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Los bomberos de Málaga que partieron a Venezuela son recibidos en Colombia con aplausos

Los bomberos malagueños, equipados con cámaras térmicas, infrarrojas y un dron, parten hacia Venezuela para unirse a las labores de rescate tras los terremotos

Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga envía un dispositivo de búsqueda y rescate a Venezuela tras los dos terremotos registrados en el país.

Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga envía un dispositivo de búsqueda y rescate a Venezuela tras los dos terremotos registrados en el país. / DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

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EFE

Málaga

La decena de bomberos de Málaga que partieron este viernes con destino a Venezuela para participar en las labores de búsqueda y rescate de víctimas de los dos terremotos que afectaron a ese país han sido recibidos esta madrugada en Bogotá (Colombia) entre aplausos.

La decena de efectivos desplazados pertenecen al Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga y cuentan con una unidad canina y material técnico para localizar víctimas, como cámaras con sensores sísmicos, térmicas e infrarrojas.

Estos bomberos partieron en primer lugar a Madrid este viernes y han llegado sobre las 2.30 horas de esta madrugada a Bogotá para coger un nuevo vuelo rumbo a Caracas (Venezuela) y así comenzar con las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas por los terremotos, según ha informado un portavoz de la Diputación de Málaga.

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Algunas de las cámaras que llevan poseen cables de hasta 60 metros para introducirlas en espacios confinados y comprobar si hay personas en estructuras colapsadas; disponen de un dron para sobrevolar zonas más delicadas y ver posibles lugares donde puede haber personas con vida o detectarlas y proceder a su rescate, y un undécimo bombero malagueño podría sumarse al dispositivo.

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