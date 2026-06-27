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MariCarmen Casa Playa da la bienvenida al verano con una Velada Solidaria en apoyo a FMAEC

El restaurante celebra su encuentro anual frente al mar, destinando la recaudación de este año a la labor de acompañamiento a pacientes oncológicos

MariCarmen Casa Playa celebró la sexta edición de su velada solidaria, destinada a FMAEC

MariCarmen Casa Playa celebró la sexta edición de su velada solidaria, destinada a FMAEC / Enrique Espinoza

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Nacho Agote

Nacho Agote

En Málaga hay citas que ya forman parte del calendario estival, y la Velada Solidaria de MariCarmen Casa Playa es una de ellas. Un encuentro donde la gastronomía, el compromiso social y el Mediterráneo se unen para demostrar que compartir una mesa también puede transformar vidas.

La noche reunió en la playa de La Araña a empresarios, colaboradores y amigos de la casa con un objetivo común: apoyar una causa benéfica a través de una experiencia única frente al mar. La iniciativa, que nació con vocación solidaria y ha respaldado a distintas organizaciones en años anteriores, se ha consolidado como una de las acciones sociales más representativas del restaurante.

La noche reunió en la playa de La Araña a empresarios, colaboradores y amigos de la casa

La noche reunió en la playa de La Araña a empresarios, colaboradores y amigos de la casa / Enrique Espinoza

Mucho más que una cena

Lejos de ser un evento convencional, la Velada Solidaria propone una noche donde la gastronomía sirve de hilo conductor para generar un impacto positivo. Los asistentes disfrutan de una selección de algunos de los platos más reconocibles de MariCarmen Casa Playa, acompañados por un ambiente único.

En esta ocasión, la recaudación de su sexta edición fue destinada a la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (FMAEC), una entidad sin ánimo de lucro que acompaña a pacientes oncológicos y a sus familias a través de atención psicológica, apoyo social y programas de voluntariado, contribuyendo a mejorar su calidad de vida durante todo el proceso de la enfermedad,

La Velada Solidaria propone una noche donde la gastronomía sirve de hilo conductor para generar un impacto positivo

La Velada Solidaria propone una noche donde la gastronomía sirve de hilo conductor para generar un impacto positivo / ENRIQUE ESPINOZA

El inicio de la temporada

Con la llegada del verano, el restaurante vuelve a convertirse en uno de los rincones imprescindibles de Málaga. El plan perfecto para cualquier momento del día.

Ofrecen una experiencia que va mucho más allá de la gastronomía:

  • Abiertos todos los días con hamacas frente al mar.
  • Menú de playa. Disponible por 25€ de lunes a viernes y 35€ fines de semana. Incluye: hamaca + bebida + vaso de sangría + 1 plato a elegir:
  • Ensalada de nuestra tierra con tomates de Coín, aguacate de la Axarquía, cebolla morada, ventresca de atún con vinagreta de AOVE y balsámico.
  • Churrasco de pollo al carbón con patatas naturales y pimientos del padrón asados
  • Hamburguesa de vaca de elaboración propia en plan brioche de patata con queso ahumado, tomate seco confitado, rúcula y mayo provezal con patatas fritas naturales. (Opción veggie. Heura Food).
  • Cócteles de autor que rinden homenaje a personajes malagueños.
  • Noches mágicas

Para más información

C. Escritor Alarcón Bonel, 2, Málaga-Este, 29720, Málaga

Bici · Coche · Taxi · Autobús (M-160, M-163, M-166, M-168, M-260, M-262, M-263, M-362, M-363)

Ubicación de MariCarmen Casa - Playa en Google Maps.

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