Igualdad
Málaga celebra el Orgullo con una marcha por el Centro de la ciudad
La movilización recorrió el entorno de la plaza de la Constitución hasta la plaza de la Merced, donde se leyó un manifiesto elaborado por las entidades de la Agrupación de Desarrollo LGTBIQ+
Málaga ha salido este viernes a la calle para conmemorar el Día Internacional del Orgullo, que se celebra cada 28 de junio. La marcha, convocada bajo el lema «Málaga con Orgullo: diversa, viva y en pie», ha recorrido el centro histórico desde la plaza de la Constitución hasta la plaza de la Merced, en una jornada marcada por la reivindicación, la visibilidad y el respaldo institucional.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha participado en la movilización junto a la concejala delegada de Fiestas, Teresa Porras, y el concejal de Derechos Sociales, Francisco Cantos. La presencia municipal se ha enmarcado en los actos organizados con motivo del Orgullo, una programación que combina actividades reivindicativas, culturales y festivas.
Málaga reivindica la diversidad en el Día del Orgullo
La marcha ha culminado en la plaza de la Merced con la lectura de un manifiesto redactado por las entidades que forman parte, junto al Área de Derechos Sociales, de la Agrupación de Desarrollo LGTBIQ+. Este documento ha puesto el foco en la defensa de los derechos del colectivo y en la necesidad de mantener la visibilidad como herramienta de igualdad.
El recorrido por el centro de Málaga ha servido como acto principal de la conmemoración del Orgullo en la ciudad, que durante estos días refuerza su programación con actividades gratuitas y símbolos institucionales en apoyo al colectivo LGTBIQ+.
27 de junio: fiesta gratuita en la plaza de la Merced
El cierre de la jornada tendrá lugar este sábado 27 de junio en la plaza de la Merced, entre las 20:00 y las 23:30 horas. El acto comenzará con la lectura del manifiesto oficial por parte de las entidades sociales y continuará con una fiesta abierta al público.
La programación incluye animación con drag queens, sesiones de DJ en vivo y el concierto principal de la artista malagueña Eskarnia. Todas las actividades previstas dentro de la programación del Orgullo son de carácter gratuito.
La bandera LGTBIQ+, izada en el Ayuntamiento de Málaga
Además de los actos en la calle, el Ayuntamiento de Málaga mantiene durante los días 26, 27 y 28 de junio la bandera LGTBIQ+ izada en el mástil situado junto a la escalinata de la Casa Consistorial. La fachada municipal también se ilumina con los colores representativos del colectivo.
La programación del Orgullo en Málaga incluye además propuestas culturales y divulgativas. Con esta agenda, Málaga conmemora el Día Internacional del Orgullo con una combinación de reivindicación, cultura, fiesta y presencia institucional en distintos puntos de la ciudad.
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