David Chipperfield y su Torre del Puerto, en Málaga, 'entran' en el refranero español

De higos a brevas, la vecindad gallega del premio Pritzker David Chipperfield hace posible que sean numerosas sus apariciones en la prensa española.

Sin duda, tuvieron eco en Málaga las que realizó el año pasado para el diario El Mundo, cuando el arquitecto británico se sinceraba y admitía que, aunque su empeño era trabajar por la sostenibilidad, también se beneficiaba «de lo insostenible»; y aceptaba esa hipocresía a la hora de embarcarse en encargos poco respetuosos con lo que le rodeaba.

Ahora, para completar el alma contradictoria de este arquitecto estrella, el pasado domingo en el diario ABC, Chipperfield volvió a sincerarse, esta vez con el fin de hablar de chapuzas arquitectónicas.

David Chipperfield, en la presentación de la Torre del Puerto. / La Opinión

"Por una razón equivocada"

En su opinión, recalcó, el problema no era la estética de algunos edificios sino el que no fueran «necesarios», y estuvieran ahí «por una razón equivocada».

Es más, en la entrevista aprovechó para lamentar que la arquitectura se hubiera usado en exceso, en los últimos 30 años, como «promoción» o marca -el usó el ‘palabro’ ‘branding’-, y achacó esta moda al Guggenheim de Bilbao -el famoso ‘efecto Guggenheim’ que dislocó a alcaldes de media España-.

Así será la Torre del Puerto de Chipperfield / La Opinión

La paradoja es que, es bastante probable que el uso de la arquitectura como marca o promoción haya sido uno de los motivos para que los promotores de la Torre del Puerto lo contrataran; pues no se entiende que prescindieran de Pepe Seguí, un arquitecto que se ha partido el cobre por el proyecto durante tantos años.

El truco del arquitecto-estrella

Para atraer a la cada vez más distante opinión pública y a nuestros acomplejados cargos públicos, había que repetir el truco del arquitecto-estrella, de tanto éxito con el hotel de Moneo y, de paso, ofrecer -faltaría más- el vigésimo séptimo ‘icono’ que Málaga necesita -los dos últimos, no lo olvidemos, son Neptuno y Venus a la entrada del Puerto-.

La Torre del Puerto de David Chipperfield en Málaga eleva el hotel hasta los 144 metros / La Opinión

Otra paradoja es que el rascacielos hotelero, un Frankenstein paisajístico frenado de momento por Puertos del Estado, reúne todo lo que Chipperfield parece detestar: no solo no es necesario en el Dique de Levante; sino que innumerables expertos alertan de que su emplazamiento es profundamente equivocado... y está por ver si ‘sostenibilidad’ y ‘Catar’ casarán algún día.

El año pasado ya dijo que una de sus obsesiones era «el respeto al entorno». El refranero español caló al gran arquitecto británico hace ya tiempo: «Consejos vendo y para mí no tengo».