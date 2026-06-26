El plan gratuito que arrasa en el interior de Málaga este fin de semana: música, circo y mercado artesano a 35 minutos de la capital

La llegada de una de las fechas más esperadas del calendario cultural del interior de Málaga ya es una realidad: este viernes y sábado se llevará a cabo la XV Noche al Raso de Coín con decenas de actividades gratuitas de teatro, danza, circo, pasacalles, música, exposiciones y mercado de artesanía.

Esta iniciativa que busca impregnar de arte y cultura las calles, plazas y edificios de Coín volverá a contar con una Pre-Noche al Raso que se celebrará este viernes con gran variedad de iniciativas para todos los públicos, como espectáculos de circo, conciertos, visitas guiadas y exposiciones.

Circo, concierto y primeras actividades de la Pre-Noche al Raso de Coín

De ese modo, la programación de la Pre-Noche al Raso comenzará este viernes con un espectáculo de circo que se llevará a cabo a las 19.30 horas en la plaza del Pescao, con Diábolo Classic Metal, de Hermanos Infoncundibles.

Imagen de archivo de ediciones anteriores de la Noche al Raso de Coín / Ayuntamiento de Coín

Tras esto, se realizará un gran concierto del grupo Alejados en la plaza Alameda a las 23.00 horas.

Visitas guiadas, exposiciones y taller de maquillaje

Asimismo, vecinos y visitantes podrán disfrutar a las 20.30 horas de una visita guiada al Centro Antonio Reyna Manescau y, a las 21.00 horas, la exposición 'Sinestesia' de Bosska, actividad que se desarrollará en la nave principal del antiguo Convento de Santa María de la Encarnación.

Pero estas no serán las únicas iniciativas que se celebrarán en esta jornada previa, sino que de 21.00 a 23.00 horas se impartirá un taller de maquillaje en la plaza Santa María.

Teatro, danza y conciertos en la jornada central del sábado

A pesar de la amplia variedad de actividades programadas para este viernes, el grueso de las iniciativas se llevará a cabo este sábado en la jornada central de esta Noche al Raso, en la que los asistentes podrán acudir a espectáculos de teatro y danza, talleres para menores y conciertos.

Imagen de archivo de ediciones anteriores de la Noche al Raso de Coín / Ayuntamiento de Coín

La programación del sábado comenzará a las 19.30 horas con la actuación del grupo local DK Pop, que actuará en la plaza Santa María, mientras que a las 20.15 horas será el turno del teatro con la actuación de 'Artiluso', de Markeliñe, en el Hospital de la Caridad.

Taller infantil, circo y pasacalles teatral por Coín

La plaza del Pescao acogerá de 21.00 a 23.00 horas el taller para menores 'Despide la primavera con una flor'. Por su parte, el Parque de San Agustín se convertirá en un escenario de circo con la actuación de 'Carman', de Javier Ariza, a las 21.30 horas.

El público también podrá disfrutar a partir de las 22.30 horas del pasacalles teatral de 'Los Firefly. Una del oeste', de Vagalume Teatro, que saldrá de la plaza Escamilla hasta la plaza Alameda.

Danza, concierto final y mercado artesanal en la plaza Alameda

En la Alameda, por su parte, se producirá a las 23.45 horas la actuación de danza 'Las 24', de Marco Vargas y Chloé Brûlé. El cierre final de la Noche al Raso lo hará la banda Lady Shakes con la actuación que llevará a cabo a las 00.30 horas.

Otro de los grandes reclamos de estos dos días de cultura y ocio será el mercado artesanal que se instalará en la plaza Alameda, que estará disponible viernes y sábado de 20.00 a 00.00 horas con decenas de puestos de acuarelas, artesanía, cerámica, dibujo y tallas de madera de olivo, entre otros.

Artesanos, ilustradores y creadores locales en el mercado

En concreto, los artistas que mostrarán su arte en este lugar serán Sr. Olivetti, con su improvisación literaria; Artesanía Encarni, con macramé; Vanessa, con cerámica; Recycled Roots, con artesanía; Oceánica, también con artesanía; Azahar Ilustraciones, con acuarelas y prints; Artesanía M. Luisa, con sus productos de artesanía; Tallas Antonio Palma y sus tallas en madera de olivo; Ana Marcapáginas, con artesanía y marcapáginas; y Calacala, con artesanía y escultura en alambre.

A estos se sumarán Tintas Cristóbal, con sus dibujos a tinta china; Wooly World, con jabones en lana; Artesanías Blanca, con artesanía; Espíritu Llama, con velas aromáticas; El Telar de Isabel, con macramé; Escritores con Voz Propia, con sus libros; Llámame Margarita, con bolsos y confecciones; y Cozy Encanto Studio, con artesanía y velas aromáticas.

Exposiciones, maratón fotográfico y photocalls en Coín

Pero las iniciativas de la Noche al Raso de Coín no acaban aquí, sino que los edificios culturales de Coín mantendrán sus puertas abiertas con diferentes exposiciones.

Entre ellos destaca el antiguo Convento de Santa María de la Encarnación, en la Sala Claustro y nave principal, el antiguo Hospital de la Caridad y el Compás de San Juan, con una exposición de Fotógrafos de Matagallar.

Además, durante los dos días, los interesados podrán participar en el XV Maratón Fotográfico de la Asociación Fotógrafos de Matagallar, mientras que la localidad ha decorado distintos rincones para que los usuarios hagan sus mejores poses en sus photocalls, instalados en la plaza Alameda, plaza Escamilla, Photocall Caridad, paseíllo de neón de entrada al antiguo convento y calle Manuel García.