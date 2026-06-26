Pedregalejo vuelve a reclamar una moratoria de licencias de obra para que no se pierda "la identidad" del barrio

En 1994, la Asociación de Vecinos de Pedregalejo propuso un plan especial para el barrio que logró que se incluyera en el PGOU de 2011. Sin embargo, 15 años después «sigue sin redactarse», lamentó el dirigente vecinal Adolfo García.

Este es uno de los motivos, junto con el próximo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), por los que la asociación de vecinos, como ya hizo hace dos años a raíz de un aumento de las demoliciones, ha vuelto a pedir «una moratoria de licencias de obra», expresó Adolfo García, que recordó que el Ayuntamiento ha ejecutado de forma aislada «arreglos a trozos» contemplados en ese plan como el soterramiento de cables en algunas calles o el actual paseo marítimo.

Vecinos y dirigentes vecinales en las casas de la playa de Pedregalejo, en una foto de archivo. / RUBEN ARANDA

No obstante recordó que el llamado Plan Especial de Mejora del Medio Urbano de Pedregalejo abarca «desde la fachada norte de calle Bolivia hasta la playa», y es necesario abordarlo en conjunto, como así se redactó en 2011.

Además, hizo hincapié en que el plan incluye la posible protección de viviendas «con tipología original», aparte de ayudas municipales para mejoras de estas casas, así como incluir en algunos casos «normativa del tratamiento de fachadas y color».

La casa mata donde se proyecta el restaurante de tras plantas en el paseo marítimo de Pedregalejo, 41. / A.V.

«Si estuviera redactado el plan especial de Pedregalejo, lo que ocurre con la casa del paseo marítimo 41 se estaría tratando de otra manera», subrayó con respecto a la polémica casa tradicional que será derribada para levantar un restaurante de tres plantas.

Al hilo de esta vivienda, aprovechó para agradecer el «extraordinario y fundamental trabajo» de la plataforma Vecinos de Pedregalejo, que cuenta con el apoyo de la asociación de vecinos.

Casas en la playa de las Acacias. / Albiñana

«No perder la singularidad»

Por todo ello, pidió al Ayuntamiento una suspensión temporal de las licencias «porque tiene capacidad para ello, y ver en la nueva revisión del plan general cómo lo hacemos, porque es conveniente un estudio pormenorizado del barrio para no perder su singularidad». En relación con esto, recordó que El Palo y Pedregalejo «son los únicos barrios tradicionales que le quedan a Málaga en su fachada marítimo-terrestre» y hay que tratar de mantenerlos «para que no pierdan la esencia».

Detalle de las casas de Pedregalejo en la playa. / Gregorio Torres

La deuda pendiente de calle Bolivia

Francisco Reyes, también dirigente vecinal, recalcó la deuda pendiente con calle Bolivia, que sigue siendo «un desierto», con sólo unos pocos árboles en el tramo más próximo a los Baños del Carmen. «Hoy, calle Bolivia es un desierto ruidoso ante la falta de cualquier medida medioambiental», añadió Adolfo García, que recordó que también queda pendiente estudiar el recorrido del carril bici.

Adolfo García y el expresidente vecinal de Pedregalejo Antonio Delgado, en la calle Bolivia en 2017, cuando ya reclamaban la ejecución del plan especial. / ARCINIEGA

Los edificios protegidos siguen sin aumentar desde 1983

La asociación de vecinos aprovechó para recordar que, a petición de la concejala de Urbanismo Carmen Casero, el colectivo vecinal propuso la inclusión de 17 inmuebles del barrio para el catálogo de edificios protegidos del PGOU; pero fueron descartados por presentarse fuera de plazo.

Adolfo García informó de que en el barrio no aumenta el número de edificios protegidos desde 1983, en los primeros tiempos de Pedro Aparicio, y de que inmuebles como ‘Villa Luisa’, ‘La Brise’ o la actual sede del Distrito Málaga Este, siguen en pie gracias a los vecinos.

Uno de los edificios más antiguos de Pedregalejo, demolido en 2023 por carecer de protección arquitectónica. / Google Maps

Adolfo García que criticó que, en la actualidad, en la zona de Vicente Espinel y la Torre de San Telmo se está haciendo «un desaguisado», al no seguir las recomendaciones de la ficha urbanística, pidió al Ayuntamiento que adquiera para equipamiento la villa de La Brise en calle Eugenio Sellés, y reclamó el mismo destino para el cine Lope de Vega-Discoteca Bobby Logan, amenazado de derribo.

«Avalancha de turistas» del Centro a Málaga Este

Por último, recordó que el Ayuntamiento plantea que, desde el Centro «la avalancha de turistas venga para Pedregalejo, que va a ser la punta de lanza y ojalá estuviéramos equivocados»; y reclamó la moratoria de licencias de obras que, en su opinión, «no es reventar el mercado», sino repensar qué hacer en Pedregalejo para que mantenga su identidad.

A la izquierda, chalé regionalista de Juan Sebastián Elcano sin protección arquitectónica. A la derecha, el edificio que lo ha sustituido este año. / Google Maps/ A.V.

Respuesta del Ayuntamiento

Fuentes municipales indicaron que «no existe ninguna moratoria de licencia de obra», sino licencias sometidas «a informes previos que garantizan el cumplimiento de la normativa».

En este sentido, subrayaron que existe «una tramitación de planeamiento iniciada por los propietarios de suelo, y que cumple el plan general. Estamos en fase de planeamiento», recalcaron estas fuentes.