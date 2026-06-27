NATURALEZA
La piscina natural de Málaga situada en un prado del Valle del Genal con mesas, bancos y juegos para niños: ubicación y cómo llegar
La zona de baño cuenta con un gran sombraje proporcionado por los olivos y demás árboles que se localizan en su orilla
Los amantes de la naturaleza y los planes refrescantes y gratuitos tienen en la provincia de Málaga una extensa oferta de lugares repletos de belleza y vegetación en los que disfrutar con calma de toda clase de descansos, pozas y senderos. Es lo que ofrece el Charco de la Escribana, una piscina natural situada en la localidad de Benarrabá que se ha posicionado como uno de los destinos más desconocidos y hermosos del Valle del Genal.
Este charco que se nutre de las aguas claras del río Genal se encuentra en el prado de la Escribana, un antiguo descansadero donde confluyen varias vías pecuarias que era utilizado siglos atrás por los arrieros y comerciantes para descansar antes de continuar su viaje por los pueblos de la zona.
Un antiguo descansadero convertido en zona de baño
En la actualidad, el Charco de la Escribana sigue siendo un lugar de descanso para los malagueños y visitantes, aunque de una forma diferente, pues en lugar de pernoctar para reponer fuerzas antes de continuar recorriendo los pueblos del valle, ahora se sumergen en las refrescantes aguas de la piscina natural y disfrutan del sombraje de los árboles que lo rodean y las mesas de pícnic y zona de juegos con las que cuenta.
En el caso del charco, este se prepara cada año recreciéndolo con un muro de tierra para que pueda llegar en óptimas condiciones a la época estival, cuando sus aguas alcanzan una altura considerable, aunque sin llegar a cubrir a los adultos.
Sombra natural, mesas y juegos infantiles junto al río Genal
Esta piscina natural dispone de una gran sombra proporcionada por los olivos y tarajes que se sitúan en su orilla.
Además, está dotada de mesas, bancos y zona de sombraje natural para que los ciudadanos puedan tomar un aperitivo mientras se bañan en la poza o contemplan las impresionantes vistas del paraje.
Senderos, pasarelas y conexión con la Gran Senda de Málaga
El prado también dispone de un pequeño parque con juegos infantiles destinado a la diversión de los menores de todas las edades.
Para quienes deseen un descanso más activo, este entorno está conectado con varios senderos, entre los que destaca uno de los tramos más destacados de la Gran Senda de Málaga, que serpentea de forma paralela al río Genal a través de pasarelas hasta llegar a la zona del puente de San Juan.
Pero este enclave no solo tiene una gran importancia natural, sino también es un lugar fundamental en el calendario festivo de los municipios de Benarrabá y Genalguacil, que celebran conjuntamente la verbena de San Juan en este entorno.
Cómo llegar al Charco de la Escribana
Para llegar al Charco de la Escribana, es necesario tomar la A-369 que une Ronda y Gaucín, y tomar la MA-8303 hacia Benarrabá.
En la pequeña placita de entrada a este pueblo, saldrá a la derecha un carril señalizado y asfaltado casi en su totalidad que se dirige al río Genal y al paraje de la Escribana.
La otra forma de llegar a este charco es tomando el kilómetro 2,5 de la MA-8304, situado a escasa distancia de Genalguacil, que se encuentra también asfaltado en gran parte de su recorrido.
Ambas opciones confluyen en el puente sobre el río Genal, donde se ubica esta poza compartida por los municipios de Benarrabá y Genalguacil.
Una vez llegado a este punto, solo quedará aparcar en el amplio llano que se encuentra en el lugar y disfrutar de uno de los parajes más frescos y hermosos de Málaga.
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