Málaga se lanza a la calle para denunciar la especulación y la crisis de la vivienda: «VPO: vivienda protegida oficialmente de los pobres»,

Málaga volvió a salir a la calle para denunciar la crisis de la vivienda, los precios abusivos del alquiler y un modelo de ciudad que «especula con nuestras casas y nos echa de nuestros barrios». La manifestación, organizada por la plataforma ciudadana y vecinal Málaga para Vivir, recorrió este 27J varios puntos del centro histórico con una reivindicación clara: frenar la mercantilización de la vivienda y reclamar medidas ante una situación que consideran cada vez más insostenible.

Se trata de la cuarta movilización en dos años, una protesta multitudinaria a la que acudieron miles de malagueños y que partió de la Plaza de la Merced y avanzó por enclaves emblemáticos de la ciudad como la calle Calle Alcazabilla y la Plaza de la Marina, antes de finalizar en la Plaza de la Constitución, donde se leyó un manifiesto centrado en la proliferación de viviendas turísticas, la falta de vivienda para los malagueños y el impacto de los alquileres en una población cada vez más tensionada por la brecha entre salarios y coste de vida.

En esta edición, además, varios asistentes expresaron su malestar por el recorte del recorrido respecto a convocatorias anteriores, al considerar que este año el itinerario fue notablemente más corto y limitaba parte de la visibilidad habitual de la protesta por más zonas del centro.

Durante la marcha se escucharon consignas como «Casas para vivir, no para especular» y «Paquito está vendiendo lo que queda de ciudad». También se vieron pancartas con mensajes como «VPO: vivienda protegida oficialmente de los pobres», que se leían y escuchaban a lo largo del recorrido.

La movilización reunió, según los datos de Subdelegación del Gobierno un total de 4.500 personas de todas las edades —jóvenes, adultos y mayores—, dejando estampas llamativas en las que turistas con maletas se mezclaban con la multitud que recorría el centro histórico.

Durante la protesta, los convocantes denunciaron «los precios abusivos del alquiler, la precariedad y la destrucción del territorio» y señalaron directamente a un modelo urbano que, a su juicio, expulsa a los vecinos de sus barrios y convierte la vivienda en un negocio antes que en un derecho.

Miles de malagueños recorren las calles del centro de Málaga durante la manifestación del 27J por la vivienda / Álex Zea / LMA

Según los datos del informe mensual de pisos.com citados por la organización, Málaga registró en enero un precio medio de 14,37 euros por metro cuadrado, lo que la situó como la quinta provincia más cara de España para alquilar vivienda. En términos interanuales, el precio en la provincia creció un 7,61%.

Desde la plataforma hablaron de una media de 1.200 euros de alquiler para un sector de la población, el de las personas inquilinas, que no solo no percibe subidas sustanciales en relación con el salario, sino que depende de un mercado laboral «hiperprecarizado», con horarios difíciles, condiciones inaceptables y una lógica renta-salario que, según advierten, condena a muchas personas a la inestabilidad e incluso al riesgo de desahucio.

«No nos resignamos»

El manifiesto insistió en que la movilización respondía a una crisis que, según los organizadores, no ha dejado de empeorar. «Con alquileres por las nubes y salarios por los suelos, no nos resignamos», señalaron, antes de defender que seguirán organizándose «hasta lograr acabar con este modelo de ciudad y de sociedad que extrae beneficios para unos cuantos a costa de precariedad y miseria para las muchas».

Miles de malagueños recorren las calles del centro de Málaga durante la manifestación del 27J por la vivienda / Álex Zea / LMA

Los convocantes también criticaron la actuación de los distintos gobiernos —central, autonómico y local—, a los que acusaron de no hacerse cargo de una situación que, según denuncian, continúa agravándose.

La plataforma llamó a dar «un paso más» y a construir un proceso colectivo que ponga fin a esta situación. En el texto leído en la plaza de la Constitución, Málaga para Vivir defendió la necesidad de avanzar hacia «una huelga general y generalizada por la vivienda», construida «desde abajo» junto a organizaciones sociales, colectivos políticos, movimientos vecinales, asociaciones e inquilinas.

Vivienda, salarios y territorio

El manifiesto amplió el foco más allá del precio del alquiler y vinculó la crisis de la vivienda con la precariedad laboral, la destrucción del territorio y la transformación del modelo de ciudad. «Una huelga general por la vivienda, porque las casas son impagables y los alquileres no dejan de subir, porque los desahucios se multiplican, porque la gentrificación coloniza cada vez más barrios y nos expulsa cada vez más lejos», recogía el texto.

Miles de malagueños recorren las calles del centro de Málaga durante la manifestación del 27J por la vivienda / Álex Zea / LMA

Llamamiento a una huelga por la vivienda

Málaga para Vivir reclamó la desmercantilización de la vivienda, la desprecarización de la vida y la defensa del territorio frente a un modelo que, según los convocantes, encarece los alquileres, deteriora los barrios y expulsa a la población residente.

«No queremos ni alquileres por las nubes ni salarios por los suelos», insistió el manifiesto, que cerró la movilización con un llamamiento a seguir organizando la respuesta social. La plataforma apeló a las organizaciones sindicales y al conjunto de colectivos sociales para avanzar hacia una huelga general por la vivienda.