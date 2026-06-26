Urbanismo
Pedregalejo vuelve a reclamar una moratoria de licencias de obra para que no se pierda "la identidad" del barrio
La asociación de vecinos justifica la medida en la preparación del nuevo PGOM, y en que el Plan Especial de Pedregalejo lleva 15 años sin ejecutarse
En 1994, la Asociación de Vecinos de Pedregalejo propuso un plan especial para el barrio que logró que se incluyera en el PGOU de 2011. Sin embargo, 15 años después «sigue sin redactarse», lamentó el dirigente vecinal Adolfo García.
Este es uno de los motivos, junto con el próximo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), por los que la asociación de vecinos, como ya hizo hace dos años a raíz de un aumento de las demoliciones, ha vuelto a pedir «una moratoria de licencias de obra», expresó Adolfo García, que recordó que el Ayuntamiento ha ejecutado de forma aislada «arreglos a trozos» contemplados en ese plan como el soterramiento de cables en algunas calles o el actual paseo marítimo.
No obstante recordó que el llamado Plan Especial de Mejora del Medio Urbano de Pedregalejo abarca «desde la fachada norte de calle Bolivia hasta la playa», y es necesario abordarlo en conjunto, como así se redactó en 2011.
Además, hizo hincapié en que el plan incluye la posible protección de viviendas «con tipología original», aparte de ayudas municipales para mejoras de estas casas, así como incluir en algunos casos «normativa del tratamiento de fachadas y color».
«Si estuviera redactado el plan especial de Pedregalejo, lo que ocurre con la casa del paseo marítimo 41 se estaría tratando de otra manera», subrayó con respecto a la polémica casa tradicional que será derribada para levantar un restaurante de tres plantas.
Al hilo de esta vivienda, aprovechó para agradecer el «extraordinario y fundamental trabajo» de la plataforma Vecinos de Pedregalejo, que cuenta con el apoyo de la asociación de vecinos.
«No perder la singularidad»
Por todo ello, pidió al Ayuntamiento una suspensión temporal de las licencias «porque tiene capacidad para ello, y ver en la nueva revisión del plan general cómo lo hacemos, porque es conveniente un estudio pormenorizado del barrio para no perder su singularidad». En relación con esto, recordó que El Palo y Pedregalejo «son los únicos barrios tradicionales que le quedan a Málaga en su fachada marítimo-terrestre» y hay que tratar de mantenerlos «para que no pierdan la esencia».
La deuda pendiente de calle Bolivia
Francisco Reyes, también dirigente vecinal, recalcó la deuda pendiente con calle Bolivia, que sigue siendo «un desierto», con sólo unos pocos árboles en el tramo más próximo a los Baños del Carmen. «Hoy, calle Bolivia es un desierto ruidoso ante la falta de cualquier medida medioambiental», añadió Adolfo García, que recordó que también queda pendiente estudiar el recorrido del carril bici.
Los edificios protegidos siguen sin aumentar desde 1983
La asociación de vecinos aprovechó para recordar que, a petición de la concejala de Urbanismo Carmen Casero, el colectivo vecinal propuso la inclusión de 17 inmuebles del barrio para el catálogo de edificios protegidos del PGOU; pero fueron descartados por presentarse fuera de plazo.
Adolfo García informó de que en el barrio no aumenta el número de edificios protegidos desde 1983, en los primeros tiempos de Pedro Aparicio, y de que inmuebles como ‘Villa Luisa’, ‘La Brise’ o la actual sede del Distrito Málaga Este, siguen en pie gracias a los vecinos.
Adolfo García que criticó que, en la actualidad, en la zona de Vicente Espinel y la Torre de San Telmo se está haciendo «un desaguisado», al no seguir las recomendaciones de la ficha urbanística, pidió al Ayuntamiento que adquiera para equipamiento la villa de La Brise en calle Eugenio Sellés, y reclamó el mismo destino para el cine Lope de Vega-Discoteca Bobby Logan, amenazado de derribo.
«Avalancha de turistas» del Centro a Málaga Este
Por último, recordó que el Ayuntamiento plantea que, desde el Centro «la avalancha de turistas venga para Pedregalejo, que va a ser la punta de lanza y ojalá estuviéramos equivocados»; y reclamó la moratoria de licencias de obras que, en su opinión, «no es reventar el mercado», sino repensar qué hacer en Pedregalejo para que mantenga su identidad.
Respuesta del Ayuntamiento
Fuentes municipales indicaron que «no existe ninguna moratoria de licencia de obra», sino licencias sometidas «a informes previos que garantizan el cumplimiento de la normativa».
En este sentido, subrayaron que existe «una tramitación de planeamiento iniciada por los propietarios de suelo, y que cumple el plan general. Estamos en fase de planeamiento», recalcaron estas fuentes.
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