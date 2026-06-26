El tiempo en Málaga: la provincia no se libra del calor y junio acaba con máximas de hasta 36 grados

Málaga cerrará junio con temperaturas propias de pleno verano. Después de varios días marcados por valores muy elevados, la provincia no dirá adiós ni al calor ni a las noches tropicales, aunque el fin de semana será algo menos cálido que el episodio vivido la semana pasada.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas seguirán por encima de lo normal para esta época del año en los últimos días del mes. En la capital, los termómetros alcanzarán este viernes los 33 grados de máxima, con mínimas de 24 grados y presencia de "semiterral", según ha explicado Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de la Aemet en Málaga.

El calor continuará durante el sábado y el domingo, aunque con valores ligeramente más moderados en la capital. Para este sábado se esperan 31 grados de máxima, mientras que el domingo los termómetros podrían subir hasta los 32 grados. Será un poco menos cálido que la semana pasada, pero las máximas se mantendrán por encima de los 31 grados.

"Sábado y domingo no habrá terral", ha señalado Riesco. Pese a esa ausencia de terral durante el fin de semana, las noches seguirán siendo tropicales, con mínimas que rondarán los 23 grados.

Coín, Antequera y Ronda: el calor aprieta en el interior

El interior de la provincia volverá a registrar los valores más altos. Coín seguirá siendo uno de los puntos más calurosos de Málaga, con máximas que podrían alcanzar los 36 grados durante el fin de semana.

En Antequera, las temperaturas también serán elevadas, con máximas en torno a los 34 grados, aunque con un descenso más acusado durante la noche, cuando los termómetros se moverán entre los 19 y los 22 grados.

La Serranía de Ronda rondará los 33 grados de máxima, con mínimas próximas a los 19 grados, mientras que en la Axarquía y en el litoral de la Costa del Sol las máximas se situarán alrededor de los 31 grados.

Julio arrancará con sol, estabilidad y calor persistente

La tendencia se mantendrá durante los primeros días de julio. La Aemet prevé un escenario de ambiente estable, predominio del sol y ausencia de precipitaciones en la provincia de Málaga.

Las temperaturas continuarán por encima de los valores habituales para estas fechas, dentro de un contexto marcado por un verano que ya se anuncia especialmente cálido. La propia agencia meteorológica ha advertido de que Málaga afronta uno de los veranos más calurosos de las últimas décadas, con junio, julio y agosto condicionados por episodios de calor intenso.

Los modelos estacionales de Aemet apuntan a un 70% de probabilidades de que el verano sea más cálido de lo normal, con un escenario de calor persistente y posibles olas de calor durante los próximos meses.

Temperaturas récord

Los días 23 y 24 de junio dejaron nuevos récords de temperatura máxima y de mínima más alta para un mes de junio en varios observatorios meteorológicos.

Uno de los casos más destacados se registró en el aeropuerto de Bilbao, donde se batieron ambos récords durante dos días consecutivos. Aunque también hubo registros históricos en puntos del centro y sur de la Península, la mayoría de los récords se concentraron en la mitad norte, en un episodio de calor especialmente intenso para estas fechas.