben consultas de los usuarios sobre nuevos tratamientos o avances científicos. En general, las asociaciones reclamaron una información más accesible, actualizada y expresada en un lenguaje menos técnico.

“Esto es lo que queríamos sacar hoy de aquí: qué echáis de menos y qué podemos aportar que sea un valor añadido para vosotros”, concluyó Ochotorena, quien insistió en que la intención de CITAC es “ hacer algo diferencial a lo que ya existe”.

El Observatorio CITAC tendrá continuidad durante todo el año

Tras esta primera actividad, el Observatorio celebrará a lo largo del año nuevos encuentros con representantes de la industria biotecnológica y culminará con una sesión conjunta entre ambos grupos para abordar prioridades compartidas y generar oportunidades de colaboración en innovación contra el cáncer.

Las conclusiones de cada sesión, según informó la Fundación, serán analizadas por el equipo técnico de CITAC e incorporadas a la planificación científica de la Fundación, estableciendo además un retorno a los participantes sobre el impacto de sus aportaciones.