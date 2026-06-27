Un grado en IA, cuatro másteres y un doctorado: nuevas titulaciones en la Universidad de Málaga

La Universidad de Málaga continúa ampliando su catálogo de formación. Para el próximo curso 2026/2027, la institución oferecerá seis nuevas titulaciones pertenecientes a la programación académica aprobada por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación para su implantación hasta 2028.

Los títulos se desgranan en un grado, cuatro másteres y un doctorado, cinco de ellos tienen carácter interuniversitario, por lo que la universidad malagueña los imparte en coordinación con otros campus como la UNIA, la Universidad de Córdoba o la de Sevilla.

Grado en Inteligencia Artificial

El grado, que arrancará su andadura en coordinación con la UNIA, dará formación en Inteligencia y Analítica de Mercados, con la que se pretende dar respuesta a los retos tecnológicos en un sector como éste, que permite al tejido empresarial identificar oportunidades de crecimiento y desarrollo.

Cuatro másteres y un doctorado

En el campo de los másteres, los cuatro darán especialización en el Aprendizaje de Idiomas mediante Tecnologías Inteligentes, con un enfoque que revoluciona la enseñanza tradicional de otras lenguas y en coordinación con la UNIA; en Biotecnología y Biología Vegetal, también conjunto con la UNIA; y en Diseño, Arte y Nuevas Tecnologías: Gestión de Proyectos y Estrategias Culturales, con la Universidad de Sevilla.

El cuarto se ha diseñado para abordar la Gestión Ejecutiva de Alojamientos Turísticos, que se desarrollará conjuntamente con la Universidad de Córdoba y con el que se busca formar perfiles directivos altamente cualificados en las nuevas tendencias que marcan esta actividad económica. En cuanto al doctorado, estos estudios se centran en Marketing e Investigación de Mercados, con la Universidad de Córdoba.

36 títulos en el sistema público andaluz

Esta planificación de enseñanzas se compone de 200 títulos en todo ese periodo, de los que todos los estudios autorizados se repartirán casi al 50% entre las ramas STEM (las siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y las de ciencias sociales. Con esta oferta, la UMA se convierte en la segunda institución académica que más enseñanzas universitarias aplica de la nueva planificación en el próximo año lectivo.

En el conjunto del sistema público universitario andaluz se desarrollarán 36 titulaciones, que se desgranan en nueve grados, 25 másteres y dos doctorados y se incorporarán en ocho de las diez instituciones académicas públicas que desarrollan su actividad en Andalucía. De todas ellas, 24 son interuniversitarias, por lo que se ponen en marcha entre varios campus; cinco tienen mención dual y, por tanto, combinan aprendizaje teórico con adquisición de conocimientos en la empresa, y una es internacional, es decir, se imparte junto a otras instituciones del ámbito europeo.

Tanto en la elección de estas enseñanzas que comenzarán su andadura en el año universitario 2026/2027, como en las ya implementadas o en las que quedan por desarrollarse, la Consejería de Universidad ha primado criterios relacionados con la optimización de los recursos públicos, la demanda social, la cohesión territorial, la atención a zonas en riesgo de despoblación, la internacionalización, el impulso de la enseñanza interuniversitaria o la apuesta por la formación dual, que se aplica por primera vez en Andalucía buscando favorecer la empleabilidad.