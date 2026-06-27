Turismo
El aeropuerto de Málaga prevé más de 6.000 vuelos hasta el día 5 de julio
El día con más previsión de vuelos en el aeródromo malagueño en este periodo de tiempo fue este viernes, 26 de junio, con 644 vuelos, 507 internacionales y 137 nacionales
El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol prevé operar desde este viernes, 26 de junio, y hasta el domingo, 5 de julio, un total de 6.140 vuelos, lo que supone una cifra algo superior al año anterior.
De esta manera, según los datos de Aena, se trata de un incremento de 35 vuelos, ya que la programación del pasado año 2025, del viernes 27 de junio al domingo 6 de julio, fue de 6.105.
En concreto, el día con una mayor previsión de vuelos en el aeródromo malagueño en este periodo de tiempo será este viernes, 26 de junio, con un total de 644 vuelos, de los que 507 son internacionales y 137 nacionales.
Le sigue el viernes, 3 de julio, con 637 operaciones programadas, de las que 506 son internacionales y 131 son nacionales; después el domingo, 28 de junio, con un total de 632 -125 nacionales y 507 internacionales-.
Por otro lado, superando las 600 operaciones programadas también están el domingo 5 de julio, con 622 -123 nacionales y 499 internacionales-; el miércoles 1 de julio, con 614 -120 nacionales y 494 internacionales-; el jueves 2 de julio, con 608 -132 nacionales y 476 internacionales-; y el martes 30 de junio, con 604 -121 nacionales y 483 internacionales-.
El lunes 29 de junio, el número total de operaciones programadas en el aeródromo malagueño es de 599 -115 nacionales y 484 internacionales-. El sábado 4 de julio se prevén 595 vuelos, de los que 96 son nacionales y 499 internacionales; y, por último, el sábado 27 de junio, se esperan 585 operaciones programadas, de las que 96 son nacionales y 489 internacionales.
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