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Los bomberos de Málaga vuelan desde Colombia a Venezuela para llegar a la zona cero de los terremotos

Un avión cedido por LATAM permite completar el desplazamiento del dispositivo del CPB de la Diputación de Málaga junto a equipos de toda Latinoamérica

Agradecimiento para los bomberos de Málaga que viajan a la zona cero de los terremotos en Venezuela

Agradecimiento para los bomberos de Málaga que viajan a la zona cero de los terremotos en Venezuela

diputación de málaga

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Antonio Pedrajas

Antonio Pedrajas

Málaga

El dispositivo de bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga continúa su desplazamiento hacia Caracas para incorporarse a las labores de emergencia tras los terremotos. La expedición ha partido ya desde Bogotá en un avión cedido por la compañía LATAM, en el que viajan un total de 165 rescatistas procedentes de distintos países de Latinoamérica.

El vuelo permitirá completar una de las fases más complejas del operativo y acercar a los equipos de intervención hasta la zona cero, a la que está previsto que lleguen en las próximas horas. La misión se está viendo condicionada por las dificultades de movilidad provocadas por las consecuencias de los seísmos, con numerosas zonas de tráfico aéreo y terrestre cortadas.

Dificultades para llegar a las zonas afectadas

El desplazamiento de los equipos de emergencia se ha convertido en uno de los principales retos de esta operación internacional. Los cortes en las comunicaciones y las restricciones en distintos puntos del transporte están complicando la llegada de los rescatistas hasta los lugares más afectados.

En este contexto, el avión facilitado por LATAM ha permitido reagrupar a los efectivos y avanzar en el traslado hacia Venezuela. Entre los integrantes de la expedición se encuentra el dispositivo del CPB de la Diputación de Málaga, que forma parte de este operativo junto a rescatistas de toda Latinoamérica.

Miembros del Consorcio de Bomberos desplazados hasta Venezuela.

Miembros del Consorcio de Bomberos desplazados hasta Venezuela. / diputación de málaga

Agradecimiento a los rescatistas antes de llegar a Caracas

Durante el trayecto, un responsable de la compañía aérea se ha dirigido a los pasajeros para agradecer la labor y la disposición de los equipos de rescate en un momento especialmente difícil.

La expedición encara ahora la fase final del viaje, con el objetivo de incorporarse cuanto antes a las tareas de emergencia sobre el terreno.

Una unidad canina, drones y cámaras para buscar vida bajo los escombros

El equipo desplazado desde Málaga está formado por una decena de bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación, especializados en labores de búsqueda y rescate en escenarios de emergencia. Los efectivos llegaron de madrugada a Bogotá, donde fueron recibidos entre aplausos antes de continuar su operativo hacia Venezuela.

La expedición malagueña viaja con una unidad canina y material técnico preparado para localizar posibles víctimas en estructuras dañadas o colapsadas. Entre los medios que transportan figuran cámaras con sensores sísmicos, térmicas e infrarrojas, además de equipos con cables de hasta 60 metros para acceder visualmente a espacios confinados en los que no puede entrar un rescatista.

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El dispositivo cuenta también con un dron para inspeccionar desde el aire zonas especialmente delicadas, detectar puntos de riesgo y orientar los trabajos de búsqueda sobre el terreno. Según la información trasladada por la Diputación de Málaga, un undécimo bombero malagueño podría sumarse al operativo.

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