Terremoto
Los bomberos de Málaga que partieron a Venezuela son recibidos en Colombia con aplausos
Los bomberos malagueños, equipados con cámaras térmicas, infrarrojas y un dron, parten hacia Venezuela para unirse a las labores de rescate tras los terremotos
EFE
La decena de bomberos de Málaga que partieron este viernes con destino a Venezuela para participar en las labores de búsqueda y rescate de víctimas de los dos terremotos que afectaron a ese país han sido recibidos esta madrugada en Bogotá (Colombia) entre aplausos.
La decena de efectivos desplazados pertenecen al Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga y cuentan con una unidad canina y material técnico para localizar víctimas, como cámaras con sensores sísmicos, térmicas e infrarrojas.
Estos bomberos partieron en primer lugar a Madrid este viernes y han llegado sobre las 2.30 horas de esta madrugada a Bogotá para coger un nuevo vuelo rumbo a Caracas (Venezuela) y así comenzar con las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas por los terremotos, según ha informado un portavoz de la Diputación de Málaga.
Algunas de las cámaras que llevan poseen cables de hasta 60 metros para introducirlas en espacios confinados y comprobar si hay personas en estructuras colapsadas; disponen de un dron para sobrevolar zonas más delicadas y ver posibles lugares donde puede haber personas con vida o detectarlas y proceder a su rescate, y un undécimo bombero malagueño podría sumarse al dispositivo.
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